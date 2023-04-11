Дефицит витамина Д в организме: основные проявления, способы устранения

Особенностью витамина D является то, что его дефицит можно пополнить, пребывая на солнце. Этот витамин вырабатывается в организме при воздействиии солнечных лучей на открытые участки кожи. Что делать людям, которые проживают в умеренных широтах, где зимы долгие и пасмурные?

Витамин D нужен для здоровья и прочности костной ткани. Образуется он, когда кожные покровы подвергается воздействию ультрафиолетового излучения. Достаточно от 5 минут до получаса воздействия солнечных лучей на открытые участки тела (без солнцезащитного крема) дважды в неделю. Витамин можно получить в диетических добавках. Высокий уровень витамина D содержится в таких продуктах как грибы лисички, тунец, лосось, яйца.

Нехватка витамина D ярко проявляется зимой

В зимний период мы испытываем перепады настроения, упадок сил и апатию. Подобные состояния могут быть вызваны дефицитом витамина D. Летом его уровень в организме легко восстановить, пребывая на солнце. А что делать зимой, когда дни короткие и пасмурные?

Функции витамина D

Организму витамин D требуется для всасывания и использования микроэлемента кальция, который обеспечивает крепость костей и зубов, необходим для свертывания крови, работы мускулов и нервов.

Нехватка витамина D наблюдается в тех случаях, когда человек не получает достаточно солнечного излучения, если почки не преобразовывают витамин в его активную форму, если из-за нарушений функции пищеварительной системы витамин D не усваивается.

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Последствия дефицита витамина D

Нехватка витамина D негативно отражается на работе всех внутренних органов и систем. Есть риск развития патологий кардио-сосудистой системы, вирусных инфекций, повышения кровяного давления.

Типичный симптом нехватки «солнечного витамина» - усталость и бессонница.

Витамин D нужен для работы щитовидки, ЖКТ, репродуктивной системы. От его недостатка ухудшается здоровье кожи.

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Как восполнить дефицит витамина D

Рекомендуется почаще выходить на свежий воздух, прогуливаться под прямыми солнечными лучами. Свет должен касаться открытых зон тела (рук, лица).

Свет должен касаться открытых зон тела (рук, лица). Коррекция пищевого протокола. Введите в свой рацион сливочное масло, яйца, молоко, жирную рыбу, зелень.

Как вариант в зимний период – поездки в субтропические и тропические регионы, где в это время года солнечное излучение в изобилии.

Нехватка витамина D восполняется с помощью диетических добавок. Они могут быть в виде таблеток или капель. Но без назначения доктора лучше не заниматься «самолечением». При приеме препаратов необходимо придерживаться правил, указанных в инструкции. Доза будет зависеть от возраста и состояния здоровья.опубликовано econet

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