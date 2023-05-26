Чем можно заедать стресс?

Чем мы привыкли заедать стресс? Чем-нибудь сладеньким, калорийным, иначе говоря, вредными для здоровья продуктами. Вот 5 веществ и минералов, которые необходимы для борьбы со стрессом и восстановления организма. Среди них - витамин С, белки и сложные углеводы.

Стресс неотделим от жизни современного человека. Проблемы на работе, ссоры в семье, финансовые и жилищные затруднения наносят отпечаток на наше психологическое состояние. Но стрессоустойчивость можно повысить с помощью определенных питательных компонентов.

Продукты, повышающие стрессоустойчивость организма

При стрессе происходят следующие физиологические процессы:

выброс надпочечниками в кровь стрессовых гормонов,

повышение сахара в крови,

повышение кровяного давления,

ускорение сердцебиения.

Организм переходит в состояние под названием «бей или беги». Это результат эволюции. Но нынешние стрессовые ситуации обходятся без экстремальных ситуаций, но «классическая» реакция организма сохранилась, не имея нормального выхода. В итоге стресс затягивается и ухудшает общее состояние. Возникают тревога, угнетенность и скачки настроения. И мы начинаем заедать все это. Полезно не увлекаться чипсами и гамбургерами, а ввести в меню продукты, повышающие устойчивость к стрессу.

Белки и углеводы

Один из факторов стойкого стресса - дефицит серотонина. Этот гормон стимулирует приподнятое настроение и чувство покоя, регулирует функции прочих нейромедиаторов. При недостаточном содержании серотонина восприимчивость рецепторов мозга к стрессовым гормонам повышается. Серотонин производится из триптофана. Это компонент белка, для его трансформации в серотонин важны углеводы.

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«Медленные» углеводы (фрукты, овощи, каши из цельного зерна), более предпочтительны, чем «быстрые» (сладкое).

Пища с высокой концентрацией триптофана: семена тыквы, сыр, мясо и птица, рыба (тунец, палтус), морские продукты, овсяные отруби, бобовые культуры, яйца.

Магний (Mg)

Mg – микроэлемент, стимулирующий энзимы, которые отвечают за производство энергии, регулирует содержание минералов Са, Cu, Zn, К, витамина D. Нехватка минерала Mg чревата осложнениями со здоровьем (болезнями кардио-сосудистого характера и диабетом). Дефицит Mg связан со снижением содержания серотонина и, как следствие, депрессией.

Признаки нехватки Mg в организме:

утомляемость,

беспокойство,

нарушение сна.

Пища с высокой концентрацией минерала Mg: шпинат, орехи (фисташковые, миндальные, фундук, арахисовые, грецкие), крупы (гречневая, овсяная, пшеничная), бобовые культуры, морская капуста.

Витамин С

Вит-н С важен для выработки кортизола, и при стрессе количество вит-на С снижается. Поэтому поступление достаточного количества «аскорбинки» в организм необходимо.

Пища с высокой концентрацией вит-на С: болгарский перец; разные сорта капусты - брокколи, цветная, белокочанная (свежая, квашеная); петрушка, ананас, киви, клубника, цитрусовые.

Витамины комплекса B

Вит-ны комплекса В работают в поддержке функций нервной системы, управляют стрессовой реакцией.

Для устойчивости к стрессам необходим вит-н В5 (или пантотеновая кислота). Он работает в поддержании функций надпочечников и в синтезе кортизола и адреналина.

Пища с высокой концентрацией вит-на В5: печень курицы, лосось, грибы, йогурт, семечки подсолнечника.опубликовано econet

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