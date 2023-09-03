Что лечит имбирь?

Если у вас панкреатит, камни в желчном пузыре, гастрит, синдром раздраженной толстой кишки, ларингит, хронический синусит, ушные инфекции или микозы, Обязательно включите в свой рацион имбирь!

Мир, в котором мы живем, переменчив и непредсказуем. С утра мы строим планы на день, а потом случается что-то непредвиденное – ломается автомобиль, на работе поручают срочное задание, кто-то из домашних подбрасывает проблем. И вот мы уже функционируем в «кризисном режиме», когда одна неожиданность сменяется другой, – и так изо дня в день. В итоге чересчур эмоциональное реагирование на ситуации входит в норму и постепенно истощает наши силы.

Энтони Уильям: О пользе имбиря

Имбирь поможет привести себя в состояние расслабленности после стрессового дня, что дается большинству из нас с огромным трудом, ведь после дневного напряжения наше тело по инерции продолжает оставаться в мобилизованном состоянии. А это – верный путь к возникновению заболеваний, обусловленных стрессом, – адреналиновой усталости, кислотного рефлюкса, гастрита, хронической мышечной боли. Имбирь – отличное спазмолитическое средство. Если у вас несварение желудка, выпейте чашку чая с этим растением, и вы сразу же почувствуете облегчение, причем с долговременным эффектом. Он благотворно воздействует на органы и мышцы, подсказывая им, что уже можно расслабиться.

Успокаивающее действие окажет имбирь и на горло, перенапряженное от долгого общения, публичного выступления или громкой поддержки любимой футбольной команды на стадионе. Он снимет головные боли, вызванные нервным напряжением, и поможет вывести из мышц избыток молочной кислоты, которая накопилась в них в результате стресса.

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Спазмолитические свойства имбиря являются результатом содержащихся в нем более чем 60 микроэлементов, более 30 аминокислот (многие из которых еще неизвестны медицине) и свыше 500 ферментов и коферментов. Имбирь укрепляет иммунную систему, уничтожает вирусы, бактерии и паразитов, восстанавливает ДНК и увеличивает выработку организмом витамина В12. И это еще далеко не все, на что он способен, – многие потрясающие свойства и секреты этого растения науке еще только предстоит открыть.

Заболевания

Обязательно включите в свой рацион имбирь, если вы страдаете чем-либо из нижеперечисленного.

Панкреатит, желчные камни, гастрит, синдром раздраженной толстой кишки, внезапная остановка дыхания во сне, язвенный стоматит, спазматический мочевой пузырь, ларингит, простуда, грипп, кислотный рефлюкс, грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, вирус Эпштейна – Барр/мононуклеоз, мигрень, чрезмерный рост бактерий тонкой кишки, заболевания щитовидной железы, тазовое воспалительное заболевание, ВГЧ-6, экзема, псориаз, боковой амиотрофический склероз, подошвенный фасциит, синдром Рейно, радиоактивное облучение, все типы рака (особенно рак щитовидной железы и рак поджелудочной железы), целиакия, хронический синусит, ушные инфекции, микозы, грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, вирус папилломы человека, лимфедема, адреналиновая усталость, волчанка, ревматоидный артрит, псориатический артрит, опоясывающий лишай.

Симптомы

Обязательно включите в свой рацион имбирь, если для вас характерен любой из следующих симптомов.

Мышечные спазмы, ганглиозные кисты, напряженность мышц, боль в мышцах, проблемы с нижнечелюстным суставом, тревожность, метеоризм, желудочные колики, боль в животе, несварение желудка, головные боли, судороги желчного пузыря, тазовая боль, боль в спине, головокружение, боль в носовых пазухах, застойные явления (особенно в груди и/или носовых пазухах), кашель, частые позывы к мочеиспусканию, недержание, задержка мочеиспускания, увеличение веса, пищевые аллергии, плохие результаты мазка Папаниколау, нехватка минералов, чувствительность к пищевым продуктам, отрыжка, диарея, спутанность сознания, хроническая тошнота, синдром раздраженной толстой кишки, расстройства пищеварения, высокий уровень холестерина, расстройство сна, хроническая усталость.

Имбирь – идеальное средство для тех, кто не решается высказать свои мысли вслух и боится выразить чувства. Держать все в себе вредно не только для наших эмоций, но и для тела – это приводит к мышечным спазмам и другим неприятным явлениям. Имбирь поможет стряхнуть ненужное напряжение и найти в себе решимость сказать кому-то важные слова.

Имбирь учит нас отпускать неприятные ситуации, не анализируя их слишком долго и не реагируя чересчур остро. Спазмолитический, успокаивающий эффект растения распространяется не только на наши мышцы и органы, но и на душу, очищая ее от застарелых ран и прививая умение относиться к некоторым вещам легче.

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Полезные советы

Имбирь можно использовать повторно – например, заваривать несколько чашек чая с одним и тем же имбирем.

Когда вы пьете чай с имбирем в полнолуние, это вполовину усиливает его лечебные свойства.

Перед тем как принять серьезное жизненное решение, укрепите свой дух и тело имбирем.

Если вы собрались принять лечебную ванну, выпейте воды или чая с имбирем – это сделает водную процедуру еще полезнее.

Имбирный лаймад

Количество ингредиентов рассчитано на 2–4 порции

Этот имбирный лаймад обладает замечательным освежающим и тонизирующим эффектом. Если вы пытаетесь отучить себя от напитков, содержащих кофеин, – это как раз то, что вам нужно.

1/4 стакана меда

4 стакана воды, порционно

1 ст. л. имбирного сока (из кусочка имбиря размером примерно 8 см)

1 стакан сока лайма (примерно из 10 плодов)

1/4 стакана свежих листьев мяты

Нагрейте четверть стакана меда и один стакан воды в небольшой кастрюле до полного растворения меда. Дайте жидкости охладиться.

Выдавите из имбиря и плодов лайма сок в большой графин. Добавьте в него оставшиеся три стакана воды. Туда же влейте охлажденную медовую воду и добавьте свежие листья мяты. Поставьте в холодильник – этот напиток подают на стол ледяным.опубликовано econet

Энтони Уильям "Еда, меняющая жизнь. Откройте тайную силу овощей, фруктов, трав и специй"

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