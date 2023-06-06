✅Исполнительная дисфункция подразумевает нарушение лобных долей мозга, которые препятствуют осуществлению познавательных, эмоциональных и поведенческих процессов (распространяющихся на многие аспекты жизни).

Нарушение исполнительной функции — этот термин включает в себя нарушение лобных долей мозга, которые препятствуют осуществлению познавательных, эмоциональных и поведенческих процессов (распространяющихся на многие аспекты жизни). Значение исполнительных функций можно понять в ситуациях, когда возникшие трудности не позволяют осуществлять самые обычные действия, и приводят к упадку когнитивных (мыслительных) навыков, целостной личности и социального поведения.

Что такое исполнительная дисфункция и её значение

Какие проблемы влечет исполнительная дисфункция?

Какая часть мозга контролирует исполнительные функции?

Что такое исполнительная дисфункция?

Какие проблемы влечет исполнительная дисфункция?

Влияние исполнительной дисфункции на повседневную жизнь

Оценка исполнительной дисфункции

Реабилитация исполнительной дисфункции

Стратегии преодоления трудностей после травм головного мозга

Исполнительная дисфункция с точки зрения опекуна

Исполнительное функционирование — это универсальный термин для многих способностей, в том числе:

Планирование и контроль

Гибкое мышление

Отслеживание производительности

Многозадачность

Решение нестандартных проблем

Самосознание

Способность к обучению

Социальное поведение

Принятие решений

Мотивация

Активация схем поведения

Избегание ненадлежащее поведение

Контроль над эмоциями

Внимательность и способность к обработке информации

Большинство из людей воспринимают эти способности как должное, выполняя чрезвычайно сложные задачи большую часть своей жизни. Рассмотрим роль некоторых исполнительных функций в «простой» деятельности, например, возьмем приготовление еды:

Мотивация — желание приготовить вкусную еду и принять решение совершить этот процесс.

Планирование и контроль — необходимость получить все ингредиенты, а также размышление о времени приготовления единого блюда в одно время.

Отслеживание производительности — проверка правильности процесса приготовления еды (закладывание продуктов, во время кипения воды).

Гибкое мышление — увеличение температуры, во время быстрой готовки, или ее уменьшение, если еда требует медленной готовки.

Многозадачность — выполнение стирки в одно время с приготовлением за ограненный период времени.

Эти сложные навыки потребуют расширенных функций головного мозга.

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Какая часть мозга контролирует исполнительные функции?

Исполнительные функции (их можно представить в виде дирижера мозгового оркестра) контролируются лобными долями мозга, они связаны со многими другими областями мозга, а также координируют деятельность других частей. Травма лобных долей является наиболее распространенной причиной исполнительной дисфункции. Иногда, повреждение других областей мозга, которые связаны с лобными долями, также может нарушить исполнительные функции.

Лобные доли покрывают большую часть передней области мозга:

Лобные доли могут быть повреждены в результате любой формы черепно-мозговой травмы, или других видов болезни, — инсульт, опухоль, энцефалит и менингит. Они особенно уязвимы для черепно-мозговой травмы из-за близкого расположения к передней части мозга и их крупных размеров. Удар по задней части головы может привести к травме лобной доли, так как мозг встряхивается вперед-назад в черепной коробке, а лобные доли ударяются о костистые выступы над глазницами.

Что такое исполнительная дисфункция?

Важность исполнительных функций проявляется в ситуации, которые возникшие трудности не позволяют осуществлять самые обычные действия, и приводят к упадку когнитивных (мыслительных) навыков, целостной личности и социальном поведении.

Наиболее распространенные симптомы исполнительной дисфункции:

Трудности с активацией поведения, контролем и проведением мероприятий

Нарушение схемы «встал и выполнил»

Проблемы с планированием и выполнением последовательных действий, необходимых для выполнения задачи

Это часто можно ошибочно принять за «лень» или отсутствие мотивации и энергии.

Мыслительная и физическая зацикленность

Возникающие трудности в оценке результата осуществленных действий и снижение способности изменять поведение или переключаться между выполняемыми задачами.

