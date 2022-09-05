Дипак Чопра: простейший способ очищения и омоложения организма

Весна – это самое подходящее время, чтобы заняться оздоровлением и удалить из организма все, накопившиеся за зиму токсины и шлаки. Об одном, простейшем и эффективном методе очищения, рассказывает индийский врач и писатель Дипак Чопра своим читателям.

Знаменитый натуропат рассказывает, что в своей методике он опирается на знания древних целителей, которые считают, что продукты распада жизнедеятельности, накапливаются и препятствуют нормальной работоспособности организма. К этим веществам, он относит оставшиеся не усвоенные частицы пищи, которые откладываются и постепенно отравляют организм. Обычно, это остатки жирных продуктов, несвежих или тяжелых блюд, таких как белые хлебобулочные изделия или продукты промышленного приготовления, белый сахар.

Очищение с помощью горячей воды

Доктор Чопра советует для того, чтобы все эти не переваренные токсины быстрее разложились и удалились из кишечника, пить в течение дня горячую воду. Этот простейший способ объясняется тем, что токсические вещества в организме представляют собой похожее на кусочки светлого пластилина, клейкое вещество, закупоривающее стенки сосудов. Чтобы удалить частицы пищи с грязных тарелок, люди применяют горячую воду, И по этому же принципу, нагретая жидкость отмоет стенки сосудов от токсических веществ.

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Кто-то может засомневаться, что такой простой и доступный метод будет работать, но, как утверждают: «Все гениальное – просто». Врач рекомендует этот способ и утверждает, что все, кто его применял, были приятно удивлены его результатом. Он заявляет, что эта методика помогает обрести легкость и гибкость, значительно улучшить засыпание и вернуть полноценный отдых, привести в равновесие психику.

Для того, чтобы получить лучший эффект, необходимо соблюдать некоторые правила:

вода должна быть горячей, чтобы ее пришлось слегка остужать, прежде, чем пить;

лучше пить понемногу, но очень часто – сделать пару глотков через полчаса. Если не получится настолько часто, то хотя бы через час;

разрешается выпивать больше, но не меньше;

разрешаются и другие обычные напитки, но главное, не забывать про питье горячей воды.

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Лучше всего, взять термос и залить его кипятком, чтобы примерно 10 часов жидкость оставалась горячей. Результат вы почувствуете уже в течение первой недели. Вы ощутите спокойствие и уравновешенность, и будете нетерпеливо ждать времени, чтобы продолжить питье.

В первые недели, будет казаться, что выделение мочи намного больше, чем употребляемой жидкости. Это нормальная реакция организма, который с помощью горячей воды будет совершать «банные процедуры» и вычищать все прилепившиеся токсины.

Затем количество мочеиспусканий постепенно сократится, войдет в норму, но вредные вещества будут еще долго выходить из организма.опубликовано econet.ru

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