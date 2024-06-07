Что происходит с вашим телом, если вы годами пьете кофе каждый день

Мы не мыслим своего утра без чашечки ароматного кофе. Этот напиток бодрит, дарит наслаждение и хорошее настроение. Но как кофе влияет на организм, если им слишком уж увлекаться? Итак, что происходит с телом, когда мы исключаем из своего рациона кофе.

Кофе производят из жареных зерен определенных видов растений. Степень их обжарки влияет на крепость напитка. Речь идет о чашке кофе, приготовленного в кофемашине или сваренного в турке без добавления молока/сливок. Растворимый кофе не рассматривается, так как его крепость ниже зернового, в нем потеряны ароматические и все полезные вещества.

Что полезно знать о кофе

Недостатки кофе

Его нежелательно пить на голодный желудок, так как кофе вызывает синтез гормона холецистокинина, запускающего пищеварение. А если желудок пуст, то и переваривать ему нечего - в результате есть риск развития изжоги и симптомов гастрита.

Кофе имеет свойство повышать кислотность желудочного сока, давление и вызывает нарушения сна.

Консерванты в составе кофе отрицательно воздействуют на метаболизм, вызывают развитие целлюлита.

Бодрящее действие кофе через час после употребления напитка дарит работоспособность. А еще через час вас может одолеть сонливость.

Кофе не рекомендован женщинам во время вынашивания ребенка и лактации. Кофеин проникает в плаценту, вызывая снижение уровня железа (Fe) и прочих минералов в грудном молоке.

Кофе вызывает привыкание, чрезмерное его употребление приводит к обезвоживанию.

Преимущества кофе

В составе кофе есть антиоксиданты, которые удаляют из организма свободные радикалы.

Указанные антиоксиданты борются со злокачественными новообразованиями, определенными патологиями сердца, сахарным диабетом и паркинсонизмом.

Кофе помогает избавиться от головных болей за счет расширения сосудов головного мозга.

Почему не рекомендуется пить кофе после утреннего подъема

Гормон кортизол синтезируется организмом в течение дня, он помогает нам проснуться утром и заснуть вечером. В утреннее время показатель кортизола наиболее высокий, и, выпивая в это время кофе, мы заблокируем синтез этого гормона, и через время мы захотим спать. Производство кортизола идет в 6-9 утра, а максимум приходится на 8-9 часов, поэтому оптимальное время для чашечки кофе - 10 часов или после обеда.

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Что будет, если отказаться от кофе

Организм будет лучше усваивать витамины

Кофеин губит витамин В, снижает концентрацию в организме таких минералов как Fe, K, Zn, Ca. Всего 1 чашка задерживает усвоение кальция на 3 часа. В придачу к этому, кофеин вымывает из организма минерал Са, и костная ткань становится хрупкой.

Вы сможете похудеть

Кофеин активирует синтез кортизола и действует на функции надпочечников. Надпочечники работают в связи с щитовидкой, которая действует на метаболизм. Из-за кофе он становится медленнее, и человек поправляется.

Усилится иммунный ответ

Кофеин вреден для иммунитета (из-за щитовидки). А недостаточная функция щитовидки ведет к ослаблению иммунной системы.

Вы забудете о проблемах с печенью

Кофе усваивается с трудом. Печень производит энзимы, которые расщепляют кофе и метаболизируют его. А вдруг эти энзимы понадобятся для токсичных агентов в организме, а печень «устала»?опубликовано econet

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