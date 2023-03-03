Чем отличается гипертиреоз от тиреотоксикоза

Гипертиреоз и тиреотоксикоз не являются синонимами, как часто принято. Гипертиреоз – может быть причиной тиреотоксикоза, но не единственной.
Большинство докторов, за исключением, возможно, эндокринологов, кто специализируется на лечении щитовидной железы, обычно используют термины гипертиреоз и тиреотоксикоз взаимозаменяемо, как синонимы. Я тоже так употребляю – так проще, хотя это технически не корректно. Давайте рассмотрим почему.
Тиреотоксикоз означает различные последствия от воздействия слишком большого количества тироидных гормонов (гормонов щитовидной железы).
Гипертиреоз означает, что этот избыток гормонов берет начало в щитовидной железе непосредственно, а не, например, от приема слишком большого количества тироидных гормонов в таблетках. Т.е. гипертиреоз подразумевает под собой то, что избыток тироидных гормонов происходит непосредственно из-за повышенной активности щитовидной железы. При гипертиреозе щитовидная железа синтезирует и высвобождает тироидные гормоны быстрее, чем обычно.
Гипертиреоз – является причиной тиреотоксикоза (он вызывает 85 – 90 процентов всех случаев тиреотоксикоза), но не единственной.
Тиреотоксикоз может встречаться без гипертиреоза. Например, у некоторых людей тиреотоксикоз развивается из-за воспаления щитовидной железы (тиреоидита), что может привести к избыточному высвобождению гормонов щитовидной железы уже хранящихся в железе (без ускоренного производства гормонов, что характеризует гипертиреоз).
Тиреотоксикоз – подразумевает симптоматические и биохимические последствия влияния избыточных тироидных гормонов. При тиреотоксикозе не имеет значения, является ли патология щитовидной железы главным источником этих избыточных гормонов или нет.
Тиреотоксикоз – это не заболевание, это состояние, вызванное избыточными уровнями тироидных гормонов в крови, интоксикация. Тиреотоксикоз может вызвать симптомы во всех органах организма.
Общие симптомы тиреотоксикоза включают: потерю веса, утомляемость, непереносимость жары, раздражительность, учащенное сердцебиение, мерцательную аритмию, тремор, возбуждение, потерю либидо, изменения менструального цикла, тошноту, изменения со стороны глаз, волос, ногтей, кожи.
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Таким образом, гипертиреоз и тиреотоксикоз не являются синонимами, как часто принято. И хотя многие пациенты имеют тиреотоксикоз вызванный гипертиреозом, у других пациентов может быть тиреотоксикоз в результате воспаления щитовидной железы, что приводит к высвобождению дополнительно хранимых гормонов щитовидной железы, но не ускоряет их синтез, или они могут иметь тиреотоксикоз, который вызван приемом гормонов щитовидной железы.
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Однако все же – основной причиной тиреотоксикоза являются гипертиреоз, вызванный диффузным токсическим зобом. А повышенный уровень гормонов всегда нарушает баланс внутренней среды организма и оказывает токсический эффект, выраженный меньше или больше. Вот и пишут и говорят все: “гипертиреоз (тиреотоксикоз)” или наоборот.
Гипертиреоз, как правило, лечится антитиреоидными препаратами, чтобы уменьшить способность щитовидной железы производить гормоны, радиоактивным йодом, чтобы химически дезактивировать щитовидную железу или хирургией.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ua/
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