Чем вызвано появление жировиков на спине?

Почему появляются жировики на спине? Важно точно диагностировать их происхождение, так как это может быть не просто безобидный жировой комочек, а, например, киста сальной железы или фурункул. Каковы симптомы и факторы риска жировых образований на спине?

Жировики на спине - распространенное явление, и оно вызывает беспокойство у людей, которые от него страдают. Важно уметь отличать их от других патологий, чтобы применить адекватное лечение.

Причины появления жировиков на спине

Обнаружение жировых комочков на спине вызывает беспокойство у нашедшего. Иногда образуется не один, а сразу несколько мелких комочков, что настораживает еще больше. И здесь важно получить точный диагноз данного поражения кожных покровов. Оно может выглядеть как жировая шишка (жировики). Но ведь это может быть и другая патология, например, киста сальной железы или фурункул.

Действительно, жир является наиболее частой причиной появления жировиков (отсюда и название), но не помешает проконсультироваться с врачом, чтобы поставить точный диагноз. Иногда одного клинического обследования бывает достаточно, чтобы определить происхождение новообразования. В дальнейших исследованиях нет необходимости.

В частности, скопление жира в коже называется липомой. Название связано с ее строением, которое состоит из адипоцитов – клеток с липидами.

Липомы не являются злокачественными и обычно имеют небольшой размер, который не влияет на другие структуры тела. Однако есть такие образования, как гигантская липома или внутренние липомы, которые могут привести к неожиданным осложнениям, вплоть до нарушения работы других органов.

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Дифференциальная диагностика жировых подкожных образований

Как мы уже упоминали выше, наличие жировиков (жировых комочков) на спине требует дифференциальной диагностики. Необходимо оценить, имеем ли мы дело с липомой или другим кожным поражением со схожими симптомами. Далее мы подробно рассмотрим три наиболее частых из них.

1. Липома

Это классический жировик (комок жира). Его рост медленный, но прогрессивный. Часто пациент обнаруживает его случайно. Это образование безболезненно и перестает расти – за исключением упомянутых нами исключений. Если жировик небольшой, врачи обычно рекомендуют ничего не делать. Если он слишком большой или неэстетичный, его удаляют с помощью местного хирургического вмешательства.

2. Фурункул

Причина появления фурункула – это инфекция, попавшая в волосяной фолликул. Он может появиться на спине, особенно в нижней части, где больше волос. Иногда бывает болезненным, а иногда нет. Боль обычно связана с попаданием инфекции.

Если это осложнение имеет место, появляется гной, который потом выходит наружу; в этом отличие фурункула от липомы, которая не выделяет никакого секрета. Лечение фурункула заключается в приеме антибиотиков при инфицировании, применении дренажа в случае нагноения, а также местных промываний антисептическими средствами.

3. Киста сальной железы

Это образование по своему составу очень похоже на липому, так как внутри находится жир. Гистологическое отличие состоит в том, что у кисты есть слизистая оболочка и немного жидкости внутри. Почти никогда такое новообразование не болит. Но и в него может попасть инфекция, как в фурункул.

При пальпации можно заметить, что киста подвижна. И даже немного проседает под давлением. Как и в случае с липомой, лечение будет зависеть от размера и степени доставляемого дискомфорта. Если будет принято решение об удалении, проводится местная операция.

Симптомы и факторы риска

Жировики (липомы) часто встречаются на спине, хотя могут также появляться на верхних конечностях и шее. Реже они возникают на нижних конечностях.

При надавливании липома имеет определенную подвижность. Она мягкая. Под давлением она может углубиться, но она не жидкая, как киста, поэтому при пальпации будет оказывать некоторое сопротивление. Врач обычно легко их различает, так как у них есть характерные признаки при пальпации.

Размер таких жировых комков в большинстве случаев не превышает 4-5 сантиметров. Если он больше, то речь идет о гигантской липоме. Она уже требует другого подхода, поскольку проникает в более глубокие структуры и её удаление не так просто, как в предыдущих случаях.

Причина возникновения липом точно не установлена. Предполагается, что существует какая-то генетическая предрасположенность, поскольку жировики часто появляются у членов одной семьи. Но окончательных выводов и научных исследований на эту тему нет.

Что же касается возраста, то наиболее уязвимой группой являются взрослые в возрасте от 30 до 60 лет. Почему именно так – науке на сегодняшний день не известно.

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Проверка и самодиагностика

При обнаружении жирового комка на спине необходимо записаться на консультацию к врачу для проведения дифференциальной диагностики. Медицинский работник знает, как быстро определить, липома это или какое-то другое образование. Точно так же он сможет порекомендовать дополнительные методы лечения в зависимости от степени тяжести случая.

Некоторые дополнительные симптомы предупреждают о необходимости более срочной консультации и диагностики, например:

Увеличение жировика в размере.

Наличие вытекающего гноя (секрета).

Затвердевание подозреваемой липомы (с потерей подвижности и мягкости).

Воспаление лимфатических узлов рядом с пораженной областью.

Обратите внимание на жировики

Несмотря на то что липомы – доброкачественные образования, они все же требуют внимания. Лучше проконсультироваться и получить точный диагноз, чем пребывать в сомнениях. Тем более, если сопутствующие симптомы вызывают подозрение на инфицирование, сдавливание соседних структур или новообразование сильно увеличивается в размере.опубликовано econet

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