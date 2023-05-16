Что будет, если каждый день выпивать стакан теплой воды натощак

С чего вы начинаете своё утро? С чашки чая или кофе? Попробуйте изменить своим привычкам. Проснувшись, выпейте СТАКАН ТЁПЛОЙ ВОДЫ, обязательно натощак✅

Как только выберетесь из кровати, особо не раздумывая, приготовьте и выпейте стакан активизированной воды. Сейчас расскажу, как её приготовить: Стакан теплой воды, градусов до 40, не больше. Будем добавлять активные природные компоненты, если вода будет горячее, то пользы будет мало.

Какую воду полезно пить утром натощак?

Сок половинки лимона

Лимонный сок обладает антивирусным, антибактериальным и антисептическим действием, укрепляет иммунную систему и способствует образованию лейкоцитов. Снижает уровень сахара в крови, нормализует (снижает) кислотность организма. Сок половинки лимона с водой, выпитый на голодный желудок сразу после пробуждения, является эффективнейшим средством очистки организма от токсинов. Лимон обладает ощелачивающим действием на организм.

Качественные ионные минералы растительного происхождения

Минеральных веществ, содержащихся в лимоне, увы, недостаточно для активации процесса очищения. Поэтому и нужны дополнительные минералы. Обычно это биодобавки, доза разового применения указана на упаковке.

Сок алоэ вера (тоже продают в аптеке, доза приема там тоже указана)

Снимает внутренние воспаления и укрепляет иммунную систему. Нормализует пищеварение, стимулирует обновление клеток. Является общетонизирующим средством. Поддерживает энергетический запас организма.

Нужен именно 100% сок, а не разбавленный в воде. Можно приготовить самому. Не поливать алое 10 дней. Срезать и положить в холодильник на 14 дней. По необходимости выдавливать сок из листа. Полученный таким образом сок является биоактивным.

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Чайная ложка меда

Мед улучшит вкус вашего напитка и к тому же подкормит ваш мозг. Глюкоза и сахар дают мозгу энергию, заставляют его проснуться и активно функционировать.

Соединив эти 4 ингредиента, вы активизируете свой утренний стакан теплой воды, чтобы помочь телу очиститься и выработать необходимые для мозга вещества.

Можно сделать напиток на целый день, чтобы постоянно подкрепляться энергией. В идеале, перед употреблением смесь надо взбалтывать минут 5. Можно в шейкере или бутылочке. При взбалтывании активизируются ионные минералы и меняется структура воды.

Через 2-3 недели сравните себя с прежними.

Если вы утром встали, а у вас нет лимона в горячую воду (+50-60°C) добавьте ½ ложки соды. Размешайте с образованием «вихря» в стакане и выпейте.

Такую воду можно принимать и в течении дня только на голодный желудок. При больших физических нагрузках, когда уже нет сил и организм «задыхается», выпейте стакан тёплой воды с содой и кровь нормализуется.

При слишком больших физических нагрузках эритроциты крови слипаются, кровь загущается. После приёма стакана активизированной, структурированной воды с отрицательным ОВП (окислительно-восстановительным потенциалом) или воды с содой эритроциты восстанавливаются, кровь приходит в норму. Появляется возможность продолжать нагрузки.

Если нет специального фильтра активизирующего воду можно переливать воду из высоко поднятого стакана в другой стакан. Процедуру надо повторить хотя бы 11 раз, а если позволяет время и терпение, то 40 раз.

Можно положить в стакан природные минерала кремний, шунгит, кварц, яшму. Дать ночью настояться воде. Перед употреблением вращательными движениями создать вихрь в стакане. Взять стакан в левую руку, а правой рукой выполнить вращательные движения приговаривая: «Водица, водица дай мне здоровье и силы на сегодняшний день».

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Лёгкая вода

Легкая (протиевая) вода

Химическая формула: Н2О

Физико-химические показатели протиевой воды:

1. Содержит дейтерия % молярные, не более: 0,003

2. Объемная активность трития Бк\см3 (мкКи\см3), не более : 37 (0,001)

3. Удельная электрическая проводимость См/м, не более: 0,2 х 10-3

4. Перманганатная окисляемость млн. (мг\кг) КМnО4, не более: 10

Протиевая вода очень полезна людям с грязными суставами и с отложениями солей. Допускается замена протиевой воды талой водой - естественным биологическим энергетиком.

Приготовление лёгкой воды

Воду, очищенную механическим фильтром и фильтром из активированного угля следует "облегчать" путем охлаждения в морозильнике, а при отрицательных температурах наружного воздуха прямо на улице и постоянно и только её применять для питья и приготовления пищи. Для этого можно налить воду в 5-ти литровые бутылки и поместить их в морозильную камеру или выставить на мороз, на улицу.

Через каждые 1.5-2 часа необходимо перемешивать содержимое бутылок для выравнивания температуры воды. В зависимости от окружающей температуры и температуры воды, через 3-5 часов начинают образоваться кристаллы тяжелой воды.

Необходимо уловить момент, когда после встряхивания в верхней части бутылки образуется рыхлая масса из прозрачных игольчатых кристаллов льда, и высота её должна составлять 8-10 см. Необходимо процедить воду через холодное сито с ячейками около 1мм и выбросить образовавшийся лед. Если все сделано правильно и удачно, лед не образует куски, а объем воды уменьшается на 60-80 г. У полученной воды улучшается вкус и сохраняется солевой состав, а явное улучшение самочувствия наступает на 5-6 день употребления, только легкой воды, в том числе и для приготовления пищи.опубликовано econet

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