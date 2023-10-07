Детокс организма по-научному: что это и с чего начать

Детоксикация организма – сложнейший процесс очищения от продуктов распада, токсинов и вредных веществ. При научном подходе методика избавляет от опасных соединений, улучшая работу всех органов и систем, стимулируя обновление клеток и природный метаболизм.

Информация о детоксикации давно обросла слухами, ассоциируется с лечебным голоданием, употреблением одних соков и смузи. На деле врачами разработаны планы питания и очищения, которые поддерживают здоровье, не вредят пищеварительной системе. Они рекомендованы в любом возрасте, отлично омолаживают и придают сил, если соблюдать научно обоснованные правила.

Как работает система детоксикации

Организм человека – уникальная система, продуманная природой до мелочей. Все процессы протекают слаженно, поддерживая обмен веществ, переваривание пищи и регенерацию тканей. Но при метаболизме накапливается большое количество токсинов. Вредные синтетические соединения поступают с пищей, загрязненной водой и воздухом, откладываются в кишечнике, лимфоузлах.

Существует система детоксикации, с помощью которой организм самостоятельно проводит очищение от токсинов. В нее включены почки, печень и лимфатические сосуды. Большая часть продуктов распада выводится через потовые железы кожи. Но она плохо справляется с поступающими в кровь солями металлов, пестицидами и кислотами.

Детоксикация организма происходит двумя способами:

Естественный. Кровь проходит через почки, которые оставляют внутри канальцев все водорастворимые токсины, выводит их с мочой. Часть продуктов распада жиров задерживает и утилизирует печень, направляя непереработанные молекулы в запасы.

Химический. В процесс детоксикации включаются клетки иммунной системы. Они атакуют токсины и разлагают их на более безопасные элементы. Простой пример – нейтрализация алкоголя до соединений, которые легче выводятся почками при метаболизме. Для очищения дополнительно необходимы антиоксиданты и ценные аминокислоты, защищающие от повреждения цепи ДНК.

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Если система дает сбой, токсины накапливаются в клетках, нарушается обмен веществ. Это вредные для здоровья соединения, способные запустить аутоиммунные и хронические патологии, онкологические заболевания. По данным ученых ежегодно в воду и воздух поступает до 80 000 химических компонентов, многие из которых опасны:

составляющие удобрений;

пищевые консерванты;

продукты нефтепереработки;

пестициды.

Мы употребляем химикаты с пищей, наносим на тело в виде косметики, пьем напитки с красителями и искусственными подсластителями. К примеру, при анализе крови жителя мегаполиса можно обнаружить до 30–40 разных токсичных веществ. Мы не может полностью исключить их, но регулярная детоксикация помогает уменьшить влияние на здоровье.

Особенности научного подхода к очищению

Система детоксикации нашего организма эффективнее работает в ночное время. Она перерабатывает и нейтрализует токсины, полученные в течения дня, регулирует обмен веществ. Это снижает нагрузку на внутренние органы, замедляя старение и улучшая самочувствие.

Для полноценной работы системе необходимы витамины, белки и минералы. Поэтому голодание или веганство не рекомендуется при детоксикации. Научный подход, одобренный специалистами, содержит ряд полезных советов:

Убрать из меню жирные продукты, замедляющие процесс пищеварения. Лучше полностью исключить полуфабрикаты, красители и пищевые добавки.

Включить в рацион продукты, обогащенные серой, витаминами группы В, коэнзимом Q10, которые поддержат функции печени.

Еженедельно посещайте сауну, баню, проводите лимфодренажный массаж, обертывания водорослями. Полезны физические нагрузки с обильным потоотделением.

Не забывайте о питьевом режиме, уменьшите количество кофе и крепкого чая в пользу простой негазированной воды.

Не принимайте без необходимости лекарственные препараты, регулярно контролируйте уровень холестерина и сахара.

Наиболее вредными продуктами, подавляющими систему детоксикации нашего организма, являются:

рафинированные масла, образующие при термической обработке опасные канцерогены;

газированные напитки с красителями, молочные продукты с усилителями вкуса;

жирное жареное мясо и рыба;

картошка фри.

Можно не отказываться от мяса полностью. Но лучше изменить способ приготовления на более полезный: тушение в собственном соку, варка, запекание с овощами. Обязательно подавайте его с зеленью, натуральными приправами, ягодными соусами. Они нейтрализуют свободные радикалы, помогая организму самостоятельно выводить токсины из крови.

Неправильное питание, косметика низкого качества, проживание в городе с загрязненным воздухом приводит к отравлению организма. Чтобы собственная система детоксикации работала более эффективно, старайтесь исключить вредные продукты, занимайтесь спортом, высыпайтесь и научитесь противостоять стрессам.опубликовано econet

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