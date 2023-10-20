Дефицит основных витаминов: 5 сигналов организма

Симптомы дефицита необходимых витаминов можно спутать с другими состояниями. Человек чуть ли не годами живет и не подозревает, что его организм остро нуждается в каких-то веществах. На что следует обратить внимание в этой связи: 5 ключевых признаков нехватки витаминов.

Нехватку витаминов испытывают люди по всему миру. Изначально витаминная недостаточность развивается из-за дефицита их в пищевом протоколе. Вторичная нехватка витаминов связана, как правило, с нарушением всасывания в желудке. Дефицит витаминов проявляется у людей любой возрастной группы, но дети, беременные и люди преклонного возраста более подвержены этому состоянию.

5 симптомов дефицита витаминов

Если человек не придерживается сбалансированного питания, он имеет риск возникновения дефицита витаминов. Симптоматика витаминной недостаточности может быть слабо заметной для одних и очевидной для прочих. Вот классические симптомы, которые указывают на то, что у человека имеется нехватка витаминов в организме и что можно сделать, чтобы решить данную проблему.

Тревожность

По оценкам ВОЗ 300 млн. человек в мире имеют тревожное расстройство. Общие признаки тревожности: сильное беспокойство, страхи, усиленное сердцебиение, повышенную потливость, нарушение сна. Дефицит различных витаминов связан с тревожными состояниями.

Витамин D имеется в морских продуктах, таких как рыбий жир, сельдь, лосось, сардины, и солнечном излучении. Данный витамин попадая в организм, проходит химическое превращение. Самой активной формой считается витамин D3. Он принимает участие в формировании костной ткани, иммунитета и снятии воспаления.

Дефицит витаминов комплекса В усиливает состояние тревожности. Витамин В6 участвует в производстве гамма-аминомасляной кислоты, серотонина и дофамина. Это нейротрансмиттеры, оказывающие успокаивающий эффект на ум и тело. Витамин B6 снижает беспокойство и депрессивные состояния у женщин.

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Витамин В3 (ниацин) принимает участие в превращении триптофана в серотонин, участвующего в управлении тревогой и депрессией.

Проблемы с ночным зрением

Если вы заметили проблемы с ночным зрением или от освещения разной интенсивности, у вас может быть состояние под названием ночная слепота. Причина ее - нехватка витамина А. Этот витамин, принимающий участие в зрительной, иммунной функциях работает в отправке электроимпульсов на сетчатку глаза.

Витамин А имеется в животных и рыбных продуктах. Больше всего его в говяжьей печени. Кроме того, высока концентрация витамина А в масле тресковой печени. В растительных продуктах есть каротиноиды, в организме превращающиеся в витамин А. Это морковь, сладкий перец красного и желтого цвета.

Кровоточивость десен

Цингой раньше часто страдали моряки из-за скудного пищевого рациона и нехватки в нем витамина С. Прочие симптомы (кроме кровоточивости десен) - это гниение зубов, истончение волос, утомляемость.

Витамин С - мощный антиоксидант, противостоящий свободным радикалам, важен для иммунной системы и помогает усваивать железо. Этот витамин принимает участие в синтезе коллагена. Дефицит витамина С, как правило, связан с нехваткой в рационе продуктов, богатых данным витамином. Прочие симптомы, характерные для тотального дефицита витамина С: утомляемость, слабые кровоподтеки, боли в суставах и мускулах.

Витамин С присутствует в высокой концентрации в цитрусовых, брокколи, смородине.

Утомляемость

Утомляемость возникает по разным причинам и из-за нехватки определенных витаминов - тоже.

Витамин Е - важный антиоксидант, он имеет противовоспалительный эффект, важен для иммунной функции. Низкое содержание витамина Е усиливает общую и мышечную усталость. Витамин Е в высокой концентрации присутствует в орехах, семечках и зеленых листовых овощах.

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Витамины комплекса В способствуют трансформации пищи в энергию. Поэтому лицам, страдающим синдромом хронической усталости важно принимать витамин В.

Дефицит витамина D – еще одна веская причина синдрома хронической усталости.

Хрупкость ногтей и волос

Витамин В7 (биотин ) важен для производства энергии, формирования белков, необходимых для ногтей и волос. Признаки нехватки биотина: высыпания на лице, ломкость волос, онемение/покалывание, снижение аппетита депрессивные состояния.

Продукты с содержанием биотина: яйца, шпинат, печень, океанический лосось.

Ключевой микроэлемент для ногтей и волос - железо, которое работает в производстве белка гемоглобина. Снижение концентрации железа вызывает ломкость ногтей, способствует выпадению волос.

Продукты с высокой концентрацией железа: устрицы, говяжья печень, бобовые, яблоки, свекла. опубликовано econet

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