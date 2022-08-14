Детокс на костном бульоне: Трёхдневная программа омоложения

Секретное оружие, чтобы естественным образом бросить вызов старению, повернуть время вспять и выглядеть потрясающе? Попробуйте простой 3-дневный детокс на костном бульоне. Главное, в этом нет ничего сложного. Результат превзойдёт ваши ожидания!





Секретное оружие, чтобы естественным образом бросить вызов старению, повернуть время вспять и выглядеть потрясающе? Попробуйте простой 3-дневный детокс на костном бульоне. Главное, в этом нет ничего сложного. Результат превзойдёт ваши ожидания!

Всегда консультируйтесь со своим врачом, прежде чем подвергаться каким-либо изменениям рациона и образа жизни. Этот детокс подразумевает наличие большого количества жидкости, в том числе воды, поэтому людям с заболеваниями почек или печени прежде всего необходимо проконсультироваться со своим лечащим врачом.

Трёхдневный детокс на костном бульоне

(Для дней 1-3 необходимо 4 литра костного бульона)

День 1 - 5-6 чашек костного бульона + 2 литра воды в течение дня

День 2 - 5-6 чашек костного бульона + 2 литра воды в течение дня

День 3 - 5-6 чашек костного бульона + 2 литра воды в течение дня

3-й день - конец 3-х дневного детокса

(Дни 4-7) Восстановление здорового питания + пробиотические продукты (для дней 4-7 необходимо 4 литра костного бульона)

День 4-7 - Вернитесь к правильному рациону с овощами и пробиотической пищей, пейте три чашки костного бульона + 2,5 литра воды в течение дня

День 7 официально является окончанием периода детоксикации. Скорее всего, вы будете чувствовать себя великолепно, так почему вы хотите отказаться от использования костного бульона?

(День 8 и далее) Поддержание здоровья, восстановление пищеварительной системы / кожи / волос / ногтей (Для дней 8-30 понадобиться около 11 литров костного бульона)

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День 8 - Здоровое питание (как дни 4-7 с овощами и пробиотиками), 1000 мг витамина С, две чашки костного бульона + 2,5 литра воды в течение дня

Женщинам старше 40 лет костный бульон настоятельно рекомендуется принимать ежедневно, чтобы сохранить запасы коллагена для восстановления и здоровья тканей организма.

Знаете ли вы, костный бульон является одним из самых полезных, натуральных (и вкусных) способов:

Выглядеть и чувствовать себя лучше, помоложе?

Замедлить процесс старения и реально контролировать и решать, как вы стареете?

Возродить страсть и энергию, которую вы имели раньше?

Вылечить вашу пищеварительную систему?

Остановить воспаление всего тела?

Повысить свои чувства благополучия и здоровья?

Вернуть вашей коже эластичность через самый естественный источник коллагена?

Добавить блеск и густоту вашим волосам и крепкость ногтям?

Устранить дряблость кожи, тонкие линии, повреждение свободными радикалами?

Избегать использования ботокса?

Обладать сияющим цветом лица?

ДА! Эта натуральная целебная пища, называемая костным бульоном, делает все вышеперечисленное! Хватит огромные деньги на косметику, наполненную неестественными химическими веществами. Все мы очень заняты, иногда в ежедневных делах мы забываем позаботиться о своём здоровье и самочувствии. Есть много внешних факторов, которые негативно влияют на нас ежедневно:

Снижение в рационе количества питательных продуктов + увеличение обработанных продуктов

Каждый день наши тела и клетки подвергаются бомбардировке и нападению со стороны химических веществ, свободных радикалов и токсинов окружающей среды, которых не было много лет назад, в результате переработки продуктов с высоким содержанием жиров, загрязнения окружающей среды, бытовой химии, воздействия солнца, озона и даже стресса.

Вы полюбили такие удобные консервированные продукты, которые использовали в течение многих лет? Возможно, вы все это время подвергались воздействию тяжелых металлов.

Как насчет пластика для бутылок с водой и пищевых продуктов, который, как мы теперь знаем, когда он вступает в контакт со светом, способен вызвать рак.

