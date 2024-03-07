Для чего нужны ферменты?

Ферменты – это химические соединения, которые делают возможным существование живых организмов. Ферменты задействованы в каждой биохимической реакции. Они контролируют функции печени, почек, легких и желудка. Без ферментов невозможно было бы переваривание пищи. Кроме того, от ферментов зависит иммунитет.

Что такое ферменты, каковы их функции и влияние на организм? Это вещества, без которых не осуществляются жизненно важные реакции. Именно действием ферментов обусловлена связь кишечника и головного мозга, а также сила иммунного ответа.

Работа ферментов

Ферменты, или энзимы, необходимы для каждой биохимической реакции

Выделяют:

Метаболические ферменты (МФ) – «руководят» органами, тканями, клетками. Они выстраивают тело из соответствующих соединений и участвуют в процессах восстановления, излечивая недуги. Собственные МФ задействованы в работе важных внутренних органов.

Они выстраивают тело из соответствующих соединений и участвуют в процессах восстановления, излечивая недуги. Собственные МФ задействованы в работе важных внутренних органов. Пищеварительные ферменты (ПФ) - действуют в ЖКТ. Они трансформируют еду в соединения, проходящие сквозь мембраны эпителиальных клеток пищеварительного тракта, и попадают в кровь. Ферменты превращают ценные хим. соединения в мышцы, костную ткань, нервы. Они поддерживают все внутренние органы в плане детоксикации.

Они трансформируют еду в соединения, проходящие сквозь мембраны эпителиальных клеток пищеварительного тракта, и попадают в кровь. Ферменты превращают ценные хим. соединения в мышцы, костную ткань, нервы. Они поддерживают все внутренние органы в плане детоксикации. Пищевые ферменты - присутствуют в еде.

Но кулинарная обработка губит ценные энзимы. Поэтому для переваривания пищи организм должен производить дополнительный объем своих ПФ.

Пробиотики

Это полезные бактерии, составляющие здоровую микрофлору кишечника. Они способствуют пищеварению и усвоению необходимых веществ, усиливают биологическую доступность питательных веществ, стимулируют работу ферментов.

Здоровье кишечника

Если меню не включает насыщенной нутриентами пищи, возникают пищевые зависимости, стремление к перееданию. Если такие проблемы остаются и после введения здорового рациона, это говорит о патологии всасывания и усвоения, т.е. о дефиците ценных бактерий в ЖКТ.

Кишечник и мозг

В кишечнике есть свой мозг - энтеральная нервная система, сформированная сотней млн. нейронов. В области кишечника осуществляются синаптические, электрические, химические реакции, похожие на те, что идут в мозге. Нарушение бактериального равновесия в области кишечника грозит интоксикацией, что чревато интоксикацией мозговых клеток – появляется гипервозбудимость или угнетенное ощущение. Нормальное соотношение бактерий в ЖКТ дает полезную энергетику и производство серотонина.

Кишечник и иммунитет

Иммунитет, который действительно гарантирует защиту от заболеваний, можно получить, если в организме хватает «хороших» бактерий. Оптимальное соотношение: 85% полезных и 15% патогенной флоры.

Системные ферменты

Бромелайн - способен расщеплять белок и снимать воспаление.

Химотрипсин - разрушает белок фибрин, активирует кровоток.

Панкреатин - фермент поджелудочной, действует в переработке углеводов и жиров. Снижает гистамин и холестерин. Задействован в синтезе гормона роста.

Папаин - расщепляет белок и уменьшает воспаление.

Трипсин - работает в расщеплении белка, противодействует формированию сгустков в крови.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet