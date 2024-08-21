Что такое протеолитические ферменты?

Протеолитические ферменты или протеазы – это особые виды специфических белков, способные во много раз ускорять химические реакции, протекающие в живых организмах. Они играют важную роль в белковом усвоении, защитной функции и других процессах.

Вырабатываются самим организмом, также имеются в некоторых продуктах и пищевых добавках. Лучшими их растительными источниками являются плоды папайи (активный фермент папаин) и ананаса (мощный фермент бромелайн). Кроме этого, встречаются протеазы грибов, некоторых бактерий, свиного желудка (пепсин), поджелудочной железы (трипсин и химотрипсин).

Протеолитические ферменты важны для здоровья

Клинические испытания подтверждают, что препараты, содержащие протеолитические ферменты имеют ряд преимуществ, для поддержания пациентов с серьезными проблемами со здоровьем.

В организме протеолитические ферменты

улучшают процессы пищеварения;

уменьшают воспаления в организме – снижают скорость воспалительных процессов;

помогают при аутоиммунных заболеваниях – красной волчанке, склеродермии, рассеянном склерозе;

способствуют исцелению и быстрому восстановлению после вирусных и инфекционных заболеваний;

способствуют поддержанию чистоты дыхательных путей – разрушают слизь и мокроту,

снижают их вязкость и облегчают выведение из организма;

снимают симптомы раздраженного кишечника;

уменьшают боли в мышцах – эффективны в улучшении самочувствия после перенесенных травм, спортивных тренировок, растяжений, после хирургических вмешательств;

определенные протеолитические ферменты помогают бороться с раковыми клетками.

В организме они синтезируются поджелудочной железой и желудком. Эти ферменты активно участвуют в усвоении диетического белка, требуются для нормального деления клеточных структур, необходимы в процессе свертывания крови, для повышения иммунитета и функционирования белковых соединений.

Различаются по своей способности разрушать связи между отдельными аминокислотами. В основном, они расщепляют белки, путем добавления воды или гидролизуя связи между строительными блоками белков. При усвоении протеазы, в крови и биологических жидкостях организма появляются особые вещества, которые препятствуют протеазе переваривать белки самого организма. опубликовано econet

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