Диета по биоритмам: Когда вам нужно есть, чтобы похудеть

Если вы стремитесь сбросить лишний вес, то важно не только придерживаться диеты, но и учитывать собственные биоритмы. В организме каждого человека протекает масса биологических процессов, которые активируются в определенные «часы» – биоритмы. Учитывая их можно усовершенствовать любую диету.

Существует несколько видов диет, разработанных согласно биоритмам, рассмотрим подробно каждую из них.

Диета по временам года

Перед наступлением холодов организм активно запасается жиром, чтобы согреться. Именно по этой причине многие зимой набирают вес. А чтобы впоследствии не пришлось использовать кардинальные методы борьбы с лишними килограммами, рекомендуется обогатить рацион легкоусвояемыми жирами, кисломолочной продукцией, овощами и фруктами, а потребление соленых, сладких и содержащих крахмал продуктов минимизировать.

В весенний период в организме происходит активная переработка белка, поэтому в этот период следует питаться кисломолочными и богатыми клетчаткой продуктами, яйцами, сухофруктами и орехами.

В летний период ускоряется обмен веществ в организме, а энергозатраты снижаются. Поэтому летом лучше отказаться от калорийной пищи и больше употреблять свежих овощей и фруктов, а также пить больше жидкости.

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Осенью необходимо есть меньше белковой пищи и есть больше продуктов, богатых клетчаткой, а также фруктов и овощей. Такой подход к питанию очистит организм и подготовит его к зиме.

Диета согласно месячному циклу

Данная методика нормализации веса основана она на биоритмах, непосредственно связанных с менструальным циклом, который в свою очередь делится на три фазы:

2-14 день месячных. В это время ускоряются обменные процессы вследствие повышения уровня женского гормона эстрогена. Большинство женщин в этот период ведут себя активно, поэтому это удачное время для начала диеты.

15-21 день – период овуляции. Организм активно запасается энергией и не стоит придерживаться строгой диеты. Питание в это время должно быть сбалансированным, также полезны физические нагрузки.

Период «предменструального синдрома». Многие женщины испытывают нервное напряжение, поэтому лучше отказаться от строгой диеты и разрешить себе есть любимые блюда. Поскольку в это время организм удерживает воду, не нужно бояться поправиться на один или два килограмма, от них удастся легко избавиться, кода начнется первая фаза цикла.

Питание по суточным биологическим ритмам

Биоритмы суток совпадают с «часами» активации пищеварительной системы. В 6.00-8.00 активно функционирует толстый кишечник, поэтому достаточно выпить стакан воды или несладкого чая. В 8.00-9.00 ускоряются обменные процессы, это подходящее время для завтрака (можно съесть бутерброд, кисломолочные продукты, каши и фрукты), в течение часа организм переварит всю пищу. В 12.00-13.00 активируется работа сердечно-сосудистой системы, время сытного обеда (можно съесть суп, овощной салат, нежирный творог, ломтик хлеба). 14.00-17.00 часов – период активной работы выделительной системы, поэтому полезно пить много жидкости. Время для ужина – 18.00-19.00. Можно съесть мясо, рыбу, овощи. После 21.00 лучше отказаться от пищи и пить больше жидкости.

Режим питания «жаворонков»

Это люди, которые рано встают и рано ложатся. В первой половине дня они очень активны и полны энергии. Завтракать «жаворонкам» лучше плотно (можно съесть омлет, сыр, творог, кашу, салат, бутерброд). От кофе утром лучше отказаться, поскольку переизбыток энергии приведет к упадку во второй половине дня. В обед рекомендуется употреблять калорийную пищу (суп, мясо, рыбу, картофель, макароны) и пить крепкий чай. Ужинать лучше не позднее 19 часов углеводными продуктами (подойдут каши, бутерброды, бананы, шоколад). Перед тем, как ложиться спать, можно выпить стакан кефира, съесть немного овощей либо фруктов.

Режим питания «сов»

«Совами» называют людей, которые любят поздно вставать и также ложиться спать. В первой половине дня обменные процессы в их организме замедлены, поэтому плотный завтрак – не для «сов». На завтрак лучше съесть йогурт, творог, яйца, кашу или мюсли, а также выпить чашечку молотого кофе. В обед пищеварительная система начинает активно функционировать, поэтому в это время лучше употреблять белковую пищу. На ужин (в 21.00-22.00) можно есть рыбу, морепродукты, сыр, нежирный творог, орехи, бананы, шоколад.

Диета «голубей»

Это люди, способные подстроиться под любые обстоятельства, но пополняют запасы энергии они не за счет пищи, а за счет сна, причем дневного. Самое главное правило, которое должны соблюдать «голуби» – употреблять пищу не позднее, чем за три часа до сна. Им подходит любая диета, поэтому в данном случае нет смысла в каких-либо рекомендациях.

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Хронодиета доктора Делабосса

Данная диета предложена А. Делабосом – известным французским диетологом. Придерживаясь этой системы питания можно избавиться от лишних килограмм без ограничений в еде. Главное – правильно организовать процесс питания:

завтракать лучше продуктами, богатыми жирами, к примеру, хлебом со сливочным маслом и сыром;

обед должен быть плотным, рекомендуется употреблять мясо или рыбу (из расчета + 100 г к цифре роста), омлет, рис, макароны, картофель, хлеб;

на полдник можно съесть сладкие продукты – фрукты, сухофрукты, черный шоколад, варенье, мед, натуральный сок;

на ужин рекомендуется употреблять рыбу, морепродукты, мясо птицы, овощной салат.

Два раза в неделю можно баловать себя любимыми блюдами, но от алкоголя и молочной продукции лучше отказаться. Суточная норма килокалорий не должна превышать показатель 1800. Такая методика питания позволяет добиться неплохих результатов и не навредить здоровью.опубликовано econet

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