Что будет, если вы станете практиковать виброгимнастику

Что будет, если вы станете ежедневно практиковать ✅виброгимнастику? Вас ждут такие результаты как: улучшение кровообращения и, соответственно, кровоснабжения мозга, внутренних органов и конечностей. Кроме того, повысится умственная активность, улучшится общий тонус и не только.

Виброгимнастика очень полезна для здоровья. Она делается так: вы встаёте на плоскую поверхность (обязательно плоскую!) и начинаете приподниматься на носочках и быстро опускаться, при этом создавая лёгкие сотрясения тела. Стоите прямо и не сутулясь. Прелесть данной гимнастики в том, что не надо никуда идти и можно заниматься, не сходя с места.

Виброгимнастика: техника выполнения и результаты

Совет - не практикуйте виброгимнастику голыми пятками на твёрдой поверхности - асфальте, бетонном полу или дома на паркете. Для пяток нужна не твёрдость, а вибрация в сочетании со смягчающим воздействием. Критерий - надо не биться, а мягко стукаться об пол. Можно в обуви, а голыми пятками можно на ковре - это уже приемлемо.

Техника в деталях выглядит так:

1. Отрывать пятки от пола нужно на небольшую высоту. Некоторые специалисты советуют такой небольшой отрыв, что он почти еле заметен. Подходящий критерий - от 2 до 5 см, выбирайте как вам удобнее.

2. Опускаться на пятки надо быстрым резким движением. Но при этом не переносить вес всего тела на пятки. Это важный момент.

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3. Ритм произвольный - тот, при котором вам комфортнее. Некоторые специалисты рекомендуют делать раз в секунду - тем более что это будет легче осуществлять под часы и не сбиваться с ритма. То есть каждую секунду - лёгкий ударчик пятками о пол, в такт секундной стрелке.

4. Для начала можно сделать 20 таких движений. Затем увеличивать на 5 каждый день. После 30 движений лучше разделить - например 20 раз в одном подходе, потом отдохнули минутку - и ещё 20 во втором подходе.

Что будет, если вы станете ежедневно практиковать виброгимнастику? Вот какие результаты вас ждут:

1) Улучшится кровообращение и, соответственно, улучшится кровоснабжение мозга, внутренних органов и конечностей. Кровь начнёт циркулировать активнее. Это упражнение хорошо устраняет застой крови и этому есть научное объяснение - любая вибрация, вызывая встряску, тем самым порождает движение. Импульс от удара пяткой направляется вверх и стимулирует движение застоявшейся крови. Те, у кого сидячая работа, могут заменить приседания виброгимнастикой - она разгонит кровь не хуже приседаний.

2) Те, у кого варикозное расширение вен, получат значительное улучшение состояния сосудов (но, конечно, до определённого уровня).

3) Улучшается общий тонус.

4) Снимается чувство тяжести в голове и состояние сонливости.

5) Повысится умственная активность (вибрации влияют напрямую и на головной мозг).

Но если у вас есть: серьёзные сердечно-сосудистые заболевания, камни в почках или желчном пузыре, остеохондроз, остеопороз, артрит, артроз, подошвенный фасциит ("пяточная шпора"), и наличие тромбов в ногах - тогда вам нельзя практиковать виброгимнастику! Потому что тромб может оторваться, камни в почках или желчном пузыре могут прийти в движение, состояние позвоночника при его недугах может ухудшиться, при пяточной шпоре может усилиться боль, а сердце может начать серьёзно "пошаливать". В остальных же случаях можно практиковать виброгимнастику и приятно удивляться положительным изменениям.опубликовано econet

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