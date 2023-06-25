Что происходит с глюкозой в крови, когда вы едите

Сахарный диабет относится к группе метаболических сбоев углеводного обмена. В основе нарушения лежит дефицит/ низкая биоактивность инсулина, что дает повышение показателя глюкозы в крови. Стабильно повышенная глюкоза в крови вызывает негативные последствия для здоровья.
Что происходит в организме после того как вы поели? В крови повышается показатель глюкозы, в идеале она вся доставляется в клетки для выработки энергии. Чтобы этот процесс осуществился, производится инсулин. Если мы едим часто, много (особенно рафинированной, сладкой пищи), в крови возникает избыток сахара, что он обволакивает клетки и инсулин не может доставить в них глюкозу. Клетки испытывают голод, они сигнализируют организму, что «хотят есть», в ответ начинает синтезироваться еще больше инсулина. Так возникает инсулинорезистентность.
А вы знаете, что питание с перекусами грозит инсулинорезистентностью? А перекусом можно считать всё, что содержит калории, - и яблочко, и пара сухариков, и кофе или чай с сахаром.
Бытует мнение, что резистентность к инсулину - удел тех, кто страдает избыточным весом. Но это состояние может развиваться и у худых людей.
Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!
Это важно помнить! Препараты назначает только ваш лечащий врач. Указанные препараты снижают содержание витамина В12. Это может быть опасно для пациентов с высоким показателем гомоцистеина.опубликовано econet
Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ua/
Добавить комментарий