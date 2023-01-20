Что произойдет с вашим организмом, если каждый день есть чеснок?

Мы все помним, как мама и бабушка давали нам к обеду зубчик чеснока. Это считалось первым и самым надежным средством от всех инфекций и простуд. До сих пор вспоминается аромат корочки черного хлеба, натертой чесночком! Чем же так полезен обычный чеснок? На самом деле это просто кладезь здоровья для человека.
Чеснок – это уникальный продукт, в состав которого входят белки, углеводы и до 400 разных биоактивных элементов (сюда входят перечень витаминов, минералов и органических кислот). Поэтому, съедая даже немного чеснока, вы обеспечиваете гармоничную и надежную деятельность своего организма.
Разрешено ли есть чеснок ежедневно? Сколько сразу можно съедать? И каковы будут результаты? Прочитав эту статью, можно получить ответы на выше заданные вопросы.
Чеснок является естественным антибиотиком.
В состав чеснока входит аллицин. Он высвобождается при надавливании (например, нарезании) и быстро разрушается при высоких температурах (чеснок, бесспорно, полезнее в сыром, свежем виде).
Аллицин убивает разные виды бактерий, имеет антисептическое воздействие, препятствует размножению микроорганизмов.
Большим плюсом чеснока по сравнению с аптечными антибиотиками является то, что он уничтожает только вредоносные бактерии.
Искусственные же антибиотики убивают, помимо вредных, и полезные, необходимые нам микроорганизмы, уничтожая микрофлору, что приводит к дисбактериозу кишечника.
Если вы станете систематически употреблять чеснок, вы создадите защиту организма от таких опасных возбудителей болезней, как хеликобактер пилори, сальмонелла, стрептококк, стафилококк, а также возбудителей туберкулёза, дизентерии, кандидоза.
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Упомянутый аллицин оберегает сердечно-сосудистую систему человека. Каждодневное употребление всего лишь одного зубчика этого продукта способствует укреплению сосудов, стимулированию кровообращения, снижению концентрации холестерина на целых 10%. И, как следствие, снижение риска тромбообразования, инсульта и инфаркта.
Чеснок способствует понижению кровяного давления. Стойкий результат можно наблюдать уже через 12 недель после введения чеснока в каждодневный рацион.
Этот продукт снижает показатель сахара в крови приблизительно на 25%.
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Чеснок благотворно влияет на состояние артерий и сосудов и оберегает сердце больного от таких заболеваний, как кардиомиопатия и атеросклероз.
Противовирусное воздействие этого продукта проявляется благодаря значительному содержанию серных соединений, которые укрепляют иммунитет и нейтрализуют свободные радикалы и токсины, повреждающие клетки органов.
В чесноке имеются такие вещества, как сера, диаллил сульфид, саллил цистеин и селен. Они способствуют удалению свободных радикалов и способны губить раковые клетки.
Результаты исследований: постоянное (каждый день) употребление в пищу чеснока на 20% снижает риск возникновения онкозаболеваний (в частности, желудка, толстой кишки и некоторых других органов).
С давних времен люди использовали этот овощ для выведения паразитов из организма. Почему чеснок эффективен против лямблий, глистов и иных паразитов? Фитонциды в составе овоща пагубно воздействуют на патогенную флору и глистов, в частности.
Чеснок способствует выработке желудочного сока (это стимулирует усвоение железа), регулирует функционирование поджелудочной железы, устраняет гнилостные явления в кишечнике, вызывает аппетит.
Но при гастрите, язве желудка и 12-перстной кишки, панкреатите и ряде других проблем с поджелудочной железой есть этот продукт не рекомендуется, чтобы не вызвать рецидива.
Овощ может замедлять процесс отложения солей, защищает от разрушения и восстанавливает хрящевую и суставную ткани, служит профилактикой остеоартрита.
Продукт необычайно богат антиоксидантами, флавоноидами, витаминами группы В, кислотами, которые способны регенерировать кожу, придавать ей упругость, борется с образованием угрей и ранних морщин.
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И это все при съедании 1 – 2 зубчиков в день.
Диетологи и сторонники правильного питания считают, что введение в рацион чеснока провоцирует потерю веса.
Это связано с тем, что:
Чтобы не нанести вред здоровью, рекомендуется съедать 2-5 гр. свежего чеснока (это примерно 1-3 зубчика).
Несоблюдение нормы может вызвать: газообразование, тошноту диарею, головную боль и ряд других симптомов.
Не рекомендуется есть продукт в следующих случаях:
Поможет «перебить» запах чеснока петрушка, лавровый лист, базилик. Пожуйте веточку или листик – и запаха как не бывало!
Если недолго пожевать пару кофейных зерен, это «отобьет» аромат чеснока.
Такие напитки, как молоко, горячий зеленый чай, соки клюквы, грейпфрута и лимона также нейтрализуют специфический «аромат».опубликовано econet
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Источник: https://econet.ua/
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