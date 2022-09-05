Что лечит масло черного тмина?

Масло черного тмина - настоящий кладезь ценных веществ, необходимых для здоровья. Возможно, не все слышали об этом удивительном продукте, который помогает при профилактике и лечении широкого спектра заболеваний. Но это еще не все: данное масло ухаживает за кожей и волосами.

Черный тмин (Nigella Sativa) – травянистое растение, которое применяют как пряность. Масло черного тмина производят посредством холодного отжима. Ареалы распространения Nigella Sativa есть на Ближнем Востоке, в России, в Африке, Америке и Средиземноморских странах. Масло Nigella Sativa употреблялось с давних времен. Имеет колоритный аромат, богато полезными веществами.

Сферы применения масла Nigella Sativa

1. Излечение злокачественных новообразований

Ученые из Хорватии отметили противоопухолевый эффект составляющих масла Nigella Sativa. Результаты специальных изысканий гласят, что черный тмин может победить рак толстой кишки, предстательной, поджелудочной желез. Ключевыми компонентами в данном случае выступают тимохинон и тимогидрохинон. Данные вещества угнетают рост раковых клеток.

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Тимохинон известен как антиоксидант, имеющий противовоспалительный и противораковый эффект. «Работает» при терапии следующих недугов: энцефаломиелит, диабет, астма.

Тимогидрохинон – активный ингибитор ацетилхолинэстеразы. Он угнетает функции ферментов (ингибиторы ацетилхолинэстеразы применяются при терапии болезни Альцгеймера, аутизма, глаукомы, слабоумия и ряда других.

2. Оздоровление печени

Печень выступает своеобразным фильтром в организме. В ней обрабатываются попадающие внутрь токсины. А желчь, которую секретирует печень, участвует в процессе переваривания жиров. Масло Nigella Sativa оказывает желчегонное действие, оно устраняет застой желчи.

Пациентам с дисфункцией печени по вине побочных эффектов медикаментов, спиртного или заболевания, масло Nigella Sativa оказывает неоценимую поддержку.

3. Лечение сахарного диабета

Указанное масло способствует восстановлению бета-клеток поджелудочной и нормализует показатель инсулина в крови. Таким образом, можно считать, что Nigella Sativa является эффективной профилактикой возникновения и развития сахарного диабета 1-го и 2-го типа.

Масло Nigella Sativa помогает в усвоении глюкозы (аналогично метформину). Но указанный продукт не демонстрирует побочных эффектов и низко токсичен. А метформин, который назначают при диабете 2-го типа, напротив, вызывает вздутие, запор, диарею, изжогу и другие негативные реакции.

4. Помощь в борьбе с избыточным весом

Масло Nigella Sativa воздействует на факторы избыточного веса: успокаивает аппетит, контролирует процесс всасывания глюкозы и печеночный глюконеогенез, снижает показатель глюкозы и холестерина в крови.

5. Против инфекционное действие

Масло Nigella Sativa побеждает бактерии метициллинрезистентного золотистого стафилококка (МРЗС). Пожилая возрастная группа более других имеет вероятность заразиться этой инфекцией. Избежать заражения поможет сильный иммунитет. Масло угнетает развитие указанного стафилококка.

6. Антиоксидантное воздействие

Масло Nigella Sativa – мощный антиоксидант и снижает окислительное повреждение в тканях мозга, нормализует функции антиоксидантных ферментов красных клеток.

7. Антидепрессант

Семена Nigella Sativa позитивно влияют на настроение, минимизируют тревожность, нивелирует возбудимость нервной системы.

8. Позитивное воздействие экстракта семян на память

Специальные опыты выявили позитивное воздействие Nigella Sativa на качество памяти и внимание. Исходя из этого факта, черный тмин может служить пищевой добавкой в целях профилактики болезни Альцгеймера.

9. Нормализация пищеварения

Жареные семена Nigella Sativa предотвращают рвоту, если употреблять их внутрь. Настойка из указанных семян используется при расстройствах ЖКТ, утрате аппетита.

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10. Защита ЖКТ

Семена Nigella Sativa имеют противоязвенные возможности. Они оберегают слизистую желудка. А масло семян данного растения снижает степень поражения при таком заболевании как некротизирующий колит.

Масло прописывают для лечения и профилактики широкого спектра заболеваний: гепатита, гельминтозов, колита, желчекаменной болезни, панкреатита, энтерита, цирроза и т.п.

11. Профилактика сердечных недугов и проблем с кровеносными сосудами

Масло Nigella Sativa стимулирует регенерацию сердечной ткани после травмы (к таковым относится ишемия). Прием масла помогает снизить показатель холестерина и триглицеридов.

Указанное масло ослабляет плотность стенок артерий, являясь профилактикой сердечных болезней.