Сложность в решении проблем

Трудность в предвидении последствий

Снижение способности делать точные выводы или находить решения проблем, если работа идет не по плану

Импульсивность

Осуществляемые действия слишком быстры и импульсивны, и приводят к неожиданным последствиям (например, трата большей части заработанных денег в короткий период)

Нарушение настроения

Проблемы в эмоциональном контроле, приводящими к внезапным эмоциональным вспышкам, таким как гнев или крик

Быстрые изменения настроения, приводящие к переходу от печали к счастью, без видимой причины

Трудности в общении с другими людьми

Снижение способности участвовать в общественной деятельности

Сложность в участии при активном и открытом разговоре

Слабое понимание социальной направленности, которое может привести к неуместным вещам в обществе

Трудности с памятью и вниманием

Невозможность сосредоточиться

Трудность с изучением новой информации

Ухудшение памяти прошлых или текущих событий, приводящих к дезориентации

Можно услышать разные названия перечисленных выше симптомов, обычно их называют исполнительной дисфункцией, многие люди используют термин «дискинетическим синдромом» или просто «проблемы лобной доли». Иногда, из-за общей направленности проблем врачи объединяют болезнь в понятие синдром, так как множество симптомов встречаются совместно.

Важно помнить, что не каждый из пациентов с исполнительной дисфункцией испытывает перечисленные проблемы. Симптомы могут варьироваться от незаметных и плохо различимых аномалий в поведении, которые могут заметить только близкие друзья и члены семьи.

Влияние исполнительной дисфункции на повседневную жизнь

Часто, людям с проблемой в лобных долях сложно объяснить трудности с которыми они сталкиваются, потому что они не понимают что их поведение неуместно. Их поведение может показаться антисоциальным и может быть ошибочно истолковано как депрессия, отсутствием мотивации, эгоизмом или агрессией, приводящим к негативному отношению с другими людьми.

Проблемы с исполнительным функционированием могут значительно повлиять на эмоциональную жизненную сферу, и привести к чувствам разочарования, истощения, смущения и изоляции. В рабочей среде они выражаются в проблемах с многозадачностью выполнения задач, организацией и мотивацией рабочего времени, неспособности устанавливать приоритеты.

Важно помнить о том, что подобное поведение происходит в результате черепно-мозговой травмы, и ни в коем случае не является преднамеренным.

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Оценка исполнительной дисфункции

Первоначальная оценка функционирования исполнительных органов после травмы головного мозга, обычно проводится клиническим нейропсихологом. Оценка дает подробную информацию о когнитивном, эмоциональном и поведенческом состоянии человека. Полученные результаты могут помочь в формировании стратегии реабилитации для решения текущих проблем.

Во время оценки нейропсихолог может задать ряд вопросов:

Какие проблемы испытывает пациент и его семья?

Как возникшие трудности влияют на выполнение ежедневных задач?

Какие цели преследует пациент, и возможно ли его возвращение к стандартной социальной жизни (техникум, школа, институт)?

В какой степени исполнительная дисфункция связана связана с основными способностями пациента, такими как язык, память и восприятие?

Если сравнить способности пациента с людьми того же возраста, происхождения, пола, то насколько видна разница между его личностью и ними?

Травма головного мозга сделала невозможным ухаживание за семьей?

Какой вид реабилитации лучше подходит для пациента?

Нейропсихологические оценки включают в себя ряд различных, стандартизированных тестов, которые предназначены для измерения различных аспектов когнитивного функционирования. Некоторые из предложенных тестов, могут находиться в письменном виде, часть в качестве головоломки или игровом формате, другие же в реальной среде. Важно отметить, что тесты должны быть завершены без предварительных знаний или подготовки, чтобы точно отобразить текущие способности человека.

Важно помнить, что оценки указывают на области которые нуждаются в реабилитации, поэтому людям не нужно беспокоиться о функционировании отдельных способностей, — необходимо выполнять поставленные задачи, насколько это возможно.

