Что лечит хурма?

Кроме несомненных вкусовых качеств и сытности, хурма еще и оказывает положительное воздействие на организм. Она буквально насыщена полезными витаминами и микроэлементами. А еще – она низкокалорийная, поэтому прекрасно подходит людям, следящим за своим здоровьем и фигурой.

Сочная, сладкая и удивительно нежная хурма прочно завоевала сердца многих любителей ягод. В Древнем Риме ее называли «сердечное яблоко», а в Греции — «божественный огонь». По количеству пищевой клетчатки, хурма намного превосходит яблоки, поэтому ее употребление улучшает функции пищеварительной системы, оптимизирует работу печени, повышает остроту зрения, нормализует тонус эпителия и потовых желез. Кроме этого, мякоть хурмы широко применяется в косметологии. Из нее делают омолаживающие и восстанавливающие маски для кожи, средства, увеличивающие рост и крепость волос.

10 удивительных свойств хурмы для вашего здоровья

1.Плоды содержат большое количество калия, поэтому особенно полезны людям, страдающим от сердечных заболеваний. Воздействие хурмы на организм можно сравнить с принятием валокордина. Ученые Шотландии изучали свойства этой ягоды и подтвердили, что в устранении проявлений атеросклероза, она действует лучше, чем яблоки.

2. Мякоть хурмы обладает обеззараживающими свойствами. Ее употребление помогает повысить защитные силы организма, бороться с кишечными и бронхо-легочными возбудителями инфекций, предупреждая заражения в период эпидемий. Кроме этого, она обладает прекрасным глистогонным эффектом.

3. С помощью сока хурмы можно нормализовать стул, устранить диарею. Для этого нужно 6 спелых ягод разрезать на несколько ломтиков и поместить их кастрюлю, залить тремя стаканами кипятка и подержать под крышкой в течение 20 минут. Жидкость сцедить и употреблять по половине стакана каждые четыре часа.

4. Повышенное содержание сахара и калия, наделяет хурму серьезными антидепрессантными свойствами. Сок свежих плодов помогает хорошо расслабиться после напряженного трудового дня, снять стрессовое и тревожное состояние. Он сможет улучшить настроение, снизить утомляемость и вызвать прилив энергии.

5. Хурма обладает природным мочегонным действием. Ее употребление снижает общую отечность, нормализует артериальное давление. К тому же, натуральные плоды намного эффективнее, чем мочегонные средства.

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6. Высокое содержание клетчатки, делает ягоды хурмы незаменимым помощником в борьбе с лишним весом. Она очень сытная, снабжает организм витаминами и минералами, отлично помогает снижать аппетит при низкокалорийной диете, а заодно – и избавиться организму от лишней воды.

7. Высокое содержание бета-каротина, из-за которого плоды имеют яркий оранжевый цвет, способно улучшить зрение. Медицинские специалисты утверждают, что регулярное употребление ягод улучшает четкость зрения, особенно, в ночной период.

8. Большое количество пищевых волокон способствуют очищению печени, сосудов, сдерживает рост и развитие новообразований, характерных для возрастных изменений.

9. Большое содержание в плодах железа, помогает при анемии. Свежий сок часто назначают при железодефицитных состояниях организма. Для этого, его следует принимать два-три раза в день до основного приема пищи.

10. Хурма обладает мощными антиоксидантными свойствами, что помогает бороться с преждевременным угасанием половой функции, омолаживает кожу, разглаживает морщинки и задерживает старение организма.

Кому нельзя есть хурму

Из-за достаточно высокого уровня сахара, хурма не рекомендуется людям, имеющим проблемы с поджелудочной железой. Также ее нельзя при сахарном диабете. Как и другие плоды, имеющие большое содержание клетчатки, она не рекомендуется для людей в послеоперационный период. Танины, которые придают хурме вяжущий вкус, довольно липкие, могут затруднять пищеварение, поэтому детям до трех лет их давать не следует.

Медицинские специалисты и врачи-диетологи, рекомендуют регулярно употреблять хурму в осенне-зимний период, при отсутствии противопоказаний. А от вяжущего привкуса хурмы избавиться достаточно просто – надо всего лишь ее заморозить.опубликовано econet

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