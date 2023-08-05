Чего не хватает организму, когда хочется острого

Организм может сигнализировать о том, что ему не хватает определенных веществ. О чем говорит тяга к острому? Один из вариантов - дефицит аскорбиновой кислоты. "Жгучие" продукты в разумной дозировке могут принести пользу здоровью. Их употребление позитивно отражается на сердечно-сосудистой системе и не только.

Если организм испытывает дефицит каких-то веществ, он сигнализирует тягой к конкретным продуктам. Хочется остренького? Это признак сбоя, который восстановят необходимые соединения.

Когда хочется острого

В составе жгучих пищевых продуктов есть алкалоид капсаицин, благодаря которому мы ощущаем «пламя» во рту. Капсаицин действует на слизистую желудка и верхние дыхательные пути, позволяя нормализовать функции организма (в умеренных дозах).

В каких продуктах содержатся вещества для запуска метаболизма и улучшения пищеварения

Черный перец - пеперин,

Чеснок – гликозид аллицин,

Горчица, хрен – аллиловое горчичное масло.

Жгучие вещества усиливают аппетит, активируют работу желудка.

Организм требует острого, если имеется дефицит аскорбиновой к-ты, (она присутствует в стручковом перце). Аскорбинка помогает защититься от инфекций, простуд, усиливает иммунный ответ.

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Почему острое полезно

Соединения в составе острой пищи позитивно действуют на кардио-сосудистую систему. Чтобы расширить кровеносные сосуды, организм «хочет» остренького. Это позволяет снизить давление, нормализовать сердечную функцию. Жгучие соединения уменьшают вязкость крови, поэтому кровообращение улучшается и снижается содержание плохого холестерина. При этом укрепляются капиллярные стенки.

При этом укрепляются капиллярные стенки. При дефиците позитивных эмоций организм стремится восполнить нехватку за счет острого. Жгучие вещества помогают синтезировать гормон счастья – эндорфин, который позволяет обрести душевное равновесие, снизить уровень стресса.

Острый перец и прочие «жгучие» продукты повышают температуру тела. Это помогает при перегреве, чтобы охладить организм изнутри.

При бессоннице острые продукты расслабляют: снимается мышечный спазм, напряжение, и человек засыпает.

Противопоказания к употреблению острого

Злоупотребляя острым, вы рискуете нарушить вкусовые ощущения.

Жгучие продукты могут спровоцировать изжогу, так как при их употреблении в избытке выделяется желудочный сок.

Стабильное раздражение желудочных стенок грозит гастритом.

Желание отведать остренького время от времени - нормально. Но постоянная тяга к подобным продуктам даст повод обратиться к врачу, чтобы установить причину такого состояния.опубликовано econet

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