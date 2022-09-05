Дипак Чопра: простейший способ очищения и омоложения организма

Весна – это самое подходящее время, чтобы заняться оздоровлением и удалить из организма все, накопившиеся за зиму токсины и шлаки. Об одном, простейшем и эффективном методе очищения, рассказывает индийский врач и писатель Дипак Чопра своим читателям.
Знаменитый натуропат рассказывает, что в своей методике он опирается на знания древних целителей, которые считают, что продукты распада жизнедеятельности, накапливаются и препятствуют нормальной работоспособности организма. К этим веществам, он относит оставшиеся не усвоенные частицы пищи, которые откладываются и постепенно отравляют организм. Обычно, это остатки жирных продуктов, несвежих или тяжелых блюд, таких как белые хлебобулочные изделия или продукты промышленного приготовления, белый сахар.
Доктор Чопра советует для того, чтобы все эти не переваренные токсины быстрее разложились и удалились из кишечника, пить в течение дня горячую воду. Этот простейший способ объясняется тем, что токсические вещества в организме представляют собой похожее на кусочки светлого пластилина, клейкое вещество, закупоривающее стенки сосудов. Чтобы удалить частицы пищи с грязных тарелок, люди применяют горячую воду, И по этому же принципу, нагретая жидкость отмоет стенки сосудов от токсических веществ.
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Кто-то может засомневаться, что такой простой и доступный метод будет работать, но, как утверждают: «Все гениальное – просто». Врач рекомендует этот способ и утверждает, что все, кто его применял, были приятно удивлены его результатом. Он заявляет, что эта методика помогает обрести легкость и гибкость, значительно улучшить засыпание и вернуть полноценный отдых, привести в равновесие психику.
Для того, чтобы получить лучший эффект, необходимо соблюдать некоторые правила:
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Лучше всего, взять термос и залить его кипятком, чтобы примерно 10 часов жидкость оставалась горячей. Результат вы почувствуете уже в течение первой недели. Вы ощутите спокойствие и уравновешенность, и будете нетерпеливо ждать времени, чтобы продолжить питье.
В первые недели, будет казаться, что выделение мочи намного больше, чем употребляемой жидкости. Это нормальная реакция организма, который с помощью горячей воды будет совершать «банные процедуры» и вычищать все прилепившиеся токсины.
Затем количество мочеиспусканий постепенно сократится, войдет в норму, но вредные вещества будут еще долго выходить из организма.опубликовано econet.ru
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Источник: https://econet.ua/
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