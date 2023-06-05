Чистим лимфу! Очищение по методу Шрота

В этой статье вы узнаете как почистить лимфу, лимфатические сосуды и кровь лимонами!
Очистка лимфатической системы и крови - обязательный шаг на пути к здоровью. Это возможность избежать многих болезней и очистить организм. В этой статье вы познакомитесь с несколькими способами очистки лимфы, крови и лимфатической системы. А основным компонентом в приготовлении рецептов является просто лимон. Будьте молоды, здоровы и красивы!
Этот метод очищения лимфы известен уже полтора столетия. Применять его можно строго после чистки кишечника и печени, в противном случае все затраты (достаточно немалые) окажутся напрасными. Есть у метода и противопоказания – повышенная кислотность желудочного сока и аллергия на цитрусовые.
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Для чистки потребуются лимоны – на весь курс уйдет 201 плод. Из них выжимают сок и принимают его за 30 минут до еды или через 1 час после приема пищи. Пить сок нужно через трубочку, чтобы не повредить зубную эмаль, а после его употребления рот прополаскивают раствором соды (1 ч. ложка на стакан воды).
Количество сока, выпиваемого в день, меняется:
Пить сок нужно, не добавляя сахара или других подсластителей, в чистом виде, свежеприготовленный.
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Через 8–10 месяцев можно провести укороченный курс очищения:
Требуется:
Приготовление:
Из лимонов, не очищая их, отжать сок. Чеснок пропустить через чеснокодавилку, смешать с соком. Перелить полученное средство в бутыль из темного стекла с широким горлом, закрыть ее марлей или хлопчатобумажной тканью. Настаивать в течение 24 дней. Готовый настой хранить в холодильнике. Перед употреблением взбалтывать.
Последняя процедура – очищение лимфатических сосудов. Она займет несколько дней.
Требуется:
Приготовление:
Семя укропа истолочь деревянным пестиком в деревянной емкости. Сухой корень валерианы мелко нарезать. Растительные компоненты смешать, высыпать в двухлитровый термос, залить медом и кипятком. Настоять в течение суток. Не процеживать.
Принимать средство по 1 ст. ложке за 30 минут до еды, пока весь настой не будет выпит.опубликовано econet
Анна Богданова ""Живая вода" организма. Очищение лимфы"
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Источник: https://econet.ua/
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