Реабилитация исполнительной дисфункции

Реабилитация может быть сложной и потребует индивидуального подхода к лечению. Программа реабилитации для каждого пациента будет зависеть от целей пациента, характера исходящих трудностей, самооценки, готовности к лечению, уровня социальной поддержки и наличия других проблем, таких как нарушение настроения.

Чтобы улучить понимание человека о возникших проблемах, необходимо его информировать о последствиях полученной травмы. Поэтому, чтение информационного бюллетеня или других информационных материалов на тему болезни, может стать полезным занятием для пациента и членов его семьи.

Стратегии преодоления трудностей после травм головного мозга

Поскольку на исполнительных функциях построены наши ежедневные задачи и их решение, то пациентам необходимо рассмотреть несколько видов стратегий, способных помочь преодолеть трудности:

Планирование

Выделите себе достаточное количество времени для планирования событий и мероприятий, при этом записывайте ваши планы, используя различные гаджеты и письменные средства, например, календарь, дневник, ноутбук, компьютер, мобильные телефоны.

При планировании вашего дня, недели или конкретного события, разделяйте крупные задачи на более мелкие

Пользуйтесь заметками и контрольными списками, чтобы отмечать каждую выполненную часть работы, и видеть собственный прогресс

Про себя репетируйте (визуализация) и обдумывайте свои планы

Обсудите составленный план с другими, близкими людьми, возможно, они помогут вам помочь составить пошаговый контрольный список или изменить текущий

Подобные стратегии можно использовать для долгосрочного планирования, например, для встреч, которые вам нужно выполнить. Обсуждение ваших планов с другими людьми, поможет вам с большей вероятностью вспомнить ранние события, оставшиеся за чертой памяти

Поэтапные контрольные списки можно размещать в ключевых местах квартиры, чтобы напомнить вам о предстоящих или уже позабытых делах, требующих выполнения

Подготовьте план для выполнение повседневных дел, таких как покупки, стирка и уборка дома

Старайтесь заранее разрабатывать планы, а не по мере возникновения проблем

Настроение

Если ваши эмоции «берут над вами вверх», то это одна из тем для разговора с лечащим врачем, который сможет предложить достойный способ для постановки новых форм восприятия и реагирования на внешние раздражители, например, при помощи когнитивно-поведенческой психотерапии

Эти методики могут стать полезными «костылями» для вас и вашего окружения, но конечно лучше, если вы получаете помощь со стороны близких друзей или родственников, которые готовы обсудить причины вашего плохого настроения

Другие люди, которые узнают о вашей травме, возможно будут учитывать изменения в поведении, по сравнению с предыдущими реакциями, поэтому они сочтут эмоциональные проявления как симптомы болезни, нежели лени, эгоизма или возникших трудностей

Социальные трудности

Верные друзья или члены семьи могут помочь вам, напомнив вам о старых ситуациях, которые вызывали у вас трудности, или решению предстоящих дел, которые уже встречались в вашем прошлом опыте

Исполнительная дисфункция с точки зрения опекуна

Уход за человеком с недостатком исполнительной функции может создать полную зависимость и отказ от своей личной жизни, а изменения в поведении родственника или друга часто будут носить неприятный характер.

Проблемы, которые могут возникнуть у лиц осуществляющих уход:

Стресс, беспокойство или депрессия

Чувство повышенной ответственности

Напряженные отношения

Снижение эмоциональной и любовной связи с супругом/супругой

Ограниченный досуг или общественная жизнь

Чувство усталости и разочарования

Важно, чтобы члены семьи, опекуны и друзья также получали доступ к эмоциональной и практической поддержки (например, в интернете, где дистанционно находятся группы людей с похожими проблемами).

Выводы:

Повержения лобных долей чаще всего является причиной приобретенной черепно-мозговой травмы, и вызывает симптомы, в совокупности имеющие название исполнительной дисфункцией.

Разнообразные трудности при осуществлении исполнительной функции означают, что оценка и реабилитация не являются гарантированным путем по нормализации состояния пациента, хотя использование полезных видов стратегий и реабилитационных методик помогут больным быстрее восстановиться, научившись управлять своими эмоциональными позывами.опубликовано econet

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