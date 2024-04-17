Детокс лимфы в домашних условиях

Организм в процессе жизнедеятельности продуцирует токсичные соединения или получает их из внешней среды. Вывод вредных веществ осуществляется с помощью лимфатической системы. Поэтому ее роль необычайно важна. Как можно в домашних условиях очистить лимфу и оптимизировать функции лимфатической системы?

По лимфатической системе циркулирует поступающая из тканей лишняя жидкость (лимфа). Данная система беспрерывно стоит на страже чистоты нашего организма. В чем состоят ее функции? Лимфа препятствует транспортировке по организму всякого рода инфекций, вредоносных бактерий и микробов. Поэтому ее следует периодически чистить. Вот как это можно сделать в домашних условиях.

Как почистить лимфу в домашних условиях

В организме действуют систем, органы и железы, отвечающие за выведение токсических соединений. Однако, они имеют свойство засоряться и их функционирование ухудшается. Лимфатическая система включает в себя лимфоузлы, железы, селезенку, миндалины и вилочковую железу. Все это - часть циркуляторной и иммунной систем.

Существует целый ряд причин нарушения функции лимфатической системы. Например, нехватка питательных веществ, присутствие в пищевом рационе большого объема обработанных продуктов питания и дефицит физической активности.

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Симптомы, говорящие, что пришла пора очистить лимфатическую систему:

Дисфункции пищеварительного тракта;

Систематические головные боли;

Синусовые инфекции;

Избыточный вес;

Чувство хронической усталости;

Артрит;

Дерматологические недуги.

Очистка лимфы

Некоторые упражнения могут помочь с очисткой лимфы. Это происходит следующим образом: через сокращения мускулов и ручную манипуляцию лимфы происходит изоляция и устранение инфекции и отходов в клетках организма. Следовательно, правильное дыхание, физические нагрузки и массаж стимулируют поток лимфы и обеспечивают здоровье указанной системы.

Движение, сформированное комбинацией правильного дыхания с растяжением (принципы йоги), активирует движение лимфы. Есть мнение, что прыжки на батуте, вследствие их специфики, – самая подходящая гимнастика для восстановления и активации функций лимфатической системы.

Здоровая лимфатическая система активирует кровоток и улучшает здоровье. Предлагаем действенные способы, которые «запускают» работу лимфатической системы.

Глубокое дыхание

Наша лимфатическая система не оснащена естественным насосом, как, например, сердце в системе кровообращения, движение вследствие дыхания, не прекращающееся ни на минуту, выступает лимфатическим насосом. Поэтому грамотное дыхание - ключевой фактор в лимфатической функции. Мелкое, поверхностное дыхание провоцирует перегрузку лимфатической системы.

Практические рекомендации. Активировать лимфоток можно посредством глубокого дыхания диафрагмой. Вдыхать воздух следует медленно, через нос, максимально выталкивая живот. Выдох также медленный, но через рот. Подобное дыхание диафрагмой предполагает 5-10 циклов (или 10 мин. в день) насыщает кислородом кровь, стимулирует циркуляции лимфы, особенно в области печени.

Гидратация

Общее обезвоживание организма выступает важным фактором перегрузки лимфы. Последняя приобретает плотность и становится не такой подвижной.

Практические рекомендации. Как осуществлять регидратацию лимфы? Просто пить чистую горячую воду каждые 15 мин. в продолжение дня. Очень удобно, чтобы вода всегда была под рукой, держать ее в термосе.

Массаж сухой щеткой

Указанная процедура благоприятствует лимфатическому дренированию вредных отходов в виде токсических соединений.

Практические рекомендации. Начать проводить самомассаж сухой щеткой перед принятием душа. При этом щетка должна быть только с щетиной из натурального материала. Жесткое воздействие совсем не обязательно, так как наша лимфатическая система расположена близко к поверхности кожного покрова.

Контрастный душ

Лимфатические сосуды чутко реагируют на холод и расширяются при более высоких температурах среды. Контрастный душ – полезный во многих случаях вид гидротерапии, способствующий циркуляции лимфатической жидкости и активации обмена веществ.

Практические рекомендации. После того, как вы проделали массаж сухой щеткой, примите душ, меняя горячую и холодную воду в продолжение нескольких мин. Заканчивать процедуру следует холодной водой. Это полезно знать! Не следует практиковать данную процедуру при беременности, проблемах сердечно-сосудистой системы, повышенном давлении.

Движение и еще раз движение

Оптимальная работа лимфатической системы зависит от мышечной активности. Стагнация в результате сидячего образа жизни не идет на пользу в данном случае. Лица, просиживающие перед монитором компьютера или просто за письменным столом часами напролет, имеют вялую лимфатическую систему.

Практические рекомендации. Необходимо делать перерывы в работе каждый час. Можно делать любые упражнения (на ваш вкус). А в общем для «разгона» лимфы подойдут и ходьба, и растяжка, и плавание, и любые другие виды физической активности.

Прогулки

Прекрасный метод «запустить» лимфатический поток – прогулка на свежем воздухе. О ходьбе, как оптимальном виде нагрузки, уже упоминалось выше.

Практические рекомендации. Проводите каждый день 15-30 минут на прогулке. Это полезно для лимфатической системы и, кроме того, служит профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний.

Предлагаем несколько полезных рецептов для очистки лимфы

№1

Вам потребуются: 25 г листа розмарина, 20 г цветков тимьяна, 15 г мяты кучерявой, 10 цветков боярышника, 10 г корня девясила, 10 г корня дягиля лекарственного. Травы перемешать. 2 ст. ложки смеси следует залить 2 л воды и дать закипеть. Настаивать 1 час. После этого можно пить настой. Продолжительность приема – 2 недели. Данный напиток улучшает лимфоотток.

№2

Вам потребуются: 10 г белой глухой крапивы, 10 г белой акации, 5 г цветков жасмина, 5 г ромашки, 5 г цветов белой сирен, 10 г цветов тысячелистника. Все перемешать. Взять 1 ст. ложку смеси, залить 1 стаканом кипятка. Пить следует во 2-й половине дня. Настой помогает при отеках, лимфоденитах, и прочих проблемах лимфатической системы, заболеваниях печени и кожи.

№3

Смешать 2 ст. ложки лимонного сока, 2 ст. ложки шиповникового сиропа, 200 мл воды и на кончике ножа красного перца. Смесь следует пить перед приемом пищи, трижды в день в продолжение 14 дней.

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№4

Очищение лимфы. Вам потребуются: 200 г почек каштана конского, 2 стакана домашней сметаны, 3 л молочной сыворотки, 1 ст. ложка молотого чистотела, 100 г меда. Ингредиенты следует тщательно перемешать и отправить смесь на 3 дня перебродить в теплое место. По истечении указанного времени следует процедить и держать в холодильнике. Употреблять по 1 стакану дважды-трижды в день.

№5

Настой хрена на воде в соотношении 1 к 1. Корень хрена следует натереть на терке/измельчить с помощью блендера. Принимать по 1–2 ч. ложке трижды в день в продолжение 10 дней.опубликовано econet

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