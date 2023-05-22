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Что такое ВОСПАЛЕНИЕ?

Источник: biohimik.net 22 мая 2023 5720
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Победа над ИНФЕКЦИЕЙ, заживление ран и восстановление поврежденных тканей невозможно без ✅ВОСПАЛЕНИЯ.

Что такое ВОСПАЛЕНИЕ?

Когда говорят о воспалении? Когда царапина, рана опухает, краснеет и болит. Воспаление - это адаптивная (приспособительная) реакция иммунной системы на потенциально вредное чужое, что попало в организм или свое, которое иммунная система распознаёт как чужое. Чтобы воспаление имело оздоровительный характер, оно должно хорошо регулироваться. Нарушение регуляции - основа хронических воспалительных заболеваний и рака.

Без воспаления невозможно победить инфекцию

  • Острые воспаления 
  • Хронические воспаления
  • Что происходит во время острого воспаления?
  • Классические признаки воспаления

Воспаление, которое вызвано иммунным распознаванием инфекции или поврежденной ткани, - это, как правило, хорошо. Воспаление, вызванное распознаванием иммунной системой компонентов окружающей среды, попавшими в организм, - аллергенов (аллергические реакции, реакции гиперчувствительности, анафилаксия) или распознаванием структур собственных здоровых тканей и мобилизация всего арсенала иммунной защиты на их разрушение (аутовоспалительные или аутоиммунные заболевания) - это уже болезнь.

Воспаление может быть острым и хроническим. Острое воспаление - быстрое начало и быстро проявление признаков воспаления и симптомов. Признаки и симптомы присутствуют только несколько дней, но в некоторых случаях могут сохраняться в течение нескольких недель.

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Что такое ВОСПАЛЕНИЕ?

Острые воспаления включают:

  • Острый бронхит
  • Зараженные вросший ноготь на пальце ноги
  • Боль в горле при простуде или гриппе
  • Повреждения кожи
  • Интенсивные тренировки
  • Острый аппендицит
  • Острый дерматит
  • Острый тонзиллит
  • Острый инфекционный менингит
  • Острый синусит
  • Инсульт

Хроническое воспаление - это продолжительное воспаление, которое может длиться несколько месяцев и даже лет. Хроническое воспаление может быть результатом:

  • неспособности иммунной системы быстро устранить причину острого воспаления;
  • аутоиммунного ответа на собственные структуры клеток - иммунная система атакует здоровые ткани, приняв их за вредные, чужие патогены;
  • наличия постоянного раздражителя малой интенсивности.

Примеры хронических воспалений:

  • Астма
  • Хронический бронхит
  • Туберкулез
  • Ревматоидный артрит
  • Хронический активный гепатит
  • Хронический отит.

Что такое ВОСПАЛЕНИЕ?

Что происходит во время острого воспаления?

Острое воспаление начинается через несколько секунд или минут после повреждения ткани. Повреждение может быть физическим или иммунным.

До и вовремя острого воспаления происходят три основные процесса:
Артериолы, мелкие ветви артерий, которые переходят в капилляры,и которые несут кровь к поврежденной области, расширяются, что приводит к увеличению кровотока в месте повреждения.

Капилляры становятся более проницаемыми и жидкая часть крови и некоторые белки выходят из сосудов в пространство между клетками.
Нейтрофилы - белые клетки крови - мигрируют из капилляров и венул (мелкие вены, в которые переходят капилляры, венулы переходят в вены) в межклеточное пространство и включаются в защитные реакции.

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Нейтрофилы - первая линия защиты организма человека; нейтрофилы - основные клетки, которые защищают нас от бактериальных инфекций. Их защитная функция практически всегда положительна, но они обладают и провоспалительными свойствами, которые, в конечном счете, могут привести к болезни сердца и некоторым аутоиммунным заболеваниям, таким как волчанка. Очень важно при воспалительных заболеваниях эффективная регуляция функций нейтрофилов.

Жидкая часть крови, которая накапливается при воспалении в межклеточном (интерстициальном) пространстве, проявляется в виде местного (локального) отека. С жидкой частью крови в межклеточное пространство фильтруются белки, которые называют гуморальные факторы врожденного иммунитета - белки системы комплемента, белки острой фазы воспаления, белки системы свертывания крови. Их функция ограничить очаг воспаления, способствовать нейтрофилам фагоцитировать бактерии, защитить свои ткани от разрушения и ограничить очаг воспаления, локализовать его. Вторая сторона воспаления - заживление, восстановление разрушенных и поврежденных тканей в очаге воспаления.

Классическими признаками воспаления являются:

  • боль 
  • тепло
  • краснота
  • отек
  • потеря функции.

Эти пять признаков острого воспаления проявляются только в том случае, когда пораженный участок находится на коже или очень близко к коже. При воспалении, очаг которого глубоко внутри тела - воспаление внутренних органов, например, печени - гепатит, поджелудочной железы - панкреатит, почек - нефрит, проявляются только некоторые из пяти признаков. Некоторые внутренние органы, не имеют чувствительных нервных окончаний рядом с очагом воспаления, поэтому острое воспаление легких, например, не сопровождается боль.

Что такое ВОСПАЛЕНИЕ?

Хроническое воспаление: причина воспаления (индуктор воспаления) не удаляется, сохраняется. Воспаление приводит к повреждению тканей и потери функции ткани (деструкции суставов, фиброзу печени).

Современные исследования доказывают, что хроническое воспаление часть таких заболеваниях как атеросклероз, сахарный диабет тип 2, нейродегенеративные заболевания и рак.

Воспаление могут вызвать много разных причин

  • Чаще это бактерии, вирусы, грибы - патогены.
  • Травмы - царапины, занозы
  • Влияние химических веществ или радиации

Название заболеваний или состояний, которые вызывают воспаление, часто заканчивается на "ит": цистит - воспаление мочевого пузыря; бронхит - воспаление бронхов; средний отит - воспаление среднего уха; дерматит - заболевание, при котором воспаляется кожа.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ua/

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