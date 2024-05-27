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Добавки для профилактики хронических заболеваний в каждом возрастном периоде женщин

Автор: Econet 27 мая 2024 6812
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Гормональный баланс женского организма определяет его нормальное функционирование и психологическое состояние женщины. Старение тоже связано с изменением выработки гормонов. Как можно поддержать организм и оставаться жизнерадостными, бодрыми и здоровыми?

Добавки для профилактики хронических заболеваний в каждом возрастном периоде женщин

ДНК - это не наша судьба. Человек может влиять на экспрессию унаследованного гена - и, следовательно, выбором образа жизни. Даже наследственные хронические недуги – это лишь предиктор, а не приговор.  

Добавки для женщин в любом возрасте

Хронические болезни, вызванные старением

К 65 годам 80% людей страдают одним или даже набором таких хронических недугов: 

  • Сердечно-сосудистые 
  • Диабет
  • Гипертония
  • Высокий холестерин
  • Артрит
  • Остеопороз

Нормальное старение в любой период жизни женщины

Фертильный период

Первым гормоном, который выделяется яичниками девушки, считается прогестерон, а где-то через год - эстроген. В репродуктивном возрасте эта пара гормонов измеряется в пропорции друг к другу. Когда показатель эстрогена чересчур высок или прогестерона очень мало, чтобы установить баланс, вероятны ПМС, перепады настроения, мигрени, фиброзно-кистозная мастопатия, миома, спазмы во время менструаций, бесплодие, выкидыш.

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Добавки для профилактики хронических заболеваний в каждом возрастном периоде женщин

Добавки для данного периода жизни женщины

  • Поливитамины / добавки с железом 
  • Пробиотик 
  • При избытке эстрогена рекомендованы травы для детоксикации печени / крем с прогестероном. Вещества, удаляющие токсины из печени и балансирующие эстроген - альфа-липоевая кислота, метионин, таурин, глицин.
  • Для детоксикации подойдут расторопша, ростки брокколи, экстракт артишока.
  • Поддержка надпочечников в случае продолжительного стресса.

Перименопауза  

Где-то к 35 годам и немного позже показатель прогестерона снижается, возвращая состояние доминирования эстрогенов. Поэтому в период перименопаузы симптомы ПМС усугубляются. С течением времен содержание эстрогена начинает падать и возникают так называемые приливы, ночное потоотделение, нарушения сна, снижение либидо, избыточный вес, остеопороз.  

Есть ряд аминокислот и трав, содержащих сочетание ГАМК, L-теанина, таурина, мелатонина, инозита, 5HTP. Они помогут нормализовать сон и снять тревожность.

Нормализация эстрогена у женщин в периоды перименопаузы и менопаузы дает меньшую статистику:

  • Кардиологических недугов
  • Остеопороза
  • Болезни Альцгеймера

Добавки в период перименопаузы  

  • Мультивитамины / микроэлементы
  • Витамин D 
  • Льняное масло
  • Семена чиа
  • Добавки для поддержки надпочечников с ашвагандой, родиолой, элеутерококком.

Менопауза  

Если у женщины не наблюдалось менструаций в продолжение года, это постменопауза.   

Стратегии образа жизни для снижения частоты хронических недугов старения:

  • Контроль стресса
  • Полноценный сон: 7-9 час. в сутки
  • Достаточная и разумная физическая активность (прогулки, щадящие виды спорта)
  • Рацион питания с малым процентом сахара и быстрых углеводов, с избытком зелени и ряда ценных жиров.

Оптимальные добавки в период менопаузы

  • Мультивитаминная / минеральная добавка без Fe
  • Пробиотики
  • Витамин D  
  • Добавка Са | Mg. Если наблюдаются симптомы остеопении / остеопороза, добавка для наращивания костной массы с вит-ном K2 , минерал Sr, биотин и диоксид кремния (SiO2).опубликовано econet

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Источник: https://econet.ua/

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