Что такое протеолитические ферменты?

Протеолитические ферменты или протеазы – это особые виды специфических белков, способные во много раз ускорять химические реакции, протекающие в живых организмах. Они играют важную роль в белковом усвоении, защитной функции и других процессах.
Вырабатываются самим организмом, также имеются в некоторых продуктах и пищевых добавках. Лучшими их растительными источниками являются плоды папайи (активный фермент папаин) и ананаса (мощный фермент бромелайн). Кроме этого, встречаются протеазы грибов, некоторых бактерий, свиного желудка (пепсин), поджелудочной железы (трипсин и химотрипсин).
Клинические испытания подтверждают, что препараты, содержащие протеолитические ферменты имеют ряд преимуществ, для поддержания пациентов с серьезными проблемами со здоровьем.
В организме они синтезируются поджелудочной железой и желудком. Эти ферменты активно участвуют в усвоении диетического белка, требуются для нормального деления клеточных структур, необходимы в процессе свертывания крови, для повышения иммунитета и функционирования белковых соединений.
Различаются по своей способности разрушать связи между отдельными аминокислотами. В основном, они расщепляют белки, путем добавления воды или гидролизуя связи между строительными блоками белков. При усвоении протеазы, в крови и биологических жидкостях организма появляются особые вещества, которые препятствуют протеазе переваривать белки самого организма. опубликовано econet
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