Чем полезен витамин B12?

В организме витамин B12 не вырабатывается. Но он крайне необходим для образования ДНК и производства клеточной энергии. Кроме того, В12 важен для сердечно-сосудистой функции. Витамин В12 может поступать в организм с пищевыми продуктами или при приеме диетических добавок.

Водорастворимый витамин B12 принимает участие в целом ряде ключевых функций организма, и его нехватка чревата нешуточными последствия для здоровья. Есть несколько вариантов получения B12, например, употребление диетических добавок. Каковы симптомы и последствия дефицита витамина B12, а также его источники?

Польза, дефицит и источники витамина B12

Витамин B12 важен для синтеза ДНК и выработки энергии в клетках (если синтез ДНК нарушается, клетки повреждаются). Кроме того, вит-н B12 нужен для неврологической и сердечно-сосудистой функции, образования клеток крови.

Взаимосвязь между вит-ном B12 и сердечной функцией реализуется через гомоцистеин (это аминокислота, которая расщепляется витаминами комплекса B для дальнейших реакций в организме. Повышенный показатель гомоцистеина вызывает риск кардио-сосудистых недугов. А нехватка вит-на B12 как раз связана с увеличением концентрации гомоцистеина.

Дефицит витамина B12

Даже легкая нехватка вит-на B12 грозит нейрокогнитивными проблемами не только.

Факторы нехватки вит-на B12:

шунтирование желудка,

бактерии H. Pylori,

недоедание / мальабсорбция,

злокачественная анемия,

вегетарианский, веганский рацион питания.

Признаки нехватки витамина B12

головокружение,

утомляемость,

депрессия,

перепады настроения.

Нехватка вит-на B12 отражается на системах организма, что проявляется как:

малокровие, лейкопения, тромбоцитопения,

утомляемость при нагрузках (учащенное сердцебиение, бледность кожных покровов).

пигментация, желтуха, витилиго,

психические состояния (раздражительность, ухудшение памяти, психоз).

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Продукты, содержащие B12

В организме витамин B12 не синтезируется. Поэтому важно, чтобы он поступал с пищей или диетическими добавками.

Продукты с высокой концентрацией витамина B12:

яйца,

рыба (сардины, скумбрия, форель, лосось),

мясо (говядина),

говяжья печень

молоко и молокопродукты (сыр, творог),

птица

моллюски.

Растительные источники вит-на B12:

злаки,

пищевые дрожжи,

водоросли (спирулина).

Группы риска

Вегетарианцы. Вегетарианская / веганская диета увеличивает вероятность нехватки витамина B12, что нейтрализует преимущества вегетарианского рациона в плане профилактики кардио-сосудистых недугов.

Следующая группа риска нехватки вит-на B12 – лица преклонного возраста из-за проблем с мальабсорбцией (нарушением усвоения необходимых веществ из-за сбоев переваривания, всасывания и доставки).

Подведем итог. Низкое содержание витамина B12 может негативно отразиться на состоянии вашего здоровья. Устранить дефицит витамина В12 помогут правильно составленный рацион питания и / или пищевые добавки.опубликовано econet

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