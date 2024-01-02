Диета от кандиды: руководство для начинающих

Сегодня растет популярность кандидозной очищающей диеты. Candida - это дрожжевые грибы, обитающие в кишечнике. В организме должно поддерживаться правильное соотношение бактерий и дрожжей. Если баланс нарушается, кандида начинают разрастаться и могут причинить вред здоровью.
Кандида (Candida) - дрожжи, которые являются элементом природного микробиома кишечника. В здоровом организме поддерживается нормальный баланс бактерий и дрожжей. Это соотношение микрофлоры – важный компонент иммунной и пищеварительной систем. Если данный баланс нарушается из-за стресса / в результате приема антибиотиков, Candida начинают разрастаться до такого количества, что начинают контролировать значительную долю кишечника. Симптомы такого разрастания: дрожжевые инфекции, дерматологические проблемы (псориаз), усталость, скачки настроения, сбои пищеварения.
Диета против роста Candida
Ключевым фактором, способствующим росту Candida, считается порочное питание, так как «быстрые» углеводы (сладкие напитки, фруктовые соки, пшеничный хлеб, белый рис) и сахар служат пищей для дрожжей. Кандидозная диета призвана облегчить симптоматику роста кандиды, помогает очистить организм. Но эффект диеты пока не подтвержден научно.
Очищение от кандиды
Первым шагом диеты против кандиды станет очищение, длится оно пару дней. Очищение предполагает потребление здоровой еды. Обычная стратегия очищения - в ходе дня употреблять салаты, овощи и немного белка.
Кандидозная диета
Данная диета напоминает ограниченный вариант палеодиеты. Смысл ее - в потреблении пищи с малым процентом сахара и продуктов, не вызывающих воспаление.
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