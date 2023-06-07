Для чего организму белок

Белок - строительный материал для наших мускулов, сосудов, внутренних органов, клеток крови, антител, ферментов и гормонов. Интересно, что белок сам по себе организму не требуется, но он нужен для расщепления на аминокислоты. Какие пищевые продукты богаты белком?

Белки (так же как жиры и углеводы) считаются макронутриентами. То есть, они поставляют организму энергию (калории). 1 г белка обеспечивает организму 4 ккал (1 г углеводов дает 4 ккал, а 1 г жира обеспечивает 9 ккал).

Белки необходимы организму

Белки - это сложные органические вещества, которые состоят из различных сочетаний аминокислот. Определенные аминокислоты синтезируются в организме (заменимые), другие должны непременно поступать с продуктами питания (незаменимые).

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Насчитывают 20 аминокислот, но число их комбинаций, из которых образуются белковые структуры, нескончаемо.

Какой белок необходим организму?

Белки, которые включают все незаменимые аминокислоты, считаются полноценными. Полноценные белки содержатся преимущественно в продуктах животного генезиса. Определенные растительные белки, (белки бобовых) также являются полноценными.

Полноценные белки содержатся преимущественно в продуктах животного генезиса. Определенные растительные белки, (белки бобовых) также являются полноценными. Легко усвояемые белки – именно растительного происхождения.

Максимально полноценный белок содержится в курином яйце.

Белки пищи, попадая в организм, расщепляются до аминокислот, а из них уже синтезируются нужные белки.

Белок в продуктах

В 100 г мяса содержится примерно 20 г белка. Но усваивается из животного белка только 20% (или 4%).

В нуте содержится 36 г белка (на 100 г продукта) и усваивается он на 100%.

Легко усваивается белок из орехов, семечек и прочих бобовых.

Зелень - богатый источник и белка.

Ключевые источники аминокислот: перга, зелень, финики, водоросли, орехи, семечки, проростки бобовых и многих зерновых, а так же овощи, фрукты.

Проблемы с перевариванием

Орехи часто могут не перевариваться. Это происходит, когда организм зашлакован и испытывает дефицит здорового микробиома.

Также плохо может перевариваться мясо или молочные продукты. Например, в молоке присутствует не слишком полезная комбинация лактозы (сахара, который не переваривается) и сложного белка – казеина (который не расщепляется). В конце концов мясо и молочное вызывают гниение, образование слизи и убивают полезную микрофлору.

Сколько белка требуется?

Это примерно 10–35% дневной нормы калорий или 1 г белка на 1 кг массы тела. Лицам преклонного возраста белка необходимо меньше.

Чтобы обеспечить необходимыми аминокислотами организм взрослого человека весом 70 кг в день будет необходимо 200 г говядины / 200 г трески / 1,5 л молока.

При дефиците белка в рационе замедляется метаболизм, слабеет иммунный ответ, развивается слабость мышц и анемия, ухудшается внешний вид волос и ногтей.

Избыток белка в организме также негативно отражается на состоянии печени и почек, которые будут перегружаться, удаляя продукты белкового обмена. Поэтому стоит взвесить все «за» и «против», прежде чем прибегнуть к белковым диетам (диета Дюкана, диета Аткинса).опубликовано econet

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