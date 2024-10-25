Что лечит волшебная трава астрагал?

Астрагал – травянистое растение, обладающее массой полезных свойств. Его применяют при лечении различных заболеваний, в том числе и серьезных, таких как диабет, проблемы с сердцем и онкология.
Это растение применялось еще в далеком прошлом скифскими племенами. Тогда люди называли астрагал «травой бессмертия» и готовили из него целебный отвар, позволяющий:
Во времена Советского Союза разработкой препаратов из шерстистоцветкового и перепончатого астрагала занимались лучшие кремлевские врачи и тогда все рецепты хранились в тайне. Сейчас об удивительных свойствах этого растения знают многие и активно используют его для оздоровления и омоложения организма.
Растение имеет уникальный состав, оно содержит гликозиды, флавоноиды, кумарины, дубильные вещества, аминокислоты, C и E витамины, а также эфирные масла.
Отвары и настойки применяются для лечения:
1. Сосудов и сердца. Растение обладает кардиотоническим, гипотензивным и успокаивающим действием, улучшает кровообращение, нормализует давление и насыщает кислородом внутренние органы.
2. Почек. Особенно полезны отвары и настойки при острой либо хронической форме гломерулонефрита, поскольку улучшается процесс кровообращения в почках, и они быстрее очищаются от токсинов. Не менее эффективны отвары и настойки при мочекаменной болезни, пиелонефрите и цистите.
3. Злокачественных опухолей. Растение препятствует развитию злокачественных новообразований, а усиливает его свойства еще одно сильнодействующее растение – болиголов.
В лечебных целях применяются листья, корень и плоды растения. Отвар можно приготовить так:
1. 20 г высушенных листьев шерстистоцветкового или перепончатого астрагала нужно залить 100 мл кипятка, дать настояться и принимать трижды в день.
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2. 6 г корней перепончатого астрагала следует залить стаканом кипятка, поставить на водяную баню на полчаса, охладить, процедить, добавить немного воды и принимать по паре столовых ложек несколько раз в сутки до еды.
Настойку готовят несколькими способами:
1. Сухие листья (пару столовых ложек) необходимо залить горячей водой (одним стаканом), потомить двадцать минут на водяной бане, процедить, остудить и принимать по две столовых ложки до приема пищи в течение полутора месяцев.
2. Корень перепончатого астрагала (столовую ложку) поместить в термос, залить кипятком (двумя стаканами), дать настояться полчаса и принимать трижды в день после еды по одной третьей части стакана.
3. Корень перепончатого растения (40 г) залить водкой (400 мл), настоять десять дней в темном месте и принимать трижды в день перед приемом пищи по десять-двадцать капель.
Прежде чем использовать отвар или настойку этого растения необходимо посоветоваться с врачом и убедиться, что нет никаких противопоказаний к такому лечению. Организм каждого человека индивидуален, поэтому реакция может быть разной. Некоторым растение может действительно помочь справиться с недугом, а у других вызовет аллергию, поэтому будьте осторожны и относитесь к себе бережно.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ua/
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