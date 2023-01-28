Чудодейственное средство для Вашей красоты - УЗНАЙТЕ!

ЭТО поистине уникальный продукт: помогает эффективно устранять растяжки, отлично защищает кожу от обветривания в холодное время года. Питая кожу жирными кислотами, возвращает ей упругость, восстанавливает поврежденную кожу, убирает морщины, смягчает кожу
Какао-масло холодного отжима представляет собой поистине уникальный продукт. Его полезные свойства действуют на человеческий организм как изнутри (при употреблении в пищу) так и снаружи (при использовании в косметических целях).
Чем полезно какао масло?
Масло какао оказывает на кожу необычайно благотворное воздействие. Питая кожу жирными кислотами и флавонолами, возвращает ей упругость, восстанавливает поврежденную кожу, убирает морщины, смягчает кожу.
Кожа становится просто сияющей.
Какао-масло помогает эффективно устранять растяжки. Прекрасно подходит для любого типа кожи. Особенно рекомендуется для ухода за сухой и увядающей кожей, а также для нежной кожи ребенка. Отлично защищает кожу от обветривания в холодное время года. Прекрасно впитывается, не оставляя на коже следов жира.
Способ применения:
Перед тем, как нанести масло какао на кожу лица, ее нужно подготовить: очистить от остатков косметики и кожного сала, а затем нанести на кожу слегка разогретую в руке массу. Для лучшего впитывания использовать масло лучше вечером.
Масло какао - отличное средство по уходу не только за кожей лица, но и за волосами. Это особенно актуально для условий современных городов с обилием источников воздействия вредных веществ. Соприкасаясь с волосами, масло укрепляет их структуру изнутри, возвращая волосам природную силу и блеск. Косметологи рекомендуют сперва растопить масло какао на водяной бане, а затем аккуратно втереть его в корни волос.
Какао масло: пищевое применение
При употреблении внутрь масло какао улучшает состояние сосудов, внутренних слоев кожи и подкожной ткани. Сырое масло какао обладает сильнейшими антиоксидантными свойствами, по этому показателю у него нет конкурентов среди других масел.
Ну и самое прекрасное! Масло какао обладает неповторимым шоколадным ароматом, которым насыщаются приготовленные с его использованием шоколад и десерты.
Какао-масло один из основных компонентов при производстве шоколада. Оно остается в твердом состоянии при комнатной температуре (22-27С), а при 32-36С – уже плавится, т.е. его температура плавления ниже нормальной температуры тела человека, как результат – настоящий шоколад легко тает во рту. С помощью чистого масла какао можна приготовить дома настоящий шоколад – сплошное удовольствие !
Для приготовления вкуснейшего домашнего шоколада нам понадобится:
Способ приготовления:
Используем метод «водяная баня». При появлении первых пузырьков, ставим «минимальный огонь» и кладем в верхнюю емкость масло какао (и семена ванили, при наличии).
Пока масло плавится, нарезаем какао тертое.
Когда масло расплавится окончательно, перемешиваем и засыпаем какао тертое, сюда же добавляем корицу и мускат.
Перемешиваем массу до полного растворения, затем добавляем подсластитель. Снова все перемешиваем, снимаем с «бани» и разливаем по заранее приготовленным формочкам.
Формочки нужно поставить на поднос и обязательно остудить до комнатной температуры, после чего поставить в холодильник.
Сразу после заливки в формочки в получившийся шоколад уместно добавить наполнители на Ваш вкус: орешки, изюм, сушеные ягоды, цукаты, ягоды годжи и пр.
Если в какао-масло добавить ореховое молоко и немного сухофруктов (белый изюм, светлый урюк, шелковицу) или сладкой травы стевии, то у нас получится самый настоящий белый шоколад.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ua/
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