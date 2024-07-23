Чага укрепляет иммунитет, замедляет старение и борется с раком

Целебные свойства гриба чага известны с давних времен. ОН произрастает в регионах с прохладным климатом – Сибири, Аляске, Северной Канаде. Для лечения и употребления в пищу пригоден гриб, который созревал в течение 20 лет.

Чага помогает в лечение дыхательных путей, экземы, псориаза и онкологии. Его можно добавлять в супы, овощные рагу или заваривать как чай. А для ухода за кожей можно приготовить из чаги антивозрастной крем, смешав растертый в порошок гриб с пчелиным воском и подходящими к типу кожи маслами.

Свойства чаги

Современная наука только начинает открывать целительные свойства этого гриба.

1. Согласно результатам химического анализа чага обладает отличными антиоксидантными свойствами. В его составе присутствуют cупероксиддисмутазы – антиоксидантные ферменты, такие же, как и в человеческом организме. С возрастом у людей количество этих естественных антиоксидантов снижается, а ведь именно они позволяют организму бороться с хроническими недугами и замедляют старение.

2. Гриб богат бета-D-глюканами, укрепляющими иммунитет и предотвращающими развитие аутоиммунных заболеваний.

3. Чага за счет входящего в состав ланостерина активирует клетки, которые помогают бороться вирусами и злокачественными новообразованиями.

4. Благодаря бетулину и бетулиновым кислотам чага поддерживает здоровый уровень холестерина в организме.

Чай и настойка из чаги

Чаще всего из чаги готовят чай. Рецепт напитка простой. Достаточно растереть 10 гр гриба в порошок, залить 400 мл кипятка и настоять минимум 5 минут. Напиток получается немного горьковатым, поэтому при желании его можно подсластить.

Из сушеного гриба можно приготовить настойку. Достаточно замочить чагу в водке и настоять несколько часов. При желании можно добавить в настойку имбирь*.опубликовано econet

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