Что будет, если есть после 18.00?

Люди живут в плену стереотипа, что есть после шести вечера - это пагубно для здоровья и крайне неправильно. Мы развеем этот миф и докажем, что, даже если вы перекусите за час до отхода ко сну, ничего плохого с вами не произойдет. Вот какие продукты можно безнаказанно употреблять вечером.

Почему есть после 18.00 позволяется? Если вы стремитесь сбросить лишние килограммы, следует держать под контролем время трапезы и компоненты рациона. Хорошая новость: когда вы ужинаете, жир не откладывается. Но, если вы находитесь на диете, не стоит делать между трапезами разрыв более десяти часов. Подробнее узнайте в данной статье.

Можно ли есть после шести часов вечера?

Организм делает из еды запас, в целях экономии энергии. В процессе следующего приема пищи выброс гормонов заставит человека съесть больше, чем это на самом деле необходимо. Как тогда можно похудеть?

Обмен веществ в процессе сна замедляется, но не останавливается. Пища в желудке продолжает перевариваться. Одновременно физическая активность снижается (в вечерние часы). Организм не использует объем энергии после принятия большой порции еды. Вывод таков: неважно, во сколько именно человек поужинает - до 18.00 или после. Если он недостаточно питается и мало двигается в продолжение дня, похудеть не получится.

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Что необходимо делать, чтобы похудеть

В период похудения важно поддерживать энергобаланс. Энергозатраты должны превышать число потребленных калорий. Если в продолжение дня человек малоактивен физически, целесообразно потреблять значительную долю рациона в первой половине суток.

Если не хотите набирать вес, следует ужинать за 3–4 часа до отхода ко сну. А за 1–1,5 часа допустим небольшой перекус, когда можно съесть легкоусвояемую пищу в малом объеме.

Не рекомендуется обильно ужинать перед отходом ко сну. Организму потребуется переработать поступившую в желудок еду в энергию, которую вам некуда будет расходовать. И риск накопления лишних килограммов возрастет.

После 18.00 часов предпочтительнее употреблять нежирную белковую еду и клетчатку. Белки и клетчатка активируют обмен веществ и сжигают жиры. А организм не утрачивает воду и мышечную массу.

Когда человек ведет пассивный (сидячий) образ жизни, обычная диета не окажет никакого эффекта. Для грамотного похудения нужно сбалансированно питаться и практиковать физические нагрузки. При занятиях спортом тело сжигает запасы жира как источник энергии. Нагрузки способствуют наращиванию мышечной массы, которая помогает тратить большее количество калорий в состоянии покоя.

Что разрешено есть после 18.00

Чтобы не набирать нежелательный вес, необходимо потреблять столько калорий, чтобы их количество не превышало среднестатистическую суточную норму. Данное число варьирует в пределах 1500–2500 кал. Из этого числа около 20–30% должны выпадать на ужин.

За 3-4 часа до отхода ко сну

Состав вечернего меню - вопрос серьезный. За 3–4 часа до отхода ко сну целесообразно съесть пищу, которая быстро переварится, поможет восстановиться после трудового дня и восполнить запас жидкости в организме.

На ужин следует выбирать блюда и продукты с высокой концентрацией белков и углеводов. Пища такого рода дарит ощущение сытости и быстро переваривается.

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Белки способствуют поддержке и увеличению мышечной массы, насыщают кровоток аминокислотами. Углеводы синтезируют инсулин и накапливают гликоген в мускулах и печени. Гликоген шлет сигналы о сытости в головной мозг, и человеку не захочется переедать.

Полностью отказываться от жиров не нужно. Жиры принимают участие в усвоении витаминов и микроэлементов.

Блюда, оптимальные на ужин:

салат из овощей;

омлет из яичных белков;

фрукты;

нежирный творог;

курица, индейка или другое постное мясо;

рыба и морепродукты.

За 1-1,5 часа до отхода ко сну

Целесообразно остановить выбор на нежирной, легкой и низкокалорийной пище. Но блюдо должно быть вам по вкусу и давать чувство сытости.

