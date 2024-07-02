Что такое депрессия? Факты, которые вы должны знать

Если вы испытываете признаки и симптомы в течение большей части дня, почти каждый день в течение нескольких недель, то вы можете быть в депрессии.

Людям естественно быть грустными, расстроенными или периодически быть в «печали», особенно, если присутствуют определенные аспекты жизни, которые их расстраивают или, если они переживают болезненные события. Большинство людей могут легко прийти в себя после этих разочарований. Однако, это не тот случай, если у вас депрессия.

Определение депрессии: является ли она психическим заболеванием?

Клиническая депрессия, также известная как большое депрессивное расстройство (БДР), является серьезным и тревожным состоянием, которое отрицательно влияет на разум и тело человека. Если вы в депрессии, то у вас постоянно плохое настроение, наряду с чувством печали и потери интереса.

Это распространенное, но серьезное расстройство настроения может существенно повлиять на то, как вы думаете, чувствуете и справляетесь с повседневной деятельностью. Конкретная причина депрессии до сих пор неизвестна, хотя многие факторы могут повлиять на ее возникновение, такие как гены, злоупотребление наркотическими веществами, изменения окружающей среды и стресс.

Некоторые факторы риска могут также подвергать вас этому расстройству, такие, как жизненные события, травмы детства, травмы головы, прием отпускаемых по рецепту лекарств и многие другие. Депрессия может начаться даже после операции.

Также не существует конкретных стадий депрессии, потому что это расстройство выражается по-разному в зависимости от пола, возраста и культуры. Например, депрессивные подростки вряд ли будут демонстрировать такое же поведение, как пожилые люди.

Несмотря на то, что ее причина неизвестна, одно ясно: депрессия коварна. Она может нарушить ваш аппетит, сон и производительность на работе. Она даже может повлиять на ваши отношения и на то, как вы общаетесь с другими людьми.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), депрессия является основной причиной инвалидности во всем мире и является существенным фактором распространения изнурительных болезней на данный момент.

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Статистика по депрессии: насколько распространено это расстройство?

Депрессия это не повод для шуток, так как это одно из наиболее распространенных психических расстройств, снижающих качество жизни людей не только в США, но и во всем мире. Показатели очень быстро растут, а Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), насчитывает 350 миллионов людей, которые имеют дело с этим тяжелым расстройством настроения на данный момент.

Оно не дискриминирует и может встречаются как у мужчин, так и у женщин из всех социальных слоев. Однако, по данным клиники Майо, женщины в два раза чаще впадают в депрессию, по сравнению с мужчинами.

Как узнать, если у вас или кого-то из знакомых депрессия?

Так как же ощущается депрессия? По данным Национального института психического здоровья (NIMH), если вы испытываете признаки и симптомы большую часть дня, почти каждый день в течение нескольких недель, вы можете быть в депрессии. Эти симптомы включают, но не ограничиваются:

Пессимизм или чувство безнадежности

Раздражительность

Сложность концентрации и принятия решений

Плохая память

Потеря сна, просыпание или подъем очень рано утром

Усталость и отсутствие энергии

Чувство вины, беспомощности и бесполезности

Боли, которые не имеют очевидной физической причины

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Чтобы ваше состояние было официально классифицировано как депрессия, вы должны проявлять симптомы по крайней мере две недели. Если все так, это не мимолетная проблема, которая исчезнет через несколько дней. На самом деле, в среднем эпизод может длиться от шести до восьми месяцев.

Если вам кажется, что вы страдаете от депрессии, или вы заметили, что любимый человек проявляет эти симптомы, сразу же обратитесь за профессиональной помощью. Если ее не устранить, депрессия может быть крайне пагубной, и даже может привести к самоубийству.опубликовано econet

© Д-р Джозеф Меркола

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