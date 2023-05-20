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Диета 5/2: как похудеть быстро и без вреда для здоровья

Автор: Econet 20 мая 2023 5878
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Быстрая диета 5:2 помогает не только сбросить вес за несколько недель, но и в целом укрепить здоровье, а также помолодеть. Такая диета разработана научным журналистом и врачом М. Мозли. Чтобы добиться желаемого результата вам не придется придерживаться строгого режима питания, достаточно пару раз в неделю устраивать разгрузочные дни.

Диета 5/2: как похудеть быстро и без вреда для здоровья

Мозли досконально изучил пользу разгрузочных дней и разработал собственную методику, которая стала настоящей «бомбой» и помогла тысячам людей решить их проблемы с весом и здоровьем. Суть методики очень проста – следует пару дней в неделю сократить количество потребляемых калорий до 500, а в другие дни можно питаться как обычно.

Худеем быстро: диета 5/2

Польза диеты 5/2

Чтобы лишний вес быстрее уходил лучше разделить 500 килокалорий на два приема – есть только утром и вечером. В разгрузочные дни следует питаться белковой пищей, овощами и зеленью. К примеру, за завтраком можно съесть яичницу, овсянку с добавлением ягод и выпить чашечку кофе либо чая. А лучшим вариантом на ужин станет куриная грудка или рыба, приготовленная на пару, а также овощи (можно на гриле) и свежая зелень. В период похудения важно пить много жидкости, лучше зеленого чая или воды с лимоном. Разгрузку лучше устраивать в рабочие дни, когда в течение дня вы чем-либо заняты и вас не будет изнурять чувство голода.

Благодаря разгрузочным дням удается не только быстрее избавиться от лишних килограмм, но и умерить аппетит в обычные дни, поскольку вам точно понравится чувство легкости и новый навык контролировать аппетит. Помимо этого, голодание запускает процесс обновления клеток – кожа приобретает здоровый вид, улучшается концентрация внимания и нормализуется сон. Если похудеть нужно быстрее, можно устроить три разгрузочных дня в неделю.

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Диета 5/2: как похудеть быстро и без вреда для здоровья

Быстрая диета 5/2 – за 4 месяца можно скинуть до 8 кг!

Чтобы похудеть быстро и без негативных последствий для здоровья достаточно придерживаться следующих правил:

1. Пить много жидкости, только не кофе! Желательно травяной чай или чистую воду, что защитит организм от обезвоживания и поспособствует быстрому выведению токсинов.

2. В разгрузочные дни не следует включать в рацион углеводы (макаронные изделия, белый хлеб, различные каши, фрукты и сладости), лучше отдать предпочтение яйцам, сыру, овощам, орехам и ягодам.

3. В обычные дни не переедайте. К примеру, если ваш рацион, как правило, составляет 3000 калорий в сутки, не увеличивайте этот показатель из-за разгрузочных дней.

В обычные дни вы можете питаться любыми привычными продуктами, а на счет разгрузочных дней есть несколько вариантов:

  • за день до «выходного» ужинайте не позднее 19 часов, а на следующий день завтракайте не позже 8 утра (употребляя при этом не больше 300 калорий), ужин в этот же день должен быть также в 19 часов (максимум 200 калорий);
  • можно за день до разгрузки поужинать в 20 часов, затем на следующий день пропустить завтрак, но пообедать не позднее 12 часов дня, употребив 300 калорий и поужинать чуть раньше – в 19 часов, употребив не больше 200 калорий;
  • еще один вариант – поужинать за день до «выходного» в 19 часов, на следующий день позавтракать в 8.30 утра и съесть при этом 500 калорий, а далее в течение дня употреблять только воду или зеленый чай.

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Диета 5/2: как похудеть быстро и без вреда для здоровья

Если вы будете придерживаться такой диеты в течение нескольких месяцев, вам удастся уменьшить уровень холестерина в организме и, безусловно, избавиться от лишнего веса. Если строго соблюдать все правила, то за 4 месяца можно потерять до 8 кг! Согласитесь, это отличный результат, причем без ущерба для здоровья.

Многочисленные исследования доказывают, что для здоровой и долгой жизни человеку важно периодически голодать. А что может быть лучше диеты, которая позволяет худеть без жестких ограничений? Попробуйте метод 5/2 и вы убедитесь в его эффективности! Но перед тем как устраивать себе разгрузочные дни, не лишнем будет проконсультироваться со специалистом и убедиться, что у вас нет никаких противопоказаний к периодическому голоданию.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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