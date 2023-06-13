Дофамин: все, что нужно знать про гормон счастья

✅Давайте без мифов посмотрим на дофамин : что это такое, как работает, как повысить его уровень и нужно ли.

Сегодня все слышали про гормон счастья дофамин, но по совместительству он является еще и нейромедиатором. Продуцируется в коре надпочечников и в почках, практически не проникает в подкорку мозга, предшественник адреналина и норадреналина. По структуре является катехоламином, то есть, химическим посредником, передатчиком.

Дофамин : что это такое, как работает, как повысить его уровень и нужно ли

Это одна молекула, которая служит в организме химическим нейротрансмиттером, то есть, посыльным, передающим информацию от нейрона к нейрону.

Эффектов, что этот передатчик производит в мозге, на самом деле, много, а зависят они от того, какие еще посыльные участвуют в этих связях.

Ранее считалось, что гормон этот связан более с удовольствием, но сегодня ученые сходятся во мнении, что он ассоциируется в большей степени с мотивацией и опережением желания.

Также этот гормон активирует систему вознаграждения мозга, но по большей части прилежащего ядра. Если, что, прилежащее ядро — это не только центр удовольствия, но еще и важнейшая структура при формировании модели поведения, вызывающей стимулы и эмоциональные заряды, причем как положительные, так и отрицательные. А еще прилежащее ядро связано с теми участками мозга, что отвечают за контроль над чувствами и память.

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О функциях дофамина

Ответить на вопрос, что такое дофамин, и как он работает, непросто даже ученым. Но функции у него следующие.

Удовольствие

Есть и другие гормоны положительных эмоций, но когда в центрах системы вознаграждения освобождается много именно этого гормона мы сразу ощущаем радость, удовлетворение и вообще, всякое физическое блаженство.

Обучение

Этот гормон – верный помощник при запоминании информации и укреплении связи между прилежащим ядром и соседними участками нашего мозга. Этот гормон – ключевой фактор в ассоциативном обучении.

Любопытство

Это чувство — своего рода мотивация. Оно ведь провоцирует нас на поиск ответов на волнующие вопросы или побольше узнавать о незнакомых нам вещах. Кстати, некоторые ученые подтверждают, что любопытство и память между собой взаимосвязаны. И потому в формировании мотивации дофамин задействован как никакой другой гормон.

Творчество

Некоторые исследования показали, что процесс творчества связан и с цепями дофаминергической системы.

Экстраверсия

Экстраверсия состоит из импульсивности и стремлении к социальному взаимодействию. А эти два момента тоже связаны с синтезом дофамина.

Нехватка и переизбыток дофамина

Если этого гормона продуцируется много, вы рискуете стать шизофреником или приобрести биполярное расстройство.

Если же его не хватает, возможны такие болезни, как депрессия и болезнь Паркинсона. Также нехватка гормона может спровоцировать социофобию, синдром дефицита внимания, ангедонию, то есть, невозможность наслаждаться жизнью, тревожность, плохую память, нехватку мотивации и просто постоянное плохое настроение.

Перед тем, как поднять уровень дофамина, стоит обратиться к невропатологу, чтобы убедиться, что виновен в ваших бедах именно этот гормон, а не какой-либо другой (или вообще гормоны). Ну, а дальше прилагаем все силы к нормализации всех нервных процессов в организме.

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Поднимаем уровень дофамина

Казалось бы, все просто: подвижный образ жизни, нормальный сон, cекс-спорт, холодный душ, массаж, постановка целей (а что, если на каждом этапе себя вознаграждать, гормон будет благодарен). Но иногда нужны и более серьёзные меры. Например, лекарства.

Медицинские препараты

Перед тем, как повысить дофамин при помощи достижений фармакологии, вам нужно пройти анализ крови на гормоны и мочи на катехоламины, а также пережить рекомендации невропатолога. Чаще всего назначаются следующие средства:

Витамин В6;

Берберин — здесь есть растительный алкалоид, стимулирующий продуцирование данного гормона.

Соблюдайте дозировку, ибо самолечение и переизбыток гормона чреват развитием маниакально-депрессивного синдрома, зависимостей и даже шизофрении.

Травы, травы, травы

Не нужно думать, что травки - средство безобидное. Такое же лекарство, так что снова к невропатологу. Что стоит попробовать?

Красный клевер. Нужен для защиты молекулы дофамина от разрушения;

Пртуняк. Нужен для стимуляции работы гипофиза;

Мукуна. Вещество L-дофа в его составе повышает норадреналин и серотонин, ну, и на продуцирование дофамина тоже влияет;

Спирулина. Как и красный клевер, не позволяет молекулам дофамина разрушаться;

Родиола розовая. Один из супер стимуляторов. Она влияет положительно на продуцирование дигидроксифенилаланина (он же левдопа) – предшественника дофамина;

Гинкго. Стимуляция передачи нервных импульсов тоже позитивно сказывается на дофамине.

Что есть будем?

Ключевой вопрос, ведь еда – один из источников удовольствия. А выработкой дофамина занимается тирозин. Так что, есть будем продукты, которые им богаты.

Из молочных продуктов рекордсменами по тирозину считаются твердый сыр, кефир с большой жирностью и творог.

Из мясных — говядина, баран и курица. Из рыбы – скумбрия, семга и селедка.

Из фруктов предпочтение отдайте яблоку, апельсину и арбузу, а также банану и клубнике.

Среди зерновых – овсянка, каша и выпечка цельнозерновые, подсолнечные семечки, семечки тыквы.

Из овощей – любая зелень, капуста брюссельская, горошек зеленый, соя, фасоль стручковая.

Также тирозина много в фундуке грецких орехах.

Еще будут полезны оранжевые фрукты с овощами и смузи из зеленых фруктов.

Зеленый чай, кстати, тоже стимулирует продуцирование дофамина, но ненадолго. То же касается кофеина, алкоголя, каннабиноидов и никотина. Счастье длится недолго, а до зависимости вообще один шаг. А снижает уровень дофамина ненавистный ( или любимый фаст-фуд).

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Занятно, но уровень дофамина повышают еще и травмы с ожогами и вообще боли. Но массаж может стать альтернативой подобным экзекуциям.

И еще один момент. Положительно на этот гормон влияет чувство благодарности. Просто благодарите домашних и близких за любую мелочь и гормональный фон будет благодарен.

Депрессия, падение продуктивности, плохое настроение и проблемы с памятью – лишь некоторые симптомы нехватки дофамина. Ваша задача – не попасть в плен к гормону! Знайте, что вы сильнее!опубликовано econet

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