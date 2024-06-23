Детокс подмышек: как и зачем его делать

По мере того, как мы узнаем больше о важности отказа от обычных антиперспирантов и использования вместо них натуральных дезодорантов , люди стремятся найти продукты, которые могут помочь избавиться от запаха тела и не представлять угрозы для их здоровья. Введите детокс подмышек.

По мере того, как мы узнаем больше о важности отказа от обычных антиперспирантов и использования вместо них натуральных дезодорантов , люди стремятся найти продукты, которые могут помочь избавиться от запаха тела и не представлять угрозы для их здоровья. Введите детокс подмышек.

Натуральные дезодоранты, изготовленные из таких продуктов, как пищевая сода и эфирные масла, набирают все большую популярность. Однако относительно распространенная жалоба заключается в том, что они не работают так же хорошо, как коммерческие продукты, защищая от пота и запахов.

Именно здесь может вступить в игру детокс подмышек. Потенциально это может помочь естественным образом уменьшить запах тела, делая использование более мягких средств по уходу за телом более привлекательным вариантом.

Что такое детокс подмышек?

Детокс подмышек включает в себя нанесение очищающих средств, таких как уголь, бентонитовая глина и яблочный уксус, на подмышки, чтобы удалить бактерии и остатки, которые могут способствовать появлению запаха.

Чаще всего люди делают это при переходе на натуральные дезодоранты (которые не блокируют пот, но уменьшают рост бактерий), чтобы эти продукты работали лучше. Отказываясь от антиперспирантов, некоторые люди также временно испытывают повышенное потоотделение, поскольку их потовые железы приспосабливаются, поэтому очищение этой области может быть способом держать БО под контролем, пока это происходит.

Как это сделать

Как естественным образом очистить подмышки? Чаще всего для этого наносят маску на подмышки, дают ей высохнуть, а затем удаляют ее водой с мылом.

Это дает ингредиентам время «впитать» нежелательные бактерии и другие ингредиенты из ваших подмышек, потенциально оставляя после себя более гладкую кожу с меньшим запахом.

Какие ингредиенты для детоксикации подмышек? Они могут включать пищевую соду , которая обладает способностью впитывать пот и запахи , а также помогает отшелушивать кожу. Бентонитовая глина – еще один вариант. Он может поглощать бактерии и химические вещества с кожи, а также содержит минералы, такие как кальций, железо и магний, которые могут впитываться через поры. Активированный уголь впитывает нежелательные частицы с кожи и обладает естественными детоксикационными свойствами.

Наконец, яблочный уксус может способствовать здоровому микробиому кожи (то есть здоровому соотношению различных бактерий, живущих на коже), а также полезен для нормализации pH кожи.

Обычно вы берете некоторые из этих ингредиентов вместе с небольшим количеством воды и смешиваете их в небольшой миске, чтобы получилась паста. Например, одна столовая ложка бентонитовой глины, активированный уголь или пищевая сода, поскольку каждый из них помогает детоксикации подмышки, или одна чайная ложка всех трех. Затем добавьте одну-две чайные ложки воды и одну чайную ложку яблочного уксуса.

Смешайте все ингредиенты до состояния пасты, затем обильно нанесите маску на подмышки. Подождите 10–20 минут, затем смойте теплой водой с мылом.

Если хотите, вы можете повторять этот процесс каждые несколько дней, при условии, что у вас нет негативных реакций.

Сколько времени занимает детоксикация подмышек? Это действительно зависит от человека. Некоторые люди сообщают, что они сильнее пахнут и потеют в течение нескольких недель после прекращения использования антиперспирантов, в течение которых уровень бактерий и pH в организме, вероятно, регулируются. Для других этот переход может длиться всего несколько дней.

Рецепт детоксикации подмышек своими руками

В этом рецепте детоксикации подмышек используются ингредиенты, которые «впитывают» нежелательные бактерии и другие ингредиенты из ваших подмышек, оставляя после себя более гладкую кожу с меньшим запахом. Время подготовки: 5 минут. Ингредиенты: 1 столовая ложка бентонитовой глины, активированный уголь или пищевая сода (или по 1 чайной ложке каждого)

1 чайная ложка яблочного уксуса

1-2 чайные ложки воды Как приготовить: Смешайте ингредиенты, чтобы получилась паста. Смешайте все ингредиенты, затем обильно нанесите маску на подмышки. Подождите 10–20 минут, затем смойте теплой водой с мылом. Если хотите, вы можете повторять этот процесс каждые несколько дней, при условии, что у вас нет негативных реакций.

