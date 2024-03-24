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Чем заменить вредный сахар?

Автор: Econet 24 марта 2024 6882
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Сахар не является пищевым продуктом, необходимым для работы организма. Он не содержит каких-либо полезных веществ, белков или жиров, нужных для здоровья. Злоупотребление пищей с избытком сахара приводит к ожирению, сердечно-сосудистым заболеваниям, болезням пищевода и молочных желез. Существуют подсластители, которые сделают пищу не только вкусной, но и полезной.

Чем заменить вредный сахар?

Полезная альтернатива сахару

Натуральный мед

Природный антисептик, обладает противовоспалительными, антибактериальными свойствами. Содержит множество витаминов и минералов. Ценность зависит от растений, с которых пчелы собирали нектар. Высококалорийный продукт.

Кокосовый сахар

Бывает в жидком и твердом виде. Содержит полезные витамины, минералы и аминокислоты. Источник инулина – естественного стабилизатора глюкозы в крови, железа и цинка. Натуральный пробиотик, улучшающий пищеварение, способствует лучшему усвоению Ca и Mg в организме.

Чем заменить вредный сахар?

Кленовый сироп

Натуральный подсластитель, изготовленный из сгущенного кленового сиропа. Кроме высоких вкусовых качеств, обладает сильным противовоспалительным эффектом.

Чем заменить вредный сахар?

Березовый сахар (ксилит)

Содержится в некоторых овощах и фруктах – ягодах, цветной капусте, сливах. Применяется в пищевой промышленности и фармакологии. Менее калориен чем сахар (на 40%), и не вызывает резких скачков глюкозы после употребления. Не содержит питательных веществ, большое количество может вызвать метеоризм.

Чем заменить вредный сахар?

Сироп агавы

Природный подсластитель, богатый метаболитами, витаминами и минералами. Высококалорийный продукт, имеет гликемический показатель ниже сахара, но высокое содержание глюкозы. При злоупотреблении повышает уровень липидов в крови, увеличивает риск диабета и метаболического синдрома.

Тростниковый сахар

Он содержит мелассу, клетчатку, много ценных микроэлементов – калий, магний, кальций и железо. Считается более полезным, чем свекловичный продукт. Употребляется при вегетарианском питании для восполнения дефицита железа.

Чем заменить вредный сахар?

Финиковый подсластитель

Содержит множество антиоксидантов и полезных питательных веществ и элементов, таких как цинк, марганец, кальций и калий. Высококалорийный продукт.

Стевия

Натуральный продукт,  не содержит калорий, снижает давление и метаболический синдром. Существуют противопоказания.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ua/

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