Воспаление

По имеющимся данным, воспаление является наиболее коварной причиной большинства заболеваний.

Вялость, усталость, потеря жизненных сил, хронические заболевания, гормональный дисбаланс, ноющие суставы, быстрое старение, морщины, потеря эластичности кожи, целлюлит, даже такие вещи, как стресс и депрессия.

Все это имеет отношение к продуктам и химическим веществам, с которыми мы постоянно контактируем.

Естественное, простое решение:

Исцели свое тело изнутри, а не снаружи.

Необходимо вычистить и очистить организм от токсинов.

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Почему костный бульон так хорош для детоксикации?

Потому что, в отличие от голодания на воде или соке, вы не останетесь голодными. Большинство опрошенных хотели бы провести детоксикацию как можно быстрее или, возможно, даже попробовали ее, но не смогли выполнить или не получили от этого удовольствия, потому что все время были голодны.

Костный бульон очень насыщает, поэтому, несмотря на то, что он жидкий, вы будете чувствовать сытость.

Мало того, что костный бульон полон натурального коллагена и белка, который утоляет ваш голод, вы также получаете прекрасное увлажнение и ежедневную питательную поддержки в виде незаменимых минералов, не присутствующих в воде или соках. При этом бульон является низкокалорийным. Плюс костный бульон не содержит сахара, который вреден для здоровья.

Сахар на самом деле питает неправильные бактерии в вашей пищеварительной системе, что также обычно фактором того, почему многие из нас не чувствуют себя на 100%. Подтягивающий кожу коллаген в костном бульоне также создает множество других эффектов, таких как заживление слизистой оболочки пищеварительной системы, восстановление кожи, волос и ногтей и даже восстановление ноющих суставов.

Он также богат антиоксидантами, помогающими бороться с клеточными повреждениями, включая глутатион, широко известный как «мать антиоксидантов».

Костный бульон легко усваивается, поэтому он идеально подходит для людей с чувствительным желудком или такими заболеваниями, как целиакия. Он не только легко переваривается, но и помогает излечить кишечник.

По некоторым оценкам, весь наш организм на 30% состоит из коллагена! Его буквально назвали «клеем, который скрепляет наше тело», и большинство из нас вряд ли получают его необходимую дозу! Неудивительно, что всем знакомо чувство усталости и разбитости ...

Костный бульон - это 100% натуральный, вкусный способ, который поможет нашему организму исцелиться от многих болезней.

Приём костного бульона не имеет никаких неприятных побочных эффектов.

Если вы беспокоитесь о здоровье и своем самочувствии, включение костного бульона в свой ежедневный рацион будет одним из самых лучших решений, которые вы можете принять.

Если вы никогда не пробовали это или вам интересно, возможно, начните с простого лечебного очищения с использованием костного бульона в течение 3 дней. Затем оцените пользу для себя, и вы сами убедитесь в том, почему так важно употреблять бульон на постоянной основе.

Так что же такое костный бульон?

Костный бульон представляет собой навар из костей (обычно говяжьих или куриных), приготовленных в течение очень длительного периода времени (24 часа +) для извлечения как можно большего количества аминокислот и минералов из них. Костный бульон может быть приготовлен с овощами или без овощей в зависимости от вашего вкуса и предпочтений, но важной частью всегда будет качество и источники костей, которые используются для приготовления бульона. Вот почему не все костные бульоны одинаковы. Вы бы никогда не захотели просто пойти в ближайший продуктовый магазин и купить какие-нибудь старые кости у мясника.

Важно использовать кости от животных, выращенных на траве, находящихся в естественной среде, которые не питаются зерном или ГМО. То, что животное ест и как его выращивают, станет частью самого животного, и вы точно не захотите потреблять токсины или примеси, которые содержатся в большинстве костей, которые вы найдете в ближайшем супермаркете. Если вы заинтересованы в целительных свойствах костного бульона, вы должны сделать его самостоятельно.

