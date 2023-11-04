Что делать, если кровоточат десны

Замечали вы иногда, что в процессе чистки зубов на щетке возникают следы розового цвета? Как избежать кровоточивости десен? Для этого, в первую очередь, важно соблюдать гигиену полости рта и систематически записываться на прием к стоматологу.

Часто люди замечают, что десны кровоточат, именно во время чистки зубов. Многие уверены, что данное явление вызвано механическим повреждением десны щетиной щетки. И не придают этому значения. А напрасно. Потому что кровоточивость десен может представлять довольно серьезную проблему. Возможно, это один из первых симптомов патологии или заболевания ротовой полости. Даже если десны кровоточат от случая к случаю, этот факт нельзя игнорировать. Итак, кровоточивость десен, причины и последствия.

Кровоточивость десен: причины и возможные решения проблемы

Кровоточивость десен – яркий признак их воспаления. Последнее сопровождается покраснением тканей И пусть оно возникает исключительно во время чистки зубов, это может говорить о заболевании (таковы проявления гингивита и пародонтита, например).

Гингивит

Довольно распространенная форма заболевания десен. Серьезной опасности не представляет, но может спровоцировать пародонтит. Проявляется заболевание в виде воспаления десен, их покраснении и опухании. Главным образом, проблема касается корней зубов. Обычно заболевание спровоцировано недостаточной гигиеной полости рта. Чтобы избежать гингивита, следует уделять больше времени полезным привычкам: чистить зубы дважды в день, использовать зубную нить, систематически посещать стоматолога.

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Пародонтит

Более сложная инфекция десен. Может привести к деградации костной ткани челюсти (на которой удерживаются зубы). И, как следствие, можно утратить зубы. Заболевание встречается не так уж редко. Пародонтит также связан с недостаточной гигиеной рта. Но возможны и другие факторы риска. Последние исследования называют курение как причину развития заболевания.

Случается, что кровоточивость десен вызвана другими факторами

Например, если фанатично чистить зубы, пользоваться чересчур жесткой зубной нитью или щеткой. Прием определенных медикаментов также может привести к усиленной чувствительности десен.

Отчего кровоточат десны

Рот человека колонизирован колоссальным числом бактерий, формирующих липкий налет, который откладывается на зубах. Добавьте сюда остатки пищи и слюны. Налет возможно эффективно удалить лишь посредством регулярной чистки зубов и употребления зубной нити. При недостаточной обработке зубной щеткой и пастой налет затвердевает, минерализуется и формирует известный всем зубной камень, локализующийся между зубов и вокруг них. Из-за этого десны раздражаются, воспаляются и начинают кровоточить.

Необходимо помнить, что систематическая чистка зубов предохраняет от формирования бактериального налета, образующего зубной камень и целый ряд других проблем у вас во рту.

Что делать в случае, если десны кровоточат

Посетить стоматолога. Он должен определить причину кровоточивости и направит на профессиональную очистку всех зубов. Вам снимут зубной камень и дадут последующие рекомендации.

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Простые советы для уменьшения кровоточивости и другой патологии десен (они подойдут вам даже если вы не имеете никаких стоматологических проблем):

Чистить зубы каждый день (!). Лучший вариант – проделывать это 2-3 раза в день. Чистке уделять по меньшей мере 2 минуты. Не забывать про труднодоступные места.

Ряд специалистов советуют практиковать электрические зубные щетки. При этом приобретать насадки с мягкими и округлыми щетинами.

Пользоваться ежедневно зубной нитью. Это предохранит от формирования зубного камня. НЕ стоит забывать и про ополаскиватель для рта.

Каждые полгода посещать кабинет стоматолога.

Бросить курить и уменьшить употребление алкогольных напитков.

Уделить внимание рациону. Вводите в свою диету фрукты и овощи. Исключите продукты, содержащие много сахара.

Итог. Кровоточивость десен может свидетельствовать о каком-то заболевании. Не мешкайте, обращайтесь к стоматологу, если заметили у себя данную проблему.опубликовано econet

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