Что такое исполнительная дисфункция?

✅Исполнительная дисфункция подразумевает нарушение лобных долей мозга, которые препятствуют осуществлению познавательных, эмоциональных и поведенческих процессов (распространяющихся на многие аспекты жизни).
Нарушение исполнительной функции — этот термин включает в себя нарушение лобных долей мозга, которые препятствуют осуществлению познавательных, эмоциональных и поведенческих процессов (распространяющихся на многие аспекты жизни). Значение исполнительных функций можно понять в ситуациях, когда возникшие трудности не позволяют осуществлять самые обычные действия, и приводят к упадку когнитивных (мыслительных) навыков, целостной личности и социального поведения.
Исполнительное функционирование — это универсальный термин для многих способностей, в том числе:
Большинство из людей воспринимают эти способности как должное, выполняя чрезвычайно сложные задачи большую часть своей жизни. Рассмотрим роль некоторых исполнительных функций в «простой» деятельности, например, возьмем приготовление еды:
Эти сложные навыки потребуют расширенных функций головного мозга.
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Исполнительные функции (их можно представить в виде дирижера мозгового оркестра) контролируются лобными долями мозга, они связаны со многими другими областями мозга, а также координируют деятельность других частей. Травма лобных долей является наиболее распространенной причиной исполнительной дисфункции. Иногда, повреждение других областей мозга, которые связаны с лобными долями, также может нарушить исполнительные функции.
Лобные доли покрывают большую часть передней области мозга:
Лобные доли могут быть повреждены в результате любой формы черепно-мозговой травмы, или других видов болезни, — инсульт, опухоль, энцефалит и менингит. Они особенно уязвимы для черепно-мозговой травмы из-за близкого расположения к передней части мозга и их крупных размеров. Удар по задней части головы может привести к травме лобной доли, так как мозг встряхивается вперед-назад в черепной коробке, а лобные доли ударяются о костистые выступы над глазницами.
Важность исполнительных функций проявляется в ситуации, которые возникшие трудности не позволяют осуществлять самые обычные действия, и приводят к упадку когнитивных (мыслительных) навыков, целостной личности и социальном поведении.
Наиболее распространенные симптомы исполнительной дисфункции:
Трудности с активацией поведения, контролем и проведением мероприятий
Это часто можно ошибочно принять за «лень» или отсутствие мотивации и энергии.
Мыслительная и физическая зацикленность
Возникающие трудности в оценке результата осуществленных действий и снижение способности изменять поведение или переключаться между выполняемыми задачами.
Сложность в решении проблем
Импульсивность
Нарушение настроения
Трудности в общении с другими людьми
Трудности с памятью и вниманием
Можно услышать разные названия перечисленных выше симптомов, обычно их называют исполнительной дисфункцией, многие люди используют термин «дискинетическим синдромом» или просто «проблемы лобной доли». Иногда, из-за общей направленности проблем врачи объединяют болезнь в понятие синдром, так как множество симптомов встречаются совместно.
Важно помнить, что не каждый из пациентов с исполнительной дисфункцией испытывает перечисленные проблемы. Симптомы могут варьироваться от незаметных и плохо различимых аномалий в поведении, которые могут заметить только близкие друзья и члены семьи.
Часто, людям с проблемой в лобных долях сложно объяснить трудности с которыми они сталкиваются, потому что они не понимают что их поведение неуместно. Их поведение может показаться антисоциальным и может быть ошибочно истолковано как депрессия, отсутствием мотивации, эгоизмом или агрессией, приводящим к негативному отношению с другими людьми.
Проблемы с исполнительным функционированием могут значительно повлиять на эмоциональную жизненную сферу, и привести к чувствам разочарования, истощения, смущения и изоляции. В рабочей среде они выражаются в проблемах с многозадачностью выполнения задач, организацией и мотивацией рабочего времени, неспособности устанавливать приоритеты.
Важно помнить о том, что подобное поведение происходит в результате черепно-мозговой травмы, и ни в коем случае не является преднамеренным.
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Первоначальная оценка функционирования исполнительных органов после травмы головного мозга, обычно проводится клиническим нейропсихологом. Оценка дает подробную информацию о когнитивном, эмоциональном и поведенческом состоянии человека. Полученные результаты могут помочь в формировании стратегии реабилитации для решения текущих проблем.
Во время оценки нейропсихолог может задать ряд вопросов:
Нейропсихологические оценки включают в себя ряд различных, стандартизированных тестов, которые предназначены для измерения различных аспектов когнитивного функционирования. Некоторые из предложенных тестов, могут находиться в письменном виде, часть в качестве головоломки или игровом формате, другие же в реальной среде. Важно отметить, что тесты должны быть завершены без предварительных знаний или подготовки, чтобы точно отобразить текущие способности человека.
Важно помнить, что оценки указывают на области которые нуждаются в реабилитации, поэтому людям не нужно беспокоиться о функционировании отдельных способностей, — необходимо выполнять поставленные задачи, насколько это возможно.
Реабилитация может быть сложной и потребует индивидуального подхода к лечению. Программа реабилитации для каждого пациента будет зависеть от целей пациента, характера исходящих трудностей, самооценки, готовности к лечению, уровня социальной поддержки и наличия других проблем, таких как нарушение настроения.
Чтобы улучить понимание человека о возникших проблемах, необходимо его информировать о последствиях полученной травмы. Поэтому, чтение информационного бюллетеня или других информационных материалов на тему болезни, может стать полезным занятием для пациента и членов его семьи.
Поскольку на исполнительных функциях построены наши ежедневные задачи и их решение, то пациентам необходимо рассмотреть несколько видов стратегий, способных помочь преодолеть трудности:
Планирование
Выделите себе достаточное количество времени для планирования событий и мероприятий, при этом записывайте ваши планы, используя различные гаджеты и письменные средства, например, календарь, дневник, ноутбук, компьютер, мобильные телефоны.
Настроение
Социальные трудности
Уход за человеком с недостатком исполнительной функции может создать полную зависимость и отказ от своей личной жизни, а изменения в поведении родственника или друга часто будут носить неприятный характер.
Проблемы, которые могут возникнуть у лиц осуществляющих уход:
Важно, чтобы члены семьи, опекуны и друзья также получали доступ к эмоциональной и практической поддержки (например, в интернете, где дистанционно находятся группы людей с похожими проблемами).
Выводы:
Повержения лобных долей чаще всего является причиной приобретенной черепно-мозговой травмы, и вызывает симптомы, в совокупности имеющие название исполнительной дисфункцией.
Разнообразные трудности при осуществлении исполнительной функции означают, что оценка и реабилитация не являются гарантированным путем по нормализации состояния пациента, хотя использование полезных видов стратегий и реабилитационных методик помогут больным быстрее восстановиться, научившись управлять своими эмоциональными позывами.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ua/
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