Рецепт костного бульона

Ингредиенты для костного бульона:

1 кг (или больше) костей

2 куриные ножки для дополнительного желатина (по желанию)

1 луковица

2 моркови

2 стебля сельдерея

2 столовые ложки яблочного уксуса

Дополнительно:

1 пучок петрушки, 1 столовая ложка (или больше) морской соли, 1 чайная ложка перца, дополнительные травы или специи по вкусу. Также можно добавить 2 зубчика чеснока за последние 30 минут приготовления.

Вам также понадобится большая кастрюля для приготовления бульона и ситечко для удаления кусочков, когда блюдо будет готово.

Приготовление:

Главное выбрать кости высокого качества. Большинство людей предпочитают говядину, курицу или индейку, хотя вы можете использовать любые кости, даже рыбные. На 1 кг костей необходимо 4 литра воды. Если вы используете сырые кости, особенно говяжьи, для лучшего вкуса сначала обжарьте их в духовке в течение 45 минут при температуре 175 градусов.

Затем поместите кости в большую кастрюлю, залейте фильтрованной водой и добавьте уксус. Дайте постоять 20-30 минут в прохладной воде. Кислота помогает сделать питательные вещества в костях более доступными.

Грубо нарежьте и добавьте овощи (кроме петрушки и чеснока) в кастрюлю. Добавьте соль, перец, специи и травы.Теперь доведите бульон до кипения. Как только начнёт сильно кипеть, уменьшите огонь и варите до готовности.

Желательное время:

Говяжий бульон: 48 часов

Куриный или птичий бульон: 24 часа

Рыбный бульон: 8 часов

В течение первых нескольких часов кипения вам нужно будет удалить загрязнения, которые всплывают на поверхность. Образуется пенистый слой, который можно легко убирать большой ложкой. Кости питающиеся травой здоровых животных будут производить намного меньше этого, чем обычные животные.

В течение последних 30 минут добавьте чеснок и петрушку, если используете.

Снимите с огня и дайте немного остыть. Процедите, используя металлическое ситечко, чтобы удалить все кусочки костей и овощей. Когда бульон достаточно охладится, храните в стеклянной банке в холодильнике до 5 дней или заморозьте для дальнейшего использования. Наслаждайтесь!

Как употреблять бульон?

Костные бульоны универсальны; Вы можете пить их сами по себе в качестве заменителя кофе или глотка и вкусного горячего напитка, или вы можете добавить свои собственные специи, приправы, приготовить с ним горячий суп или использовать как полезную основу для любимых блюд. В любом рецепте, где требуется вода, её можно заменить костным бульоном. Это действительно простой способ получить пользу!

Можно пить по несколько чашек тёплого бульона утром и вечером.

Большинство людей потребляют от 1 до 5 чашек костного бульона в день на человека, в зависимости от того, где они находятся со своим здоровьем и каковы их цели в отношении здоровья, здоровья и красоты. Вы даже можете дать немного своему питомцу, если у вас есть! Или поправьте семью и пейте ее тоже!

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Вот как и почему чудесный 3-дневный Детокс на костном бульоне творит чудеса

Потребляя много костного бульона (по крайней мере, 5-6 чашек в день в течение 3 дней) и много воды, вы истощаете вредные бактерии в кишечнике и удаляете паразитов, так как костный бульон не содержит тот тип питательных веществ, который помогает им выжить. Костный бульон также обладает несколькими различными антиоксидантными свойствами, выводит свободные радикалы и замедляет старение. Между тем, основной аминокислотой в костном бульоне является глицин, который ваша печень использует для детоксикации организма.

Если во время детокса вам нужно больше жидкости, но у вас недостаточно костного бульона или вы больше не хотите пить его, замените костный бульон несколькими стаканами воды.

В конце вашей 3-дневной детоксикации начните вводить чистую здоровую пищу, такую как органические овощи, а также обязательно включите в нее ферментированные продукты с пробиотиками, чтобы помочь здоровым кишечным бактериям. Если хотите, выбирайте живые продукты, в которых есть живые культуры, такие как определенные йогурты, кефир, соленые огурцы, квашеная капуста, кимчи и чайный гриб. Это поможет укрепить вашу пищеварительную систему и вашу иммунную систему, чтобы вы могли получить максимальную пользу от пищи, которую вы едите.опубликовано econet.ru

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