Что будет, если употреблять шиповник каждый день

Скромный куст шиповника радует нас нежными цветами и дарит потрясающе полезные для здоровья плоды. По содержанию витамина С шиповник "обогнал" даже лимон и чёрную смородину. Какие еще ценные вещества содержатся в плодах этого растения?
Шиповник (другое название - дикая роза) используется людьми в медицинских целях очень давно. Он представляет собой дикорастущий кустарник (семейство розовых), который зацветает в мае месяце розовыми цветками. Осенью на его ветках созревают плоды оранжевого цвета, собирают их в октябре. Как используются плоды шиповника и кому они противопоказаны?
Собрав «урожай» шиповника, его подвергают высушиванию при температуре до +100°С, такой плод сохраняет ценные качества свежих ягод.
Шиповник низко калориен.
Для страдающих лишним весом готовить отвар или чай предпочтительнее из свежих ягод.
В ягодах шиповника присутствует значительное количество минералов и витаминов: калий, натрий, фосфор, магний, кальций, В1, В2, В6, РР, Е и т.д. Содержание витамина С во много раз более, чем в лимоне и чёрной смородине (чемпионах по содержанию этого витамина).
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Чай, отвары, настойки из ягод готовят в качестве тонизирующего, противовоспалительного и общеукрепляющего средства. Шиповник входит состав в различных лекарственных сборов.
Для отвара подойдут свежие и сушёные плоды, витамины при этом сохранятся в напитке.
Сухой шиповник в количестве 50 г залить300 мл питьевой воды и на медленном огне довести до кипения. Проваривать в течение15 минут. Убрать с огня и настаивать в продолжение 20 минут.
Взять соотношение ингредиентов 1:6. Порцию измельченных ягод залить питьевой водой и кипятить в течение 10 минут. Настаивать керамической посуде или термосе 7–8 часов.
Взять 70% спирт или 0,5 л водки и 100 г плодов. Настаивать в течение месяца в тёмном месте.
Настои шиповника применяются при проблемах ЖКТ, способствуют зарубцеванию язвы желудка, двенадцатиперстной кишки. Приводят в норму кислотность желудка. Дробят мелкие камни в почках, убирают воспаление мочевого пузыря.
Спиртовая настойка хороша для пациентов, страдающих низким давлением, но не подходит гипертоникам. Укрепляет кровеносные сосуды (как профилактическое средство против атеросклероза). Используется в качестве профилактического средства против авитаминоза.
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Настои принимают по 0,5 стакана трижды в день, детям до 14 лет дозу уменьшают в два раза и вводят мёд. Курс приёма - 3 недели. Потом месячный перерыв. Можно продолжить прием.
Что полезно знать. Передозировка напитков из шиповника, возможно, спровоцирует аллергическую реакцию и проблемы с печенью.
В каких случаях не рекомендуется употреблять продукты из шиповника:
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Источник: https://econet.ua/
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