Что полезно знать про острый панкреатит

Острый панкреатит – неожиданное воспаление поджелудочной. Обычно после этого эпизода работа железы восстанавливается. Типичным фактором риска острого панкреатита являются камни в желчном пузыре. Характерный симптом этого болезненного состояния - боль в животе.

Острый панкреатит поддается лечению, и облегчить состояние больного возможно в большинстве случаев. Однако когда возникают осложнения или течение болезни очень тяжелое, ситуация становится намного более опасной и может даже привести к смерти.

Острый панкреатит: симптомы, причины и лечение

Острый панкреатит – это внезапное воспаление поджелудочной железы. Как правило, после подобного эпизода функция железы полностью восстанавливается. Чаще это встречается у пожилых людей в возрасте от 50 до 70 лет.

В принципе никто не застрахован от данной проблемы, даже человек с хорошим здоровьем. Тем не менее чаще от панкреатита страдают те, кто имеет какие-то особенности организма, предрасполагающие к этому заболеванию. Наиболее распространенным фактором риска являются камни в желчном пузыре.

Другим фактором, который может вызвать острый панкреатит, является употребление алкоголя, когда он принимается в больших количествах или очень часто. Плохие пищевые привычки также могут стать толчком к развитию этой болезни.

Что же такое острый панкреатит?

Причины панкреатита

Итак, панкреатит – это воспаление поджелудочной железы. Поджелудочная железа находится в верхней части живота, позади желудка. Она производит ферменты, которые способствуют пищеварительному процессу, а также вырабатывает гормоны, которые регулируют переработку сахара (или глюкозы).

Существует два типа панкреатита:

Острый панкреатит: возникает внезапно и сохраняется только в течение нескольких дней.

Хронический панкреатит: остается активным в течение более шести месяцев.

Острый панкреатит может быть тяжелым, умеренным или легким, в зависимости от того, какое влияние он оказывает на функции организма и какие последствия вызывает. В целом, когда панкреатит легкий или умеренный, он обычно не имеет фатальных последствий. Однако если состояние больного тяжелое, риск смерти значительно возрастает.

Причины

Основными причинами острого панкреатита являются следующие:

Камни в желчном пузыре: это причина примерно 40% случаев. Хотя полный механизм до сих пор не ясен, предполагается, что камни закупоривают проток поджелудочной железы, вызывая активацию ферментативного процесса в ней. Это и приводит к разрушению тканей органа.

Хотя полный механизм до сих пор не ясен, предполагается, что камни закупоривают проток поджелудочной железы, вызывая активацию ферментативного процесса в ней. Это и приводит к разрушению тканей органа. Потребление алкоголя: причина примерно 30% случаев. Систематическое употребление алкоголя, даже умеренное, приводит к хроническому панкреатиту через несколько лет. Это происходит не у всех пьющих, есть и другие факторы, которые “запускают” процесс развития болезни.

Систематическое употребление алкоголя, даже умеренное, приводит к хроническому панкреатиту через несколько лет. Это происходит не у всех пьющих, есть и другие факторы, которые “запускают” процесс развития болезни. Другие факторы: генетическая мутация была обнаружена в гене катионного трипсиногена, который вызывает острый панкреатит у 80% носителей. Это осложнение, которое появляется в 5-10% случаев у тех, кто выполняет эндоскопическую ретроградную холангиопанкреатографию (ERCP).

Острый панкреатит и его симптомы

Типичным симптомом острого панкреатита является боль в животе. Она присутствует в более чем 95% случаев. Ее интенсивность варьируется от умеренной до интенсивной и воспринимается как “кинжал, который вонзили в спину” (колющая боль). Некоторое облегчение пациент замечает только в полной неподвижности. Такая боль возникает внезапно.

Тошнота и рвота появляются в 80 или 90% случаев у тех, кто страдает от панкреатита. Сначала рвет пищей, а затем рвота становятся желчной или водянистой. Также часто наблюдается вздутие живота и лихорадка.

В некоторых случаях появляются другие симптомы, которые включают дыхательную или почечную недостаточность, сердечную недостаточность, низкое кровяное давление и психические расстройства. В случае легкого панкреатита боль намного более умеренная, а другие симптомы могут остаться незамеченными.

Лечение

Как правило, все эти типы эпизодов лечатся в стационаре. Сначала человека заставляют немного поголодать, один или два дня. Когда острое воспаление проходит, назначается жидкая диета, а затем мягкая. Также назначаются болеутоляющие препараты и внутривенное введение жидкости (капельницы), чтобы предотвратить обезвоживание организма.

После первоначальных мер следует начать специальное лечение в соответствии с причинами, вызвавшими панкреатит. Оно может включать процедуры разблокировки желчных протоков, операции на желчном пузыре или поджелудочной железе, а также лечение алкоголизма.

Рекомендуется, чтобы больной после преодоления болевого эпизода потреблял пищу с низким содержанием жира и не забывал про достаточное количество жидкости. Точно так же целесообразно прекратить употребление алкоголя и избегать табакокурения.

Прогноз зависит от тяжести эпизода. Он менее благоприятен, если пациент старше 60 лет и у него имеются другие проблемы со здоровьем (он страдает ожирением, есть симптомы гиповолемии, синдрома системного воспалительного ответа (SRIS), плеврального выпота или есть признаки изменений в его психическом состоянии).опубликовано econet

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