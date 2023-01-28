Чудодейственное средство для Вашей красоты - УЗНАЙТЕ!

ЭТО поистине уникальный продукт: помогает эффективно устранять растяжки, отлично защищает кожу от обветривания в холодное время года. Питая кожу жирными кислотами, возвращает ей упругость, восстанавливает поврежденную кожу, убирает морщины, смягчает кожу

Какао-масло холодного отжима представляет собой поистине уникальный продукт. Его полезные свойства действуют на человеческий организм как изнутри (при употреблении в пищу) так и снаружи (при использовании в косметических целях).

Чем полезно какао масло?

незаменимый источник полифенолов

великолепный регулятор обмена жиров в организме

благодаря наличию в составе магния, укрепляет сердечную мышцу

благодаря флаванолам, питает мозг, увеличивая приток крови особенно в те области, что отвечают за память и реакцию

благодаря эпикатехину, позволяет вернуть кровеносным сосудам эластичность

Какао масло: уход за кожей лица и волосами

Масло какао - незаменимый помощник в домашней косметологии. Применять его просто и естественно, а результат «на лицо» не заставит долго ждать.

Масло какао оказывает на кожу необычайно благотворное воздействие. Питая кожу жирными кислотами и флавонолами, возвращает ей упругость, восстанавливает поврежденную кожу, убирает морщины, смягчает кожу.

Кожа становится просто сияющей.

Какао-масло помогает эффективно устранять растяжки. Прекрасно подходит для любого типа кожи. Особенно рекомендуется для ухода за сухой и увядающей кожей, а также для нежной кожи ребенка. Отлично защищает кожу от обветривания в холодное время года. Прекрасно впитывается, не оставляя на коже следов жира.

Способ применения:

Перед тем, как нанести масло какао на кожу лица, ее нужно подготовить: очистить от остатков косметики и кожного сала, а затем нанести на кожу слегка разогретую в руке массу. Для лучшего впитывания использовать масло лучше вечером.

Масло какао - отличное средство по уходу не только за кожей лица, но и за волосами. Это особенно актуально для условий современных городов с обилием источников воздействия вредных веществ. Соприкасаясь с волосами, масло укрепляет их структуру изнутри, возвращая волосам природную силу и блеск. Косметологи рекомендуют сперва растопить масло какао на водяной бане, а затем аккуратно втереть его в корни волос.





Какао масло: пищевое применение

При употреблении внутрь масло какао улучшает состояние сосудов, внутренних слоев кожи и подкожной ткани. Сырое масло какао обладает сильнейшими антиоксидантными свойствами, по этому показателю у него нет конкурентов среди других масел.

Ну и самое прекрасное! Масло какао обладает неповторимым шоколадным ароматом, которым насыщаются приготовленные с его использованием шоколад и десерты.

Какао-масло один из основных компонентов при производстве шоколада. Оно остается в твердом состоянии при комнатной температуре (22-27С), а при 32-36С – уже плавится, т.е. его температура плавления ниже нормальной температуры тела человека, как результат – настоящий шоколад легко тает во рту. С помощью чистого масла какао можна приготовить дома настоящий шоколад – сплошное удовольствие !

Рецепт настоящего домашнего шоколада

Для приготовления вкуснейшего домашнего шоколада нам понадобится:

Масло какао – 50 грамм

Какао тертое – 100 грамм

Щепотка корицы и мускатного ореха, стручок ванили, по вкусу

3 столовых ложки натурального подсластителя: мед, виноградный сахар или финиковый сироп

Способ приготовления:

Используем метод «водяная баня». При появлении первых пузырьков, ставим «минимальный огонь» и кладем в верхнюю емкость масло какао (и семена ванили, при наличии).

Пока масло плавится, нарезаем какао тертое.

Когда масло расплавится окончательно, перемешиваем и засыпаем какао тертое, сюда же добавляем корицу и мускат.

Перемешиваем массу до полного растворения, затем добавляем подсластитель. Снова все перемешиваем, снимаем с «бани» и разливаем по заранее приготовленным формочкам.

Формочки нужно поставить на поднос и обязательно остудить до комнатной температуры, после чего поставить в холодильник.

Сразу после заливки в формочки в получившийся шоколад уместно добавить наполнители на Ваш вкус: орешки, изюм, сушеные ягоды, цукаты, ягоды годжи и пр.

Если в какао-масло добавить ореховое молоко и немного сухофруктов (белый изюм, светлый урюк, шелковицу) или сладкой травы стевии, то у нас получится самый настоящий белый шоколад.опубликовано econet

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