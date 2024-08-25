Чем пахнут болезни?

В большинстве случаев больной не слышит собственного запаха тела, поэтому узнать о проблеме он может лишь от своих близких, если они не будут скрывать этот неприятный факт. Вероятно, в недалеком будущем большинство болезней будут диагностироваться по запаху, так как это самый быстрый и безболезненный способ выявления различных сбоев в организме.

Каждый человек имеет индивидуальный запах. Выбирая пару, мы в значительной степени ориентируемся на приятный аромат. Однако, не все знают, что и болезни можно определить по запаху. Врачи уже используют этот критерий для постановки диагнозов. Как именно пахнут болезни – расскажем в нашем обзоре.

О каких болезнях сможет рассказать запах тела

Запах Паркинсона

Запах кошки, уксуса и ацетона

Рыба, капуста, сыр и мед

Запах Паркинсона

Однажды медсестра из Шотландии по имени Джой Милн заметила, что от ее мужа стал исходить запах мускуса. Вскоре ему был поставлен диагноз — болезнь Паркинсона. Годы спустя Милн стала участницей благотворительной организации, оказывающей помощь пациентам с болезнью Паркинсона. Она заметила, что и эти люди пахнут так же, как ее муж. Открытием женщина поделилась с учеными Манчестерского университета. Они решили проверить способности Милн и провели эксперимент: дали ей понюхать 12 футболок, из которых шесть принадлежали людям с болезнью Паркинсона. Женщина безошибочно определила вещи шестерых больных и указала еще на одну — через восемь месяцев у хозяина этой футболки также была диагностирована болезнь Паркинсона.

После этого опыта ученые провели исследование и смогли выделить десять молекул, участвующих в формировании запаха, сопутствующего этому недугу. В завершении работы специалисты пригласили Джой Милн и дали ей полученное химические соединения. Женщина подтвердила, что это «тот самый запах». На основе этих данных ученые создали модель, которая ляжет в основу теста для ранней диагностики заболевания.

Запах кошки, уксуса и ацетона

Проблемы с почками могут вызывать «кошачий запах». Это происходит, когда организм плохо справляется с мочевыделением, продукты мочевины скапливаются в крови и выделяются с потом. Также запах кошки может появиться при туберкулезе, ожирении, нарушениях в работе пищеварительной системы. Он настолько резкий, что его трудно замаскировать с помощью дезодорантов и духов.

Если к запаху пота стал примешиваться запах уксуса, это может быть сигналом о наличии сразу нескольких проблем. Возможно, так дают о себе знать эндокринные нарушения, туберкулез или мастопатия. Человек пахнет уксусом и тогда, когда у него не хватает витаминов D и B или йода.

Если от кожи стал исходить ацетоновый аромат, нужно последить за собой: не уходит ли вес без всякой причины, нет ли раздражительности и бессонницы. У всех этих проблем есть один источник: нарушения в работе щитовидки.

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О чем говорит запах изо рта?

Запах изо рта — один из важных показателей болезни. Например, «фруктовый» аромат может стать сигналом для диагностики сахарного диабета второго типа. Запах тухлых яиц говорит о болезнях десен. Аромат сырой рыбы указывает на проблемы с печенью: она больше не справляется с переработкой токсинов. Неприятный запах также может свидетельствовать о нарушении дыхания во сне — апноэ и об опасном аутоиммунном заболевании, рассеянном склерозе. При почечной недостаточности у человека наблюдается аммиачное дыхание. Ученые из Университета Иллинойса даже разработали устройство, которое улавливает запах аммиака в дыхании пациента и ставит диагноз раньше, чем это могут сделать врачи.

Одно из осложнений при беременности, связанное с высоким кровяным давлением — преэклампсию — ученые также научились определять по дыханию с точностью до 84%.

Еще один научный прорыв связан с определением рака легких по запаху. Израильские ученые создали устройство «NaNose», которое похоже на алкотестер и может с точностью до 90% выявлять рак легких даже на ранних стадиях. Также оно способно различать по запаху болезнь Крона, почечную недостаточность, рассеянный склероз и другие подтипы рака.

Если изо рта пахнет ацетоном, нужно идти на обследование, ведь этот запах может говорить о различных нарушениях в работе организма: диабете, болезнях печени и почек, инфицировании микробами, бактериями и вирусами, проблемах с пищеварением.

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Рыба, капуста, сыр и мед

Тело приобретает необычный запах при различных нарушениях метаболизма.

Если от человека пахнет рыбой, то речь скорее всего идет о триметиламинурии, или синдроме рыбного запаха. Это связано с переизбытком триметиламина в организме, который в свою очередь накапливается за счет холина, карнитина и лецитина, поступающими с пищей. Синдром в большинстве случаев вызывает дефект гена, мутация FMO3. В таком случае человеку советуют избегать ситуаций, вызывающих повышенное потоотделение, и сесть на диету, исключив из рациона продукты, повышающие уровень триметиламина: красное мясо, рыбу, яйца, семечки, орехи, изюм, пророщенные злаковые.

«Капустный» запах от больных говорит о нарушении метаболизма тирозина. Так пахнут люди, страдающие генетическим заболеванием тирозинемией, оно связано с дефицитом активности фумарилацетоацетат-гидролазы и возникает из-за мутации определенного гена. Это тяжелое заболевание, которое сопровождается поражением почек и печени и даже может потребовать трансплантации печени.

Запах сыра источают люди, страдающие еще одним наследственным нарушением метаболизма: у них врожденный дефицит фермента изовалерил-СоА-дегидрогеназы. Иногда этот аромат определяют более неприятно, сравнивая с запахом потных ног.

А бывает, что человек пахнет медом. И может показаться, что это прекрасно. Но на самом деле это тревожный сигнал, означающий, что в организме человека поселилась синегнойная палочка— одна из самых опасных инфекций, которая нередко может встречаться в больницах. Синегнойная палочка способна провоцировать различные заболевания: менингиты, отиты, болезни дыхательных путей, она же является причиной тяжелых абсцессов и нагноения ран.

В большинстве случаев больной не слышит собственного запаха тела, поэтому узнать о проблеме он может лишь от своих близких, если они не будут скрывать этот неприятный факт. Вероятно, в недалеком будущем большинство болезней будут диагностироваться по запаху, так как это самый быстрый и безболезненный способ выявления различных сбоев в организме.опубликовано econet

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