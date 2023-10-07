Детокс организма по-научному: что это и с чего начать

Детоксикация организма – сложнейший процесс очищения от продуктов распада, токсинов и вредных веществ. При научном подходе методика избавляет от опасных соединений, улучшая работу всех органов и систем, стимулируя обновление клеток и природный метаболизм.
Информация о детоксикации давно обросла слухами, ассоциируется с лечебным голоданием, употреблением одних соков и смузи. На деле врачами разработаны планы питания и очищения, которые поддерживают здоровье, не вредят пищеварительной системе. Они рекомендованы в любом возрасте, отлично омолаживают и придают сил, если соблюдать научно обоснованные правила.
Организм человека – уникальная система, продуманная природой до мелочей. Все процессы протекают слаженно, поддерживая обмен веществ, переваривание пищи и регенерацию тканей. Но при метаболизме накапливается большое количество токсинов. Вредные синтетические соединения поступают с пищей, загрязненной водой и воздухом, откладываются в кишечнике, лимфоузлах.
Существует система детоксикации, с помощью которой организм самостоятельно проводит очищение от токсинов. В нее включены почки, печень и лимфатические сосуды. Большая часть продуктов распада выводится через потовые железы кожи. Но она плохо справляется с поступающими в кровь солями металлов, пестицидами и кислотами.
Естественный. Кровь проходит через почки, которые оставляют внутри канальцев все водорастворимые токсины, выводит их с мочой. Часть продуктов распада жиров задерживает и утилизирует печень, направляя непереработанные молекулы в запасы.
Химический. В процесс детоксикации включаются клетки иммунной системы. Они атакуют токсины и разлагают их на более безопасные элементы. Простой пример – нейтрализация алкоголя до соединений, которые легче выводятся почками при метаболизме. Для очищения дополнительно необходимы антиоксиданты и ценные аминокислоты, защищающие от повреждения цепи ДНК.
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Если система дает сбой, токсины накапливаются в клетках, нарушается обмен веществ. Это вредные для здоровья соединения, способные запустить аутоиммунные и хронические патологии, онкологические заболевания. По данным ученых ежегодно в воду и воздух поступает до 80 000 химических компонентов, многие из которых опасны:
Мы употребляем химикаты с пищей, наносим на тело в виде косметики, пьем напитки с красителями и искусственными подсластителями. К примеру, при анализе крови жителя мегаполиса можно обнаружить до 30–40 разных токсичных веществ. Мы не может полностью исключить их, но регулярная детоксикация помогает уменьшить влияние на здоровье.
Система детоксикации нашего организма эффективнее работает в ночное время. Она перерабатывает и нейтрализует токсины, полученные в течения дня, регулирует обмен веществ. Это снижает нагрузку на внутренние органы, замедляя старение и улучшая самочувствие.
Для полноценной работы системе необходимы витамины, белки и минералы. Поэтому голодание или веганство не рекомендуется при детоксикации. Научный подход, одобренный специалистами, содержит ряд полезных советов:
Наиболее вредными продуктами, подавляющими систему детоксикации нашего организма, являются:
Можно не отказываться от мяса полностью. Но лучше изменить способ приготовления на более полезный: тушение в собственном соку, варка, запекание с овощами. Обязательно подавайте его с зеленью, натуральными приправами, ягодными соусами. Они нейтрализуют свободные радикалы, помогая организму самостоятельно выводить токсины из крови.
Неправильное питание, косметика низкого качества, проживание в городе с загрязненным воздухом приводит к отравлению организма. Чтобы собственная система детоксикации работала более эффективно, старайтесь исключить вредные продукты, занимайтесь спортом, высыпайтесь и научитесь противостоять стрессам.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ua/
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