Для чего необходим поздний перекус:

утоление голода перед сном;

помощь, если хотите быстро заснуть;

активизация метаболизма.

Классическим вариантом подобного перекуса будет нежирный йогурт или кефир с отрубями. Указанные продукты не позволят поправиться. Перекус поддержит в организме нужный уровень глюкозы и прочих питательных веществ.

Продукты, допустимые для перекуса перед сном:

молочные и кисломолочные продукты;

овощи;

ягоды;

сок, зеленый чай и напитки, содержащие малое количество калорий.

Классический ужин

Ужин должен подчиняется так называемому «правилу тарелки». Необходимо условно поделить блюдо на 4 части: одна - гарнир, вторая - овощи, третья - белковые продукты, четвертая - фрукты. Если придерживаться указанного правила, организм получит все необходимые ему питательные вещества.

Образец классического диетического ужина:

гречневая каша;

нежирное отварное мясо птицы;

салат из овощей;

яблоко;

стакан воды / зеленого чая без сахара.

Если вы понимаете, что банально не уснете, если хоть что-то не забросите в бунтующий желудок перед сном, целесообразно останавливать выбор на продуктах с отрицательной калорийностью (тех, которые провоцируют сжигание большего количества калорий, чем имеют сами). Что это за «волшебные» продукты? Вот их список.

Яблоки

1 яблоко вместе с кожурой имеет в своем составе до 10% суточной нормы волокон, необходимых для здорового функционирования ЖКТ, снижает показатель холестерина и оказывает положительный эффект в снижении веса.

Это полезно знать! Если наблюдаются определенные дисфункции желудка, яблочные перекусы – не совсем хорошая идея. Указанные фрукты провоцируют газообразование.

Цитрусы

Один апельсин (мандарин) содержит в себе до 40 кал. Принимая во внимание их небольшие размеры, эти фрукты считаются низкокалорийными, допустимыми к употреблению вечером. К тому же в них достаточно клетчатки и витамина С, регулирующих процесс пищеварения.

Это полезно знать! острые гастриты и другие заболевания желудка — в списке противопоказаний.

Сельдерей

В корне сельдерея мало калорий, поэтому он подойдет для вечернего меню. Как вариант - салат с морковью, фреш.

Это полезно знать! В сельдерее содержится много клетчатки. Но он к тому же выводит лишнюю жидкость и токсины (в ночное время это нам ни к чему). Сок сельдерея не рекомендуется употреблять при беременности и в период лактации, варикозе и при патологиях желудка.

Камбала

В камбале содержится большое количество белков с аминокислотами, поэтому указанная рыба быстро усваивается. Жира в камбале не много — до 3%. Калорийность - 83 ккал на 100 г. Высока концентрация витамина А, Е, тиамина, рибофлавина, никотиновой кислоты, микроэлементов - калия, натрия, железа, фосфора.

Кефир

Кефир содержит достаточное количество кальция, а указанный минерал максимально усваивается именно в ночное время.

Это полезно знать! Не стоит злоупотреблять кефиром при повышенной кислотности желудка.

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Свекла

Низкокалорийный свекольный салат, заправленный оливковым (льняным или другим – на выбор) маслом – прекрасный вариант вечернего перекуса. Свекла содержит бетаин, способствующий сжиганию жиров, и куркумином, не позволяющим клетке жира обрастать кровеносными сосудами (иначе говоря - жить). Пектин оптимизирует моторику кишечника, оздоравливает флору, удаляет шлаки и токсины.

Это полезно знать! При патологии почек, острых воспалениях в желудке свекла не рекомендуется к употреблению.

Банан

Банан достаточно калориен - до 90 ккал в 100 г. Но съесть один банан вечером – это не преступление. Указанный фрукт поможет уснуть благодаря триптофану, секретирующему гормон радости серотонин, позитивно действующий на нервную систему.

Это полезно знать! Если у вас повышенный уровень сахара в крови, от бананов целесообразнее отказаться.

Не рекомендуется:

все жареное и жирное;

острые блюда с пряностями;

соленое — утром вы не обрадуетесь отекам под глазами из-за жидкости, которую задерживает в организме соль.*опубликовано econet

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