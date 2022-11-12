Диета для глаз: Эти продукты помогут сохранить зрение на долгие годы!

Чтобы поддерживать полноценное зрение, необходимо включать в рацион продукты, богатые определенными веществами. Пришло время пересмотреть меню. Какие именно фрукты, ягоды и овощи полезны для здоровья глаз? А что, наоборот, пагубно воздействует на сосуды и глазное яблоко?

Определенные продукты питания способствуют сбережению драгоценного зрения, а другие, напротив, наносят незаметный вред здоровью наших глаз. Речь пойдет о продуктах, посредством которых возможно предотвратить возникновение и развитие глазных заболеваний, а если зрение все-таки стало ухудшаться – возвратить глазам потерянный потенциал. Также предложен список вредных для зрения продуктов.

Продукты, полезные для зрения

Черника

Ягоды черники обостряют зрение в сумеречное время, усиливают его, благоприятно влияют на расширение зрительного поля и снимают усталость с органов зрения. Специалисты утверждают, что черника стимулирует обновление сетчатки. Указанная ягода снижает близорукость, повышает остроту зрения, убирает усталость. В чернике присутствуют антиоксиданты группы биофлавоноидов.

Они осуществляют антиоксидантную защиту; улучшают ночное зрение; оздоравливают мембраны клеток; восстанавливают микроциркуляцию при атеросклерозе, сахарном диабете. Флавоноиды в составе черники укрепляют капилляры сетчатки и запускают регенерацию родопсина, глазного пигмента, который воспринимает свет при слабой освещенности.

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Также для обеспечения здоровья глаз необходимо вводить в рацион питания продукты, содержащие витамины А, Е и С, каротиноиды (к тороым относятся бета-каротин, лютеин, зеаксантин).

Это необходимо знать! Все овощи, ягоды, фрукты красно-оранжевой окраски стимулируют необходимое кровоснабжение глаз. Включение в рацион моркови и продуктов, имеющих в составе цинк (Zn), витамины С и Е, способствует предотвращению дистрофии сетчатки (к данному заболеванию склонна старшая возрастная группа).

Бета-каротин

Наиболее доступный источник витамина А и его провитамина бета-каротина – морковь. Рекомендуется по утрам выпивать 100–200 мл свежевыжатого морковного сока. Указанный витамин в значительном объеме содержат следующие продукты: томаты, печень, абрикосы, зеленый лук, зеленый горошек, красный перец, щавель, черная смородина, мандарины, персики, дыня.

Это необходимо знать! Чтобы бета-каротин и витамин А полноценно усвоился организмом, в содержащие его продукты следует вводить масло или сметану (в малом количестве), так как это – жирорастворимый витамин.

Витамин C

Витамин С необычайно важен для здоровья глаз. Наиболее доступные продукты, содержащие много витамина С: капуста цветная и белокочанная; помидоры; перец красный и сладкий зеленый; щавель; зеленый лук; зеленый горошек; ягоды шиповника, черная и красная смородина, крыжовник, земляника.

Для здоровья глаз необходимы витамины комплекса В.

Калий (К)

Необходимый минерал для укрепления зрения. Он позитивно влияет на состояние кровеносной системы. Калий входит в состав яблок, яблочного уксуса.

Продукты с омега-3

Как предотвратить или хотя бы замедлить возрастную деградацию зрения и проблемы сетчатки? Омега-3 жирные кислоты, в большом объеме содержащиеся в океанической рыбе, печени трески, различных морепродуктах, служат хорошей профилактикой деградации сетчатки. Оздоровительная диета для зрения должна непременно содержать морскую рыбу.

Петрушка

Эта зелень необычайно полезна для качества нашего зрения. Ее употребляют в рубленом виде, добавляют в первые, вторые блюда, салаты, готовят отвар из корней и листьев.

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Клюквенный морс

Клюква и сок этой ягоды оказывают благотворное воздействие на зрение.

Крапива

Зелень данногорастения можно вводить в салаты, первые блюда пироги.

Продукты с лютеином

Лютеин представляет собой пигмент-каротиноид, оказывающий благотворное воздействие на качество зрения. Функцией лютеина является питание глаз кислородом и необходимыми минералами. Он выступает природным фильтром, снижает пагубное влияние УФ- и синих лучей на сетчатую оболочку. Лютеин – антиоксидант, борющийся с воспалительными процессами. Он содержится в сетчатке, и от его количества зависит острота зрения. Пигмент выступает профилактикой катаракты и дистрофии сетчатки. В каких именно продуктах имеется лютеин?

Сырая капуста кейл – чемпион по наличию лютеина.

Вы можете приготовить салат или свежевыжатый сок из этого полезного овоща.

Шпинат

Указанный листовой овощ, кроме лютеина, имеет в составе каротин, витамины А и С. Шпинат вводят в салаты, смузи, супы, выпечку.

Зелень одуванчика

Необычайно богат лютеином особый продукт – зелень одуванчика. Ее можно использовать как ингредиент для салата. Зелень одуванчика можно комбинировать с козьим сыром, орехами, соленой рыбой, мясом.

Паприка

Паприка приготовлена из болгарского перца, в составе которого имеются каротиноиды. Порошкообразная пряность имеет значительную концентрацию лютеина. Паприку вводят в мясные, первые блюда, соусы.

Ботва репы

Листья репы имеют в составе лютеин и в сыром виде, и после кулинарной обработки. Ботва репы присутствует рецептах китайской и кухне Юго-Восточной Азии. Кроме того, молекулы лютеина имеются в: зеленом горошке, кресс-салате, кукурузе, брюссельской капусте и брокколи.

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Вредные для зрения продукты

Спиртные напитки. Регулярное употребление спиртного провоцирует атрофию зрительного нерва. Алкоголь имеет свойство расширять сосуды, усиливая давление на глазное яблоко. Пагубная привычка чревата частичной или полной утрате зрения.

Хлеб. В состав продуктов данной категории входит крахмал, поднимающий показатель инсулина в процессе пищеварения. Скорое усвоение крахмала ведет к сокращению связующего белка, а это пагубно отражается на глазном яблоке.

Углеводсодержащие продукты: макаронные изделия, белый рис, мучное, картофель. При активном употреблении в пищу указанных продуктов ухудшается состояние центральной области сетчатки.

Продукты с химическим добавками (в частности, «Е»). Сюда относятся чипсы, сухарики, газированные сладкие воды и многие другие.

Кофе. Пагубно действует на кровоснабжение глазных сосудов, а это влечет за собой падение качества зрения.

Позаботьтесь о здоровье своих глаз. Ведь зрение – это настоящий дар природы, который мы должны оберегать и ценить. Работая за компьютером, читая, просматривая телевизор, занимаясь письмом, мы ежедневно подвергаем наши глаза огромной нагрузке. И, если не поддерживать зрение с помощью полезных продуктов, оно начнет утрачиваться. Постарайтесь сохранить хорошее качество зрения на долгие годы. Ведь восстановить его бывает чрезвычайно сложно или невозможно.*опубликовано econet.ru.

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