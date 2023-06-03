Что такое гомоцистеин и чем опасно повышение его уровня в организме?

Гомоцистеином называют аминокислоту, которая вырабатывается в клетках организма в процессе метаболизма метионина – еще одной аминокислоты, присутствующей в составе продуктов животного происхождения. Иными словами гомоцистеин является продуктом белкового обмена, а повышенное его содержание в организме может спровоцировать развитие различных заболеваний.

Если клетки организма здоровы, то в них происходит распад гомоцистеина на два компонента – цистеин и глютатион. В этом процессе участвуют фолиевая кислота и витамины B группы, а при их нехватке уровень гомоцистеина повышается, то есть развивается гипергомоцистеинемия.

Чем опасна гипергомоцистеинемия?

Такая ситуация часто провоцирует повреждение сосудистых стенок, образование тромбов и атеросклеротических бляшек внутри сосудов. У людей с завышенным уровнем аминокислоты возрастает риск заболеть слабоумием или болезнью Альцгеймера.

При наличии сахарного диабета высокий уровень гомоцистеина приводит к сосудистым осложнениям. А высокий показатель аминокислоты у женщин в положении приводит к нарушению фетоплацентарного кровообращения, что может спровоцировать проблемы с развитием плода или срыв беременности.

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Почему уровень аминокислоты повышается?

Причиной может служить мутация гена MTHFR, блокирующего белок, который выступает в качестве фермента в процессе преобразования гомоцистеина из метионина. Еще одной причиной является дефицит фолиевой кислоты, но если при этом наблюдается мутация гена, то дополнительный прием кислоты не даст никаких результатов. Для установления точной причины требуется сдать ряд анализов крови и мочи. Особенно необходимо пройти обследование людям со следующими проблемами:

ишемической болезнью сердца;

инфарктами и инсультами в анамнезе;

неврологическими нарушениями (в особенности у детей);

врожденными патологиями;

зависимостью от никотина.

Анализ крови (венозной) забирают натощак, нормальным считается показатель гомоцистеина у взрослых в пределах 4-17 мкмоль/л, у детей – 4,5-5 мкмоль/л. При заболеваниях концентрация аминокислоты может повышаться. В моче не должны обнаруживаться следы аминокислоты.

Как нормализовать уровень аминокислоты?

Лечение должен назначать врач после полного обследования пациента и изучения истории его болезней. В некоторых случаях достаточно пропить витаминные препараты, а также фолиевую кислоту и антикоагулянты. Иногда дополнительно требуется диета, подразумевающая исключение из рациона продуктов, содержащих метионин*. опубликовано econet

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