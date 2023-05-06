Что полезно знать про холестерин

Холестерин пользуется у обывателей нехорошей репутацией. Но так ли уж вредно для здоровья это вещество? Холестерин - это незаменимый элемент клеточных мембран. Следует различать ЛПНП - "плохой" холестерин и ЛПВП - "хороший" холестерин.
Холестерин мы получаем с едой (главным образом из животных жиров), он синтезируется в печени. Если в организме не развивается воспаление или нет разорванных сосудов, холестерин свободно перемещается и не накапливается на сосудистых стенках. Именно продолжительное воспаление провоцирует накопление холестерина.
В нашем организме присутствует 4 типа холестерина:
25-35% общего холестерина - это ЛПВП; 60-70% - ЛПНП.
ЛПНП - плохой холестерин который «прилипает» к стенкам кровеносных сосудов и формирует атеросклеротические бляшки. Это повышает риск кардиологических недугов.
В процессе сужения сосудов к сердечной мышце все хуже поступает богатая кислородом кровь. В итоге развивается ишемия.
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Если образуется тромб, он может закрыть сосудистый просвет. Если тромб формируется в артериях миокарда, это дает нарушение кровообращения миокарда и инфаркт. Подобная закупорка сосудов в головном мозге провоцирует инсульт.
Липопротеин высокой плотности (ЛПВП) - это хороший холестерин, который помогает тканям избавляться от ЛПНП.
Еда с высоким содержанием клетчатки позволяет снизить всасывание холестерина в пищеварительном тракте, связывает лишний холестерин и помогает его удалять из тела.
Омега-3 повышают показатель ЛПВП. Эти кислоты оказывают противовоспалительный эффект и поддерживают кровообращение.
Эти продукты отличаются высокой концентрацией масел, которые снимают воспаление и регулируют показатель холестерина.
Черный чай снижает показатель холестерина. Зеленый чай насыщен антиоксидантами. Продукт помогает вымывать избыток жира из организма.
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Какао – еще один антиоксидантный продукт. Какао повышает показатель ЛПВП.
Это естественный антибиотик, который имеет противовирусные и антибактериальные свойства, уменьшает концентрацию тромбоцитов и снижает давление. Это оберегает сосуды и предотвращает прикрепление холестериновых бляшек к артериальным стенкам.
Продукт имеет в составе минералы, витамины и мононенасыщенные жирные кислоты. Это источник полезных жиров. Авокадо повышает ЛПВП при параллельном снижении ЛПНП.
Оберегает артериальные стенки от холестериновых отложений.
Физические нагрузки способствуют повышению содержания кислорода в крови, активации кровотока и снижению холестерина.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ua/
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