Чистим сосуды в домашних условиях домашними средствами

От состояния артерий зависит здоровье сердечно-сосудистой системы. Какие продукты считаются средством профилактики атеросклероза? Почистить сосуды помогут чеснок, корень цикория и виноград с косточками. Предлагаем рецепт, благодаря которому ваши сосуды будут в идеальном состоянии.
Проблемы сердца и сосудов считаются ключевым фактором инвалидизации и даже летального исхода. Ведущая роль в патологиях кровообращения отводится атеросклерозу. Атеросклероз – это недуг артерий, который развивается из-за холестериновых отложений в сосудистых стенках. Отложения опасны тем, что образуют на внутренней поверхности сосудов атеросклеротические бляшки. Если поражены артерии, которые обеспечивают питанием сердце, в этом случае развивается стенокардия (боль в груди) и повышается вероятность инфаркта миокарда.
Известным средством чистки сосудов является регулярное употребление чеснока.
Получается примерно 350 гр. напитка на день. Пить в перерывах между приемами пищи (примерно по 70 грамм). Последний прием - перед сном.
Состав благоприятно влияет на желудок, улучшает обмен веществ и качество сна.
Цикорий можно заменить корнем свежего лопуха или одуванчика. Корни необходимо вымыть, мелко нарезать, взять 1 ст. ложку сырья и заварить кипятком.
Эти средства помогут вам сберечь свои сосуды и станут хорошей профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ua/
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