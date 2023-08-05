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Чего не хватает организму, когда хочется острого

Автор: Econet 05 августа 2023 6694
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Организм может сигнализировать о том, что ему не хватает определенных веществ. О чем говорит тяга к острому? Один из вариантов - дефицит аскорбиновой кислоты. "Жгучие" продукты в разумной дозировке могут принести пользу здоровью. Их употребление позитивно отражается на сердечно-сосудистой системе и не только.

Чего не хватает организму, когда хочется острого

Если организм испытывает дефицит каких-то веществ, он сигнализирует тягой к конкретным продуктам. Хочется остренького? Это признак сбоя, который восстановят необходимые соединения.  

Когда хочется острого

В составе жгучих пищевых продуктов есть алкалоид капсаицин, благодаря которому мы ощущаем «пламя» во рту. Капсаицин действует на слизистую желудка и верхние дыхательные пути, позволяя нормализовать функции организма (в умеренных дозах).

В каких продуктах содержатся вещества для запуска метаболизма и улучшения пищеварения

  • Черный перец - пеперин, 
  • Чеснок – гликозид аллицин, 
  • Горчица, хрен – аллиловое горчичное масло. 

Жгучие вещества усиливают аппетит, активируют работу желудка.

Организм требует острого, если имеется дефицит аскорбиновой к-ты, (она присутствует в стручковом перце). Аскорбинка помогает защититься от инфекций, простуд, усиливает иммунный ответ.

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Чего не хватает организму, когда хочется острого

Почему острое полезно

  • Соединения в составе острой пищи позитивно действуют на кардио-сосудистую систему. Чтобы расширить кровеносные сосуды, организм «хочет» остренького. Это позволяет снизить давление, нормализовать сердечную функцию. Жгучие соединения уменьшают вязкость крови, поэтому кровообращение улучшается и снижается содержание плохого холестерина. При этом укрепляются капиллярные стенки.
  • При дефиците позитивных эмоций организм стремится восполнить нехватку за счет острого. Жгучие вещества помогают синтезировать гормон счастья – эндорфин, который позволяет обрести душевное равновесие, снизить уровень стресса.
  • Острый перец и прочие «жгучие» продукты повышают температуру тела. Это помогает при перегреве, чтобы охладить организм изнутри. 
  • При бессоннице острые продукты расслабляют: снимается мышечный спазм, напряжение, и человек засыпает.

Противопоказания к употреблению острого

  • Злоупотребляя острым, вы рискуете нарушить вкусовые ощущения.
  • Жгучие продукты могут спровоцировать изжогу, так как при их употреблении в избытке выделяется желудочный сок.
  • Стабильное раздражение желудочных стенок грозит гастритом.

Желание отведать остренького время от времени - нормально. Но постоянная тяга к подобным продуктам даст повод обратиться к врачу, чтобы установить причину такого состояния.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ua/

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