Другие советы по детоксикации подмышек

Ежедневно принимайте душ с антибактериальным средством. Это уменьшает количество неприятных запахов на коже. По возможности выбирайте органические продукты и подумайте даже о том, чтобы взять с собой собственное мыло с эфирными маслами, которые являются естественными борцами с бактериями, такими как масло чайного дерева и масло лемонграсса .

После душа вытритесь полотенцем и постарайтесь оставить кожу как можно более сухой. Носите натуральные ткани, которые позволяют коже дышать.

Влажная, потная одежда сильнее всего пахнет, поэтому обязательно тщательно стирайте ее с антибактериальным хозяйственным мылом. (Попробуйте это домашнее хозяйственное мыло .)

Подумайте, может ли ваша диета способствовать появлению неприятного запаха тела, особенно если вы потребляете много сахара, мяса и рафинированных углеводов.

Преимущества

Что происходит, когда вы проводите детоксикацию подмышек? Это работает? Вот некоторые из целей и потенциальных преимуществ:

1. Сбалансированный состав бактерий (которые могут помочь уменьшить запах тела)

Нанося на ямы продукты, которые естественным образом прилипают к вызывающим запах бактериям, а затем удаляют их или убивают бактерии при контакте, вы уменьшаете нежелательные запахи.

Как было сказано выше, яблочный уксус может помочь уменьшить присутствие неприятных запахов бактерий, таких как Actinobacteria и Micrococcus sedentarius, и при этом поддерживать естественный pH-баланс кожи (который является слегка кислым).

Это способствует здоровому «микробиому кожи» в области подмышек. Обычно более здоровый микробиом (в том числе во рту) означает менее неприятные запахи .

2. Может помочь улучшить здоровье кожи.

В некоторых случаях антиперспиранты могут раздражать кожу, особенно если у кого-то чувствительность к ароматам или вообще чувствительная кожа, поэтому выбор детоксикации и более натуральных продуктов — хорошая альтернатива, чтобы сохранить кожу счастливой.

Еще одним недостатком использования антиперспирантов является то, что они сушат кожу, поскольку предназначены для уменьшения потоотделения. В результате кожа становится уязвимой для потертостей, покраснений и воспалений.

Если ваши подмышки легко раздражаются, ключом к безопасной детоксикации является использование правильных мягких ингредиентов, а не слишком резких или сушащих средств.

3. Удаляет остатки антиперспирантов.

Коммерческие антиперспиранты могут оставлять следы химических веществ, которые могут «застревать» в порах подмышек.

На самом деле не было исследований, доказывающих, что детокс подмышек может это сделать, но имеет смысл, что, сделав перерыв в использовании антиперспирантов, вы даете своему телу время избавиться от этих ингредиентов (обычно в течение одного-трех дней) и открыться. откройте свои поры для других полезных вещей.

Риски и побочные эффекты

Некоторые из ингредиентов, используемых в приведенных выше рецептах, сделанных своими руками, могут сушить кожу или изменять ее pH, поэтому будьте осторожны, когда впервые начинаете наносить эти продукты на кожу. Рекомендуется провести пластырь-тест, чтобы убедиться в отсутствии каких-либо негативных реакций, таких как аллергия, покраснение или раздражение.

Если при применении этих продуктов у вас возникают признаки аллергической реакции или чувствительности, такие как покраснение, зуд или крапивница, прекратите использование и просто избегайте нанесения каких-либо продуктов на кожу в течение определенного периода времени.

Помните, что детоксикацию подмышек обычно проводят, когда кто-то переходит от использования традиционных антиперспирантов к натуральным дезодорантам. В течение первых нескольких дней или недель после отказа от антиперспирантов некоторые люди обнаруживают, что от них пахнет и потеет сильнее, чем обычно, поэтому детокс может помочь решить эту проблему.

Автор Джиллиан Леви

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