Продукт имеет в составе комплекс ненасыщенных жирных кислот и витаминов. Указанные вещества укрепляют сосуды, очищают от холестерина, снижают кровяное давление. Масло как элемент комплексной терапии можно употреблять при лечении варикоза, тромбоза, гипертонии, ишемии, атеросклероза.

12. Помощь при астме, рините, заболеваниях дыхательных путей

Экстракт семян нивелирует проявления астмы. Масло растения ослабляет проявления ринита.

13. Дополнение к терапии остеопороза и артрита

Масло Nigella Sativa оказывает антиостеопоротический эффект. Оно результативно при ревматоидном артрите. Зафиксировано ослабление боли в суставах и припухлости.

14. Защита почек

Семена данного растения используются при профилактике и терапии камней в почках. Масло Nigella Sativa защищает от формирования камней.

15. Антиэпилептическое средство

Масло имеет противосудорожное влияние при педиатрической эпилепсии. Отмечено его противоэпилептическое действие у детей. Антиэпилептические возможности семян Nigella Sativa связывают с содержанием гамма-аминомасляной кислоты, тормозного нейромедиатора центральной нервной системы.

16. Лечение мочеполовых недугов

Масло Nigella Sativa окажет поддержку пациентам, болеющим уретритом, циститом, пиелонефритом. Позитивный эффект обусловлен противовоспалительными, бактерицидными и мочегонными возможностями Nigella Sativa. Масло имеет мочегонное действие, оно стимулирует удаление шлаков, токсинов.

Для женщин

17. Улучшение лактации

Научно подтверждено, что семена указанного растения активируют образование молока при грудном вскармливании.

18. Позитивное воздействие на женское здоровье

Масло Nigella Sativa считается эликсиром женского здоровья. В продукте присутствуют гормоны, позитивно воздействующие на функции женских половых органов, нормализуют репродуктивную функцию.

Для кожи

19. Для юной и сияющей кожи

Масло Nigella Sativa насыщено жирными линолевой и линоленовой кислотами. Последние не секретируются человеческим организмом. Указанное масло имеет в своем составе витамин Е. Оно тонизирует, увлажняет кожу, делает морщины менее заметными, повышает тонус.

20. Исцеление кожи

Масло Nigella Sativa помогает выработке меланина.

21. Борьба с прыщами и угрями

Масло данного растения применяют при высыпаниях, оно убирает воспаления, помогает заживлять повреждения. Целесообразно использовать это масло при следующих дерматологических заболеваниях и состояниях: экзема, псориаз, герпес, ожоги, грибок, бородавки.

Для красоты волос

22. Активизация роста волос

Масло Nigella Sativa укрепляет волосяные фолликулы, которые и придают крепость корням волос.

23. Предотвращение выпадения волос

Данное свойство масла связано с его сильными антиоксидантными и антимикробными возможностями.

Польза для мужчин

24. Улучшение репродуктивной функции

Указанное масло стимулирует динамичность сперматозоидов, секрецию спермы. Если каждый день употреблять по 5 мл (1 ч. л.) масла в продолжение двух месяцев, это повысит качественные характеристики спермы при бесплодии у мужчин.

Противопоказания

Аллергическая реакция. При персональной непереносимости данного продукта есть вероятность аллергии, отека Квинке, тошноты, рвоты, диареи.

Снижение артериального давления. Масло указанного растения имеет свойство понижать давление. На фоне этого явления вероятны головокружение и даже временная потеря сознания.

Экстракт семян черного тмина противопоказан при беременности.

Крайне не рекомендуется после пересадки органов. Мощные иммуностимулирующие качества масла могут выступить фактором отторжения органов.

Необходимая информация о масле черного тмина

Как нужно принимать:

1. Профилактика недугов

Дозировка масла черного тмина в день:

детям 3-5 лет – 1/2 ч. ложки;

5-10 лет – 1 ч. ложка;

10-15 лет – 1,5 ч. ложки;

взрослым – 2 ч. ложки.

Оптимальный вариант - вводить масло в теплое питье и принимать через двадцать минут после приема пищи.

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2. Лечение недугов

В качестве терапии указанное масло употребляется в неразбавленном, разбавленном виде, с введением различных масел и составляющих. Можно принимать внутрь, делать примочки, ванночки.

Как видите, растение Nigella Sativa является кладезем необходимых для здоровья веществ. Различные продукты (масло, семена) используются при профилактике и терапии заболеваний различных органов и систем. К тому же, черный тмин помогает сохранить красоту кожи и волос.

Используйте этот дар природы, но не забывайте обращать внимание на противопоказания и дозировку продукта, чтобы не навредить своему здоровью.*опубликовано econet.ru.

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