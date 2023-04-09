«Четверть часа»: 5 простых утренних упражнений для ленивых и занятых

Несколько простых, но очень полезных упражнений от Вармы Джульет, которые можно выполнять не вставая с постели и которые существенно улучшать ваше самочувствие. Бодрого утра и будьте здоровы!

Если ваш возраст или состояние здоровья, или же хронический недостаток времени не позволяют вам приступить к активной зарядке, не отчаивайтесь: вы можете для начала освоить несколько упражнений, которые можно с успехом выполнить, не вставая с постели и не затрачивая много времени.

Простая утренняя зарядка

Упражнение 1

Упражнение выполняется сразу после пробуждения. Как только вы проснулись, не вставайте с постели, только уберите подушку из-под головы. Лягте на спину, вытяните ноги, положите руки вдоль тела ладонями вниз.

Глаза широко откройте – это поможет вам быстрее пробудиться полностью. Вытяните левую ногу как можно дальше вперед, скользя пяткой по простыне. Пальцы ноги при этом должны тяните на себя. Когда вытянете ногу максимально, оставайтесь в этом положении 5 секунд. Затем расслабьте левую ногу и выполните в точности то же самое сначала для правой ноги, а затем для обеих ног вместе.

Этот цикл потягиваний повторите 5 раз.

Дыхание во время выполнения упражнения – произвольное, через нос.

Внимание во время выполнения упражнения необходимо сконцентрировать на копчике.

Это простое упражнение способствует развитию выносливости, нормализует кровообращение и снимает боли в пояснице.

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Упражнение 2

Сядьте в постели, скрестив ноги. Возьмитесь правой рукой за запястье левой руки у себя за спиной, после чего наклоняйтесь вперед, стараясь коснуться постели лбом.

Отпустите запястье левой руки и откиньтесь назад, держа обе ладони на постели.

Оставьте правую ладонь на постели и качните корпус вправо, коснитесь постели справа также и левой ладонью.

Поверните корпус в левую сторону и положите обе ладони на кровать слева.

Повторите упражнение в обе стороны.

Упражнение 3

Сядьте в постели, вытяните ноги вперед и возьмитесь двумя руками за носки.

Постарайтесь наклониться вперед так, чтобы коснуться коленей лбом (колени не сгибайте).

Упражнение 4

Сядьте, скрестив ноги. Сделайте медленный полный выдох через нос, втяните живот, затем ослабьте брюшную полость и дышите свободно.

Упражнение 5

Сядьте, скрестив ноги и начните быстро, без рывков втягивать и расслаблять живот, не задерживая при этом дыхания.

Упражнение 6

Сядьте, скрестив ноги, сожмите кулаки и поднимите предплечья, сгибая руки в локтях. Выбросьте руки вперед, а затем вновь отведите назад предплечья, сгибая локти.

Повторите упражнение 3–4 раза, затем вытяните руки в стороны и вернитесь в исходное положение.опубликовано econet

Варма Джульет "Аюрведа и йога для женщин"

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