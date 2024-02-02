Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Здоровье
  4. Что важно знать про болезнь Крона

Что важно знать про болезнь Крона

Автор: Econet 02 февраля 2024 6036
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Болезнь Крона - это хроническое воспалительное заболевание желудочно-кишечного тракта. Локализовываться недуг может почти во всех его отделах. У страдающих болезнью Крона иммунитет не защищает организм, а реагирует на инфекцию неправильно. В слизистой оболочке кишечника в избытке накапливаются лейкоциты, вызывающие хроническое воспаление.

Что важно знать про болезнь Крона

Болезнь Крона – это недуг, при котором развивается хроническое воспаление пищеварительного тракта. Поражение может распространяться от полости рта до толстого кишечника. Болезнь Крона ведет к формированию язв и – в запущенном состоянии – к онкологии.

Что такое болезнь Крона и как её лечат

Причины болезни Крона

Достоверно причины болезни пока не установлены. 

Но специалисты выделяют следующие факторы риска:

  • Специфика иммунитета. У страдающих болезнью Крона иммунная защита распознает здоровый микробиом кишечника как чужеродный и начинает его атаковать. Развивается воспаление, в результате которого кишечные стенки утолщаются, возникают язвы.
  • Генетика. Определенные гены передаются от родителей и повышают риск иммунных патологий.  
  • Порочное питание. Злоупотребление жирной пищи меняет состав микрофлоры кишечника.
  • Курение.  

Опасность болезни Крона

Болезнь Крона приводит к следующим осложнениям:

  • Непроходимость кишечника. 
  • Язвы. 
  • Свищи. 
  • Трещины заднего прохода. 
  • Анемия.
  • Онкология толстого кишечника.  
  • Тромбоз.  

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Что важно знать про болезнь Крона

Симптоматика болезни Крона

Наблюдаются признаки разной степени тяжести. Во время ремиссии симптомы уходят.

Специалисты выделяют 2 группы симптомов.

Симптомы при обострении болезни Крона

  • Понос.
  • Повышенная температура.
  • Усталость.
  • Боли и спазмы в зоне живота.
  • Кровь в каловых массах.
  • Язвы в полости рта.
  • Плохой аппетит, потеря веса.
  • Боль в отделе заднего прохода, появление гноя по причине воспаления свища.

Симптомы при тяжёлом течении болезни Крона

  • Воспаление кожных покровов, глаз, суставов.
  • Воспаление печени и жёлчных протоков.
  • Камни в почках.
  • Вялость, утомляемость, тахикардия (по причине анемии).
  • торможение роста и полового созревания у детей.

Лечение болезни Крона

Универсального медикаментозного препарата или метода терапии при данном заболевании пока не существует. Врачи индивидуально подбирают стратегии лечения, которые позволяют облегчить состояние пациента.

Коррекция образа жизни

  • Важное правило при болезни Крона - избегать стрессовых ситуаций. Волнения, переживания усугубляют кишечные проблемы.
  • Необходимо покончить с курением.

Пищевой рацион

Меню больного должно быть сбалансированным, включать необходимое количество калорий и белка. Общей диеты при болезни Крона не разработано, но доктора советуют придерживаться следующих рекомендаций:

  • Употреблять пищу небольшими порциями.
  • Пить жидкость в достаточном объеме.
  • Исключить пищевые продукты с высокой концентрацией клетчатки. 
  • Избегать жирной и жареной пищи, соусов.
  • Минимизировать употребление молокопродуктов, если есть сложности с усвоением лактозы.
  • Избегать пищу, которая способствует газообразованию (например, капусты).
  • Исключить острые блюда.

В некоторых случаях доктора могут назначить питание через зонд / вену. Это позволяет кишечнику больного восстановиться.опубликовано econet

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

здоровье болезнь крона онкология кишечник пищеварительный тракт толстый кишечник микрофлора иммунитет язвы анемия

Еще от Econet

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Живые существа должны, если воспользоваться метафорой Марка Аврелия, обращать препятствия в топливо — как делает огонь. Н.Талеб
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.