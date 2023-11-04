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Чесночная вода: Утренний ритуал здоровья

Автор: Econet 04 ноября 2023 5984
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Чеснок обладает целебными свойствами, которые естественным образом борются с бактериями, вирусами, плесенью и дрожжами.

Чесночная вода: Утренний ритуал здоровья

Лабораторные исследования показали, что сырой чеснок убивает бактерии, снижает уровень липидов в крови и потенциально снижать кровяное давление. Некоторые исследования также показали, что чеснок может стимулировать иммунную систему и замедлять рост опухоли при некоторых видах рака. Пейте чесночную воду в качестве здорового ритуала каждое утро, одну неделю в месяц. Чесночная вода - это средство быстрого приготовления.

 Когда пить чесночную воду

  •  Когда вы боретесь с вирусом или бактериями
  •  Перед путешествием, чтобы повысить свой иммунитет
  •  Когда тело нуждается в чистке 
  •  При первых признаках простуды 

 Ингредиенты:

  •  8 зубчиков органического чеснока
  •  1 литр воды

Чесночная вода: Утренний ритуал здоровья

Очистить, нарезать пополам и промыть зубчики чеснока в воде. Поместите чеснок в банку, залейте водой и закройте. Поместите чесночную воду в холодильник на час перед использованием. 

Как употреблять:

Смешайте 1/4 стакана чесночной воды с 1 стаканом обычной фильтрованной воды.
Пейте через трубочку

Для борьбы с вирусом или гриппом

1-й день

Пейте чесночную воду каждые полтора часа в течение дня.

 2-й день:

Пейте чесночную воду каждые два часа или хотя бы три раза в день.

Продолжайте пить чесночную воду в течение следующих семи дней несколько раз в день.

Вы можете продолжать употреблять один и тот же чеснок и наполнять банку водой до трех дней. На четвёртый день следует приготовить воду заново. Всегда храните в холодильнике. опубликовано econet

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Источник: https://econet.ua/

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