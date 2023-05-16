Что будет, если каждый день выпивать стакан теплой воды натощак

С чего вы начинаете своё утро? С чашки чая или кофе? Попробуйте изменить своим привычкам. Проснувшись, выпейте СТАКАН ТЁПЛОЙ ВОДЫ, обязательно натощак✅
Как только выберетесь из кровати, особо не раздумывая, приготовьте и выпейте стакан активизированной воды. Сейчас расскажу, как её приготовить: Стакан теплой воды, градусов до 40, не больше. Будем добавлять активные природные компоненты, если вода будет горячее, то пользы будет мало.
Лимонный сок обладает антивирусным, антибактериальным и антисептическим действием, укрепляет иммунную систему и способствует образованию лейкоцитов. Снижает уровень сахара в крови, нормализует (снижает) кислотность организма. Сок половинки лимона с водой, выпитый на голодный желудок сразу после пробуждения, является эффективнейшим средством очистки организма от токсинов. Лимон обладает ощелачивающим действием на организм.
Минеральных веществ, содержащихся в лимоне, увы, недостаточно для активации процесса очищения. Поэтому и нужны дополнительные минералы. Обычно это биодобавки, доза разового применения указана на упаковке.
Снимает внутренние воспаления и укрепляет иммунную систему. Нормализует пищеварение, стимулирует обновление клеток. Является общетонизирующим средством. Поддерживает энергетический запас организма.
Нужен именно 100% сок, а не разбавленный в воде. Можно приготовить самому. Не поливать алое 10 дней. Срезать и положить в холодильник на 14 дней. По необходимости выдавливать сок из листа. Полученный таким образом сок является биоактивным.
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Мед улучшит вкус вашего напитка и к тому же подкормит ваш мозг. Глюкоза и сахар дают мозгу энергию, заставляют его проснуться и активно функционировать.
Соединив эти 4 ингредиента, вы активизируете свой утренний стакан теплой воды, чтобы помочь телу очиститься и выработать необходимые для мозга вещества.
Можно сделать напиток на целый день, чтобы постоянно подкрепляться энергией. В идеале, перед употреблением смесь надо взбалтывать минут 5. Можно в шейкере или бутылочке. При взбалтывании активизируются ионные минералы и меняется структура воды.
Через 2-3 недели сравните себя с прежними.
Если вы утром встали, а у вас нет лимона в горячую воду (+50-60°C) добавьте ½ ложки соды. Размешайте с образованием «вихря» в стакане и выпейте.
Такую воду можно принимать и в течении дня только на голодный желудок. При больших физических нагрузках, когда уже нет сил и организм «задыхается», выпейте стакан тёплой воды с содой и кровь нормализуется.
При слишком больших физических нагрузках эритроциты крови слипаются, кровь загущается. После приёма стакана активизированной, структурированной воды с отрицательным ОВП (окислительно-восстановительным потенциалом) или воды с содой эритроциты восстанавливаются, кровь приходит в норму. Появляется возможность продолжать нагрузки.
Если нет специального фильтра активизирующего воду можно переливать воду из высоко поднятого стакана в другой стакан. Процедуру надо повторить хотя бы 11 раз, а если позволяет время и терпение, то 40 раз.
Можно положить в стакан природные минерала кремний, шунгит, кварц, яшму. Дать ночью настояться воде. Перед употреблением вращательными движениями создать вихрь в стакане. Взять стакан в левую руку, а правой рукой выполнить вращательные движения приговаривая: «Водица, водица дай мне здоровье и силы на сегодняшний день».
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Легкая (протиевая) вода
Химическая формула: Н2О
Физико-химические показатели протиевой воды:
1. Содержит дейтерия % молярные, не более: 0,003
2. Объемная активность трития Бк\см3 (мкКи\см3), не более : 37 (0,001)
3. Удельная электрическая проводимость См/м, не более: 0,2 х 10-3
4. Перманганатная окисляемость млн. (мг\кг) КМnО4, не более: 10
Протиевая вода очень полезна людям с грязными суставами и с отложениями солей. Допускается замена протиевой воды талой водой - естественным биологическим энергетиком.
Воду, очищенную механическим фильтром и фильтром из активированного угля следует "облегчать" путем охлаждения в морозильнике, а при отрицательных температурах наружного воздуха прямо на улице и постоянно и только её применять для питья и приготовления пищи. Для этого можно налить воду в 5-ти литровые бутылки и поместить их в морозильную камеру или выставить на мороз, на улицу.
Через каждые 1.5-2 часа необходимо перемешивать содержимое бутылок для выравнивания температуры воды. В зависимости от окружающей температуры и температуры воды, через 3-5 часов начинают образоваться кристаллы тяжелой воды.
Необходимо уловить момент, когда после встряхивания в верхней части бутылки образуется рыхлая масса из прозрачных игольчатых кристаллов льда, и высота её должна составлять 8-10 см. Необходимо процедить воду через холодное сито с ячейками около 1мм и выбросить образовавшийся лед. Если все сделано правильно и удачно, лед не образует куски, а объем воды уменьшается на 60-80 г. У полученной воды улучшается вкус и сохраняется солевой состав, а явное улучшение самочувствия наступает на 5-6 день употребления, только легкой воды, в том числе и для приготовления пищи.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ua/
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