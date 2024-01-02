Диета от кандиды: руководство для начинающих

Сегодня растет популярность кандидозной очищающей диеты. Candida - это дрожжевые грибы, обитающие в кишечнике. В организме должно поддерживаться правильное соотношение бактерий и дрожжей. Если баланс нарушается, кандида начинают разрастаться и могут причинить вред здоровью.

Кандида (Candida) - дрожжи, которые являются элементом природного микробиома кишечника. В здоровом организме поддерживается нормальный баланс бактерий и дрожжей. Это соотношение микрофлоры – важный компонент иммунной и пищеварительной систем. Если данный баланс нарушается из-за стресса / в результате приема антибиотиков, Candida начинают разрастаться до такого количества, что начинают контролировать значительную долю кишечника. Симптомы такого разрастания: дрожжевые инфекции, дерматологические проблемы (псориаз), усталость, скачки настроения, сбои пищеварения.

Диета против роста Candida

Ключевым фактором, способствующим росту Candida, считается порочное питание, так как «быстрые» углеводы (сладкие напитки, фруктовые соки, пшеничный хлеб, белый рис) и сахар служат пищей для дрожжей. Кандидозная диета призвана облегчить симптоматику роста кандиды, помогает очистить организм. Но эффект диеты пока не подтвержден научно.

Очищение от кандиды

Первым шагом диеты против кандиды станет очищение, длится оно пару дней. Очищение предполагает потребление здоровой еды. Обычная стратегия очищения - в ходе дня употреблять салаты, овощи и немного белка.

Кандидозная диета

Данная диета напоминает ограниченный вариант палеодиеты. Смысл ее - в потреблении пищи с малым процентом сахара и продуктов, не вызывающих воспаление.

Кандидозная диета включает такие продукты

Некрахмалистые овощи: артишок, спаржа, капуста (брокколи, брюссельская, цветная, белокочанная), сельдерей, огурцы, баклажаны, лук, чеснок, шпинат, кабачки.

Фрукты с малой концентрацией сахара: лимон, лайм, ягоды (в небольшом объеме).

Зерновые культуры без глютена: гречка, просо, сорго, овсяные отруби, киноа.

Белки высокого качества: анчоусы, курица, яйца, сельдь, сардины, индейка, дикий лосось.

Молокопродукты: масло (и топленое – тоже), кефир, йогурт без добавок.

Орехи, семечки: миндальные, кокосовые, семена льна, фундук, подсолнечные семечки.

Травы, пряности: базилик, черный перец, корица, гвоздика, укроп, имбирь, орегано, паприка, розмарин, соль, тимьян, куркума.

Приправы: яблочный уксус, ферментированная капуста (квашеная).

Жиры: авокадо, масло кокоса, масло льна, оливки, оливковое масло, масло кунжута.

Подсластители натуральные: эритрит, стевия, ксилит.

Напитки без кофеина: цикорий, фильтрованная вода, чаи из трав.

Параллельно с диетой полезно вводить пробиотики, обеспечить полноценный сон, практиковать физические нагрузки, контролировать стресс.

Кандидозные продукты, которые важно исключить

Главное ограничение - сахар. Это главная пища для дрожжей.

Что не следует потреблять при кандидозной диете:

Сладкие фрукты: бананы, финики, соки, виноград, манго, изюм.

Зерновые с содержанием глютена: ячмень, рожь, полба, пшеница.

Мясо: деликатесы и рыба, выращенная на ферме.

Молокопродукты: сыры, сливки, молоко.

Орехи: кешью, арахис, пекан, фисташковые.

Приправы: хрен, кетчуп, майонез, соевый соус, столовый уксус.

Переработанные жиры: масло рапса, маргарин, соевое масло, масло подсолнечника.

Сахар и его заменители: агава, аспартам, мед, кукурузный и кленовый сироп, патока, тростниковый и свекольный сахар.

Напитки с кофеином и спиртное: пиво, черный чай, кофе, энергетики, газ. напитки, алкоголь.

Недостатком данного протокола питания можно считать жесткий ограничительный характер.опубликовано econet

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