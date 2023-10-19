Что такое ЦЕЛИАКИЯ

Целиакия не только может вызывать тревожные симптомы, которые могут ухудшить качество жизни, но также несет в себе риск некоторых потенциально серьезных осложнений, если её не лечить.

Целиакия является наследственным заболеванием, которому в первую очередь подвержены представители Северной Европы, но все чаще оно регистрируется и в других странах. По имеющимся данным, до 1% населения страдает целиакией, хотя это число, вероятно, недооценивается. Это означает, что есть люди, живущие с этим заболеванием, которые до сих пор не диагностированы.

Целиакия - аутоиммунное заболевание

Целиакия - это аутоиммунное заболевание, расстройство, при котором иммунная система вырабатывает определенные белки (или «антитела»), которые считают определенные части тела «чужеродными» и, следовательно, вызывают приступ. Примерами других аутоиммунных расстройств являются ревматоидный артрит, болезнь Грейвса, диабет I типа и волчанка.

При целиакии иммунная система подвергается атаке, когда глютен (белок в пшенице) попадает в рацион. Иммунная система затем воспаляется и повреждает поверхностную оболочку тонкой кишки в ответ на потребляемый глютен, вызывая нежелательные симптомы. К счастью, этот процесс часто улучшается после удаления из рациона глютена.

Коварство целиакии состоит в том, что вырабатываемые антитела не только атакуют желудочно-кишечную систему, они могут атаковать другие части тела - от суставов до кожи. Таким образом, у человека может быть комплекс неопределенных симптомов, которые могут имитировать множество других заболеваний.

Целиакию также легко спутать с другими распространенными заболеваниями желудочно-кишечного тракта, такими как непереносимость лактозы и синдром раздраженного кишечника (СРК), что делает её еще более сложной задачей для диагностики.

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Симптомы целиакии

Симптомы целиакии могут быть не ярко выраженными, расплывчатыми или вообще отсутствовать. Например:

Понос

Стул с ярко выраженным запахом

Дискомфорт в животе

Метеоризм

Слизь или жирные капли в кале

Целиакия часто сопровождается другими не-ЖКТ-симптомами, и важно отметить, что иногда они могут быть единственными симптомами, которые проявляются у пациентов. К ним относятся некоторые довольно общие симптомы:

Усталость

Потеря веса

Боль в суставах

Неврологические симптомы: головные боли, периферическая невропатия (покалывание / онемение в руках или ногах)

Психиатрические симптомы: депрессия, беспокойство

Высыпания

Осложнения целиакии

Целиакия не только может вызывать тревожные симптомы, которые могут ухудшить качество жизни, но также несет в себе риск некоторых потенциально серьезных осложнений, если её не лечить. Например:

Малокровие

Дефицит витаминов: фолиевой кислоты, витаминов группы В и жирорастворимых витаминов D, E, A и K

Низкая плотность кости (остеопения, остеопороз)

Болезнь почек

Заболевание печени

Ограничение роста у детей

Злокачественные новообразования: лимфома, рак желудка

Развитие других аутоиммунных расстройств

Очень важно правильно идентифицировать пациентов, страдающих целиакией, потому что большинство из вышеперечисленных осложнений можно предотвратить после диагностики и лечения.

Диагностика целиакии

Если у вас проявляются симптомы целиакии, ваш врач может сначала проверить вас с помощью анализа крови. Однако важно отметить, что анализ является более точным, если пациент употребляет богатую глютеном пищу. Если вы прекратили потребление глютена и проводите анализ, это может привести к ложно-отрицательному результату.

У взрослых предпочтительным первым тестом является скрининг крови на наличие антитела класса IgА к тканевой трансглютаминазе, с точностью до 98% (до тех пор, пока пациент потребляет продукты, богатые глютеном). Если тест положительный, следующим шагом часто является направление к гастроэнтерологу для биопсии двенадцатиперстной кишки, начального отдела тонкой кишки, которая часто показывает характерное микроскопическое воспаление и повреждение слизистой оболочки тонкой кишки, что часто подтверждает диагноз.

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Лечение целиакии

К счастью, существует относительно простое лечение целиакии - избегание глютена в рационе… всю жизнь. Не нужно принимать таблетки каждый день.

Тем не менее, это гораздо легче сказать, чем сделать - потому что глютен является компонентом многих продуктов, которые мы потребляем. Кроме того, поиск безглютеновых альтернатив иногда может показаться чем-то вроде охоты на мусор. Но поскольку все больше людей обращаются к безглютеновой диете по разным причинам (необязательно из-за диагноза целиакии), пищевая промышленность и многие рестораны теперь предлагают больше безглютеновых блюд, чем когда-либо прежде. В настоящее время на рынке доступно множество продуктов без глютена - от смеси для блинов, макаронных изделий до выпечки.

Обратите внимание, что безглютеновая диета не всегда самый здоровый выбор, если у вас нет целиакии, это подвергает вас риску недостатка питательных веществ, таких как железо, фолат и необходимых витаминов. Поговорите со своим врачом, прежде чем вы решите отказаться от глютена, и обязательно сделайте тест на целиакию, если у вас есть симптомы.

Важно убедиться, что вы получаете достаточное количество питательных веществ и витаминов в своем рационе, если вы отказались от глютена. Обязательно дополните своё питание фолиевой кислотой, витаминами группы В, а также жирорастворимыми витаминами D, E, A и K. Помните, что некоторые добавки могут также содержать глютен, поэтому обязательно читайте этикетки, чтобы выбрать те, которые его не содержат.

Вот список ингредиентов, которых следует избегать, если у вас была диагностирована целиакия:

Пшеница

Рожь

Ячмень

Овес

Обратите внимание на следующие продукты, которые обычно содержат глютен:

Макароны

Хлеб

Крекеры

Выпечка

Зерновые

Протеиновые батончики

Жареный картофель

Мясо

Заменители мяса

Соевый соус

Салатные заправки

Супы

Пиво

Всегда читайте этикетку на продуктах питания. Содержание "без глютена" означает, что продукт питания «по своей природе не содержит глютена» или содержит менее 20 частей на миллион (ppm) глютена.опубликовано econet

Саназ Мажд, доктор медицинских наук

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