Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Здоровье
  4. Добавки, позволяющие устранить воспалительные процессы

Добавки, позволяющие устранить воспалительные процессы

Автор: Econet 03 ноября 2023 7100
  • Рейтинг: 5.0 из 5
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
Сохранить публикацию

Фактором воспалительного процесса в организме может оказаться стресс, болезнь, травма. Но воспаление также вызывают порочное питание и нездоровый образ жизни. Чтобы устранить воспаление, специалисты советуют прием специализированных добавок в комплексе с другими оздоровительными мерами.

Добавки, позволяющие устранить воспалительные процессы

Как уберечься от воспалительных процессов? Помогут правильный пищевой рацион и физическая активность. И, конечно, рекомендуется избегать стрессов и хорошо высыпаться. 

Эффективные добавки, устраняющие воспаления

Альфа-липоевая кислота (АЛК)

АЛК участвует в обменных процессах и производстве энергии посредством переработки пищи. Это соединение оказывает антиоксидантный эффект и защищает клетки от пагубного влияния окислительных процессов, нормализует содержание таких антиоксидантов как витамины C и E. АЛК снижает силу воспалений, спровоцированных инсулинорезистентностью, раком, кардионедугами, заболеваниями внутренних органов.

Куркумин

Куркумин (как следует из названия) производится из пряности куркумы. Это вещество поможет устранить воспаления у пациентов с диабетом, кардиологическими патологиями, воспалениями пищеварительного тракта и злокачественными новообразованиями. Часто куркумин применяется для борьбы с воспалением и симптомами ревматоидного артрита и остеоартрита.

Добавки, позволяющие устранить воспалительные процессы

Рыбий жир

Ключевым ингредиентом рыбьего жира считаются Омега-3 жирные кислоты, улучшающие функции всех систем организма. Они помогают устранить воспаления, связанные с кардиологическими и раковыми недугами, диабетом и прочими заболеваниями. Самыми ценными типами жирных кислот в составе рыбьего жира считаются эйкозапентаеновая и докозагексаеновая кислоты (EPA, DHA).

Добавки, позволяющие устранить воспалительные процессы

Имбирь

Корень имбиря известен как полезная пряность. Но этот продукт применяется и для устранения воспалений, оптимизации функций пищеварительного тракта. Главными ингредиентами имбиря считаются гингерол и зингерон, снимающие воспаления, вызванные патологией почек, диабетом, раком, колитом. Прием корня имбиря дает возможность понизить содержание инсулина в крови улучшить состояние пациенток, страдающих онкологией молочных желез.

Добавки, позволяющие устранить воспалительные процессы

Ресвератрол

Это соединение, оказывающее антиоксидантный эффект, присутствует во фруктах с кожурой пурпурного оттенка, винограде, ягодах черники, арахисе, красном вине. Добавка поможет устранить воспаления, спровоцированные болезнями сердечной мышцы, инсулинорезистентностью, гастритом, язвенным колитом. Прием ресвератрола позволяет избавиться от болей при язвенном колите и снизить показатели ряда воспалительных маркеров.

Добавки, позволяющие устранить воспалительные процессы

Спирулина

Эта разновидность сине-зеленых водорослей оказывает мощный антиоксидантный эффект. Введение спирулины в пищевой протокол дает возможность нормализовать функции иммунитета, замедлить механизмы старения и победить ряд воспалений. Применение данной добавки лицами преклонного возраста показало улучшение работы иммунной системы, устранение признаков малокровия.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

здоровье воспалительный процесс воспаление ресвератрол куркумин диабет рак

Еще от Econet

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 1)
    • 0 / 0

      Жора

      Сейчас слава богу можно не рыбий жир принимать, а готовую омега 3 в капсулах и в хороших дозировках. Я на озоне стал тройную омега 3 от эвалар заказывать – сразу эффект чувствуется, что что значит качество норвежского сырья.. А то до этого на другом сайте брал и вообще никакого эффекта не чувствовал

      Ответить

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Мы оставляем в наследство своим детям только две вещи — корни и крылья. Ходдинг